Gorące promocje u partnerów i na huawei.pl – nawet o 48% taniej!

Lato w pełni, a to doskonały czas na gorące oferty. Sklep huawei.pl oraz partnerzy firmy przygotowali specjalne promocje, w ramach których klienci mogą kupić: fotograficzny smartfon i sportowe smartwatche wraz z niezwykłymi prezentami. Przygotowano również okazyjne propozycje na eleganckie zegarki, profesjonalne i artystyczne tablety, słuchawki marki oraz wydajne laptopy. Dodatkowo do wybranych produktów sklep dorzuca wartościowe prezenty, a także oferuje dokupienie akcesoriów w obniżonych cenach. Okres trwania promocji różni się w zależności od partnera i wybranego urządzenia.

Kolor, styl, energia – smartwatch HUAWEI WATCH FIT 3

Na stronie huawei.pl oraz u partnerów marki kupimy rewelacyjny HUAWEI WATCH FIT 3 wraz ze słuchawkami HUAWEI FreeBuds SE 2 w zestawie, w prezencie lub za 1 zł! Ten hitowy smartwatch został wyposażony w duży ekran Hybrid AMOLED o przekątnej 1,82”, który dopasowuje swoją jasność do warunków zewnętrznych. Kompaktowe wymiary i niska waga smartwatcha sprawiają, że można go swobodnie nosić przez całą dobę bez uczucia dyskomfortu. Wytrzymała bateria pozwala korzystać z niego nawet przez 10 dni bez konieczności ładowania. Zegarek obsługuje także ponad 100 trybów treningowych i umożliwia dokładne monitorowanie m.in. tętna, jakości snu, poziomu stresu czy cyklu menstruacyjnego.

Ponadto wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym producenta przygotowano specjalną wersję Sport Edition, sprzedawaną z dodatkowymi paskiem sportowym „Trio” w prezencie: białym lub czarnym.

Promocja na zegarki HUAWEI WATCH FIT 3 ze słuchawkami HUAWEI FreeBuds SE 2 obowiązuje od 15 lipca do 28 lipca 2024 roku lub do wyczerpania zapasów i może ulec zmianie. Oferta dostępna jest

w sklepie huawei.pl oraz u wybranych partnerów biznesowych w sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Media Markt oraz w Strefie Marki na Allegro. Dostępność kolorów HUAWEI WATCH FIT 3 i FreeBuds SE 2 różni się w zależności od wybranego sklepu. Szczegóły promocji dostępne są u partnerów oraz na huawei.pl.

Najwyższa jakość mobilnej fotografii – smartfony serii HUAWEI Pura 70

Jeśli letnie promocje to nie może zabraknąć najgorętszych fotosmartfonów tego roku –HUAWEI Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra, które można zakupić u partnerów i na stronie huawei.pl wraz ze świetnym HUAWEI WATCH GT 4 w zestawie, w prezencie lub za 1zł! HUAWEI Pura 70 Ultra, jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów dla pasjonatów fotografii osiągnął najwyższy w historii rankingu DXOMARK wynik 163 punkty. Cała seria Pura 70 wnosi fotografię mobilną na nieosiągalny dotąd poziom. Takie możliwości zapewnia potrójny aparat XMAGE, wyposażony w ultrajasne obiektywy i ultraszybkie migawki. Najmocniejszy przedstawiciel tej serii, czyli HUAWEI Pura 70 Ultra, wyróżnia się wysuwanym, stabilizowanym optycznie obiektywem głównym współpracującym z 50 MP.

Promocja na telefony HUAWEI Pura 70 Pro i HUAWEI Pura 70 Ultra z zegarkami HUAWEI WATCH GT 4 trwa od 15 lipca do 4 sierpnia 2024 lub do wyczerpania zapasów i może ulec zmianie. Zasady promocji mogą różnić się w zależności od wybranego sprzedawcy. Oferta dostępna jest w sklepie huawei.pl oraz u wybranych partnerów biznesowych w sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Media Markt, w punktach sprzedaży sieci Plus oraz w Strefie Marki na Allegro. Szczegóły promocji dostępne u wybranych partnerów oraz na huawei.pl.

Odkryj więcej upalnych promocji na huawei.pl

Na osoby lubiące tworzyć w sklepie huawei.pl czeka artystycznie uzdolniony tablet HUAWEI MatePad 11.5 S (WiFi 8GB/256GB z klawiaturą) z matowym ekranem i aplikacją do rysowania GoPaint za jedyne 1999 zł. Do zestawu można dobrać również akcesoria w niezwykle przystępnych cenach: Rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) za 199 zł, Etui za 89 zł oraz mysz Bluetooth HUAWEI CD23 za 39 zł. HUAWEI MatePad Pro 13.2” (WiFi 12GB/256GB) za 3999 zł, do którego w prezencie otrzymamy rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji), klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard i etui oraz ochronę ekranu na rok. Do urządzenia można dokupić mysz Bluetooth HUAWEI CD23 za 39 zł.

Tylko na huawei.pl kupimy najnowszy HUAWEI MateBook D 16 2024 (Win11/i5/8GB/512GB), mobilny laptop z dużym ekranem i wydajnym procesorem, w promocyjnej cenie 2399 zł, czyli aż 400 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (2799 zł). W prezencie otrzymamy również całkowicie za darmo gwarancję przedłużoną o dodatkowy rok oraz Microsoft 365 Family (12 mies.). Do sprzętu możemy dobrać mysz Bluetooth HUAWEI CD23 za 39 zł. Poszukujący wydajnego, ale ultralekkiego laptopa, zamkniętego w eleganckiej i trwałej obudowie, mogą kupić HUAWEI MateBook X Pro 2023 (WIN 11 Pro/i7/16GB/1TB) za jedyne 7499 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7999 zł). Nabwyca otrzymuje również całkowicie za darmo gwarancję przedłużoną o dodatkowy rok, Microsoft 365 Family (12 mies.) oraz etui. Do sprzętu możemy dobrać mysz Bluetooth HUAWEI CD23 39 zł.

Dla fanów muzyki i sportu

HUAWEI FreeClip to idealny pomysł na prezent dla osoby, która potrzebuje bardzo wygodnych i niewypadających z uszu słuchawek. Teraz można je nabyć za 799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni) wraz z usługą wsparcia na wypadek zgubienia. Propozycja ta uprawnia do zakupu nowej słuchawki z 50% rabatem. Do słuchawek możemy dokupić opaskę sportową HUAWEI Band 8 za jedyne 149 zł, co stworzy idealny zestaw dla osób kochających aktywność, sport i muzykę.

Dla niej i dla niego

Taniej możemy nabyć stylowy i bardzo popularny smartwatch HUAWEI WATCH GT 4. Na wakacje obniżono ceny: damskiej wersji Classic Color Edition (tarcza 41 mm) na 1099 zł, a gratis otrzymamy do nich fluoroelastomerowy pasek HUAWEI Easy Fit 2 w kolorze niebieskim oraz męskiej Classic Color Edition (tarcza 46 mm) na 999 zł, a gratis otrzymamy do nich kompozytowy pasek HUAWEI Easy Fit 2

w kolorze czarnym.