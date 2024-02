Motorola moto g24 i moto g24 power. Nowe smartfony już dostępne w Polsce

Do Polski trafiły dwa modele smartfonów Motorola z popularnej rodziny moto g. Motorola moto g24 oraz moto g24 power wyróżniają się w swoim przedziale cenowym wydajnością, dużą ilością pamięci oraz charakterystycznym dla marki, nowoczesnym i kolorowym designem. Drugie z urządzeń dodatkowo posiada pojemną baterię z funkcją szybkiego ładowania.

Nowe smartfony łączy wizualne podobieństwo - tej samej klasy wyświetlacz IPS LCD HD+ o przekątnej 6,56”, odświeżany z częstotliwością 90 Hz oraz identyczny, 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85. Model moto g24 debiutuje w Polsce, w wersji 8/128 GB. Model moto g24 power będzie można natomiast kupić w wariancie 8/256 GB, z większą ilością pamięci wewnętrznej. W obu smartfonach obecna jest funkcja RAM Boost , która wykorzystuje część pamięci wewnętrznej jako wirtualną pamięć operacyjną i pozwala szybciej uruchamiać aplikacje.

W urządzeniach znajdziemy również identyczny zestaw aparatów. Główny moduł 50 MP z przysłoną f/1.8 i technologią Quad Pixel , wspierany jest przez sensor Macro Vision. Przedni aparat do selfie to moduł 8 MP z przesłoną f/2.0. Jakość zdjęć robionych w trudnych warunkach oświetleniowych poprawia automatyczny tryb nocny wykorzystujący sztuczną inteligencję (AI), która automatycznie dostosowuje ustawienia aparatów do poziomu oświetlenia.

Motorola moto g24 dostępna w aż trzech kolorach!

Moto g24, a więc podstawowy model z nowej serii, wizualnie czerpie z charakterystycznego dla rodziny g, niezwykle kolorowego designu. Obudowa jest jednolita, z bardzo smukłą i niewyróżniająca się wyspą aparatu. Smartfon jest więc opływowy, ale jednocześnie lekki oraz solidny. Ma również hydrofobową konstrukcję , a wykorzystane tworzywo sprawia, że urządzenie komfortowo leży w dłoni. Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, dostępne są do wyboru aż trzy: grafitowa (Matte Charcoal), lawendowa (Pink Lavender) oraz zielona (Ice Green).

Smartfon wyposażony jest w boczny czytnik linii papilarnych, głośniki stereo z technologią dźwięku przestrzennego Dolby Atmos® oraz złącze jack 3,5 mm dla słuchawek przewodowych. Obudowa skrywa baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie TurboPower™ 15 W. Wymiary moto g24 wynoszą: 163,5 x 74,5 x 7,99 mm, przy wadze 181 g.

Motorola moto g24 power. Więcej energii i szybsze ładowanie

Motorola moto g24 power to interesująca propozycja dla osób, które poszukują smartfona z wystarczającym zapasem energii na dwa dni działania. W stosunku do modelu podstawowego znajdziemy tu pojemniejszą baterię (aż 6000 mAh). Mieści się ona w obudowie, której profil pogrubiono o zaledwie jeden milimetr (163,5 x 74,5 x 8,99 mm), przy symboliczny wzroście wagi urządzenia do 197 g. Funkcjonalnym dodatkiem jest także standard ładowania TurboPower™ 30 W – szybszy i bardziej efektywny. Moto g24 power dostępny jest w dwóch kolorach: błękitnym (Glacier Blue) oraz granatowym (Ink Blue). Nie licząc wspomnianych zmian, konstrukcja urządzenia jest prawie identyczna do podstawowego modelu moto g24 i oba smartfony dzielą te same cechy oraz funkcjonalności.



Android 14 od razu z pudełka

Wybierając moto g24 lub moto g24 power użytkownik nie musi się martwić o aktualizację do najnowszej wersji Androida, gdyż oba smartfony dostępne są od razu z systemem w wersji 14. Nowa edycja platformy jest wyposażona w funkcje pozwalające lepiej spersonalizować smartfon, dodatkowe zabezpieczenia oraz rozwiązania usprawniające codzienne korzystanie z systemu. Smartfony oferują także lekką, wygodną i nieobciążającą urządzenia nakładkę My UX, która otwiera przed użytkownikiem między innymi możliwość obsługi moto g za pomocą wygodnych gestów.

Ceny oraz dostępność w Polsce

Rekomendowana cena detaliczna smartfona motorola moto g24 (8/128 GB) to 699 zł. Model moto g24 power (8/256 GB) został natomiast wyceniony na 899 zł. Oba urządzenia znajdziemy w ofercie sklepów: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Motorola moto g24 (8/128 GB) pojawi się również w ofercie sieci Play.