GENESIS ZIRCON 660 PRO - ultralekka mysz dla profesjonalnych graczy

Ultralekka, precyzyjna i wyposażona w najwyższej klasy sensor - Zircon 660 Pro sprawdzi się doskonale zarówno podczas ważnych potyczek e-sportowych, jak i wymagającej dokładności pracy graficznej. Najnowszy model od GENESIS jest kontynuacją serii bezprzewodowych, lekkich myszek gamingowych, stawiając na topowe komponenty. Stonowana kolorystyka oraz doceniana przez użytkowników bryła sprawią, że po Zircon 660 Pro z pewnością sięgną nie tylko profesjonalni gracze.

Nie opadł jeszcze kurz po premierze modeli Zircon 660 i Krypton 660, a już otrzymujemy kontynuację tej serii. Powód jest prosty - debiut wspomnianych modeli był na tyle udany, że marka GENESIS zdecydowała się wypuścić wersję skierowaną do graczy wymagających, zwracających uwagę na komponenty najwyższej klasy. Zircon 660 Pro od wersji standardowej odróżnia przede wszystkim jeden z dwóch najlepszych sensorów na rynku – Pixart PAW3395 oraz przyciski Kailh 8.0, które cieszą się popularnością wśród graczy.

Zmianie uległa także kolorystyka gryzoni. Modele GENESIS Zircon 660 Pro cechuje stonowany, elegancki design. Do minimum ograniczono kontrastujące ze sobą elementy. Wybierając model w kolorze czarnym, otrzymamy produkt bez jakichkolwiek wstawek w innej barwie. W białym modelu ciemniejszy odcień ma jedynie górna część scroll’a. Wszystkie pozostałe elementy są w barwie bazowej. Sama konstrukcja obudowy nie różni się od modelu Zircon 660. Wymiary i kształt bryły przypadły do gustu wielu graczom, przywołując na myśl ikoniczne wręcz produkty.

Misja odchudzania wagi myszek GENESIS trwa w najlepsze. Zircon 660 Pro jest nawet lżejszy od modelu 660. Deklarowana waga wynosi 57 g. Dorzućmy do tego wspomniany wcześniej sensor Pixart PAW3395 i mamy przepis na jedną z najszybszych i najbardziej precyzyjnych myszek gamingowych.

Gryzoń obsługuje 3 tryby komunikacji: za pomocą kabla, poprzez Bluetooth oraz odbiornik USB 2.4 GHz. Wbudowany akumulator o pojemności 400 mAh pozwala na swobodną rozgrywkę bez kabla do 80 godzin. Może więc służyć profesjonalnym graczom jako myszka turniejowa bez obaw o utratę mocy, nawet gdy pozostawimy kabel na biurku w domu.

Najważniejsze cechy:

• rewelacyjna precyzja i prędkość, dzięki sensorowi Pixart PAW3395 i przyspieszeniu do 50 G

• najlżejsza mysz gamingowa w ofercie GENESIS, waży zaledwie 57 g

• potrójny tryb komunikacji (BT 5.0 | 2.4 GHz | USB) dający pełną swobodę w łączności

• przełączniki mechaniczne Kailh 8.0 zapewniające stabilny, chrupki klik i długą żywotność (do 80 mln kliknięć)

• zbierający wysokie oceny ergonomiczny kształt obudowy dopasowany do chwytu Palm oraz Claw grip

• zaawansowane oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji dodatkowych, takich jak: Motion Sync, LOD, Debounce przycisku i wiele innych.