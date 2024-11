MSI i Blizzard Entertainment ogłaszają ekscytującą współpracę dotyczącą Diablo IV - Vessel of Hatred

MSI oficjalnym partnerem Diablo® IV: Vessel of Hatred™. Kup wybrane produkty MSI i otrzymaj dodatek za darmo.

MSI z dumą ogłasza współpracę z Blizzard Entertainment® przy nowym rozszerzeniu Diablo® IV: Vessel of Hatred™. Przy zakupie kwalifikujących się produktów MSI, użytkownicy mogą odebrać podstawową grę Diablo IV oraz dodatek Vessel of Hatred w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.



Wyrusz w ekscytującą podróż do kolejnego rozdziału Diablo IV i ciesz się licznymi nowymi funkcjami dodatku dzięki najnowszym produktom gamingowym MSI. Poszukiwacze przygód mogą teraz zwiedzać region dżungli Nahantu, korzystając z wszechstronnej nowej klasy spirytystów oraz rekrutować nowych najemników, którzy dołączą do ich wyprawy w poszukiwaniu Neryelle i odkrycia niecnych planów Mephisto.



*Od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. otrzymaj podstawową grę Diablo IVoraz dodatek Vessel of Hatred przy zakupie laptopa gamingowego MSI wyposażonego w kwalifikujący się procesor (Intel® Core™ Ultra / Intel® Core™ z serii HX - 14. generacja / AMD Ryzen™ AI 300) oraz kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 lub wyższą.



*Szczegóły znajdziesz na stronie promocji Diablo IV: Vessel of Hatred x MSI.