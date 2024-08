Monitor AOC U27B3CF – 4K i złącze USB-C dla wymagających użytkowników biurowych

Marka AOC rozszerza ofertę linii monitorów B3 o model U27B3CF. Jest to 27-calowy wyświetlacz 4K UHD do pracy biurowej. Tak jak pozostałe monitory z serii B3, wyposażono go w złącze USB-C. Port ten umożliwia jednoczesne przesyłanie obrazu i danych z koncentratora USB oraz ładowanie podłączonego urządzenia z mocą do 65 W.



Duże zagęszczenie pikseli i miliard kolorów

Do monitorów Full HD i Quad HD z linii AOC B3 dołącza model U27B3CF o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 px). Przy przekątnej ekranu 27 cali oznacza to wysokie zagęszczenie pikseli na poziomie 163 PPI (Pixels Per Inch). Znacząco przewyższa ono 122 PPI osiągane przez wyświetlające ostry obraz monitory 24-calowe o rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440 px). A tym bardziej 92 PPI w popularnych 24-calowych monitorach Full HD, czy 109 PPI w 27-calowych Quad HD.

Liczba barw którą jest w stanie wyświetlić AOC U27B3CF również stoi na ponadprzeciętnym poziomie. Standardową wartością jest 16,7 mln, a panel IPS zastosowany w tym modelu odwzorowuje 1,07 mld kolorów. Dzięki temu przejścia między barwami mogą być płynniejsze, a kolory dokładniej odwzorowane.

Uniwersalne USB-C

W U27B3CF zamontowano dwuportowy koncentrator USB i głośniki. Można zamontować go na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100 i regulować pochylenie oraz wysokość jego panelu.

Złącze USB-C zintegrowane w monitorze może polepszyć wygodę podłączania laptopa. Podłączając jeden przewód notebook jest ładowany (Power Delivery 65 W) i jednocześnie sygnał obrazu przesyłany z niego do wyświetlacza (DisplayPort Alt Mode). Dodatkowo uzyskuje się dostęp do urządzeń USB wpiętych w koncentrator monitora, np. myszy i klawiatury.

Z myślą o ochronie środowiska nowe wyświetlacze są dostarczane w pełni kartonowych opakowaniach, bez zbędnych plastików i styropianów.

Cena i dostępność

AOC U27B3CF będzie dostępny w sprzedaży pod koniec lipca w sugerowanej cenie detalicznej 1 369 PLN.