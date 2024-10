iiyama wystartowała ze studencką promocją Back To University 2024. Rabaty na monitory do 300 zł!

Studenci właśnie wracają na uczelnie i jest do dobra okazja, by dokonać upgrade'u swojego sprzętu. W związku z tym iiyama przygotowała specjalną promocję na monitory gamingowe oraz biurowe, które idealnie sprawdzą się zarówno do nauki, jak i rozrywki.

Zaoszczędź na nowym monitorze, wybierając model iiyama objęty rabatem!



A że promocyjna oferta japońskiego producenta jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno modele biurowe ProLite, jak i gamingowe G-Master, każdy użytkownik znajdzie tu coś dla siebie. Przykładowo 27-calowy model G-Master GB2770HSU-B6 Red Eagle z panelem Fast IPS Full HD (1920 x 1080 pikseli) o odświeżaniu aż 180 Hz kupić można już za 749 zł, czyli w cenie 100 zł niższej niż poza promocją.



Za zaledwie 349 zł można zaś kupić budżetowy model G-Master G2245HSU-B1 Black Hawk z matrycą IPS 100 Hz, który bez promocji kosztuje 50 zł więcej. Aż 300 zł możemy zaoszczędzić kupując z kolei monitor ProLite XUB2893UHSU-B5, który został przeceniony na 1199 zł.



Promocja wystartowała u autoryzowanych partnerów już 23 września i potrwa miesiąc, czyli do 23 października. Obniżone ceny obowiązują z ich koddami rabatowymi, a przeceny sięgają 300 zł. Poniżej możecie zapoznać się z pełną ofertą promocyjną: