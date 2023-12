Funkcjonalny i ekologiczny plecak na laptop Hama Silvan. Wyraź siebie i rusz w podróż

Niemiecka marka prezentuje designerski plecak o pojemności do 29 l, przeznaczony m.in na laptop o przekątnej ekranu do 16,2 cala (41 cm). Uwagę zwraca funkcja zrolowania. Został on wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Wśród licznych przegródek plecaka nie brakuje tej na tablet i wiele innych drobiazgów. Do wyboru mamy kolory czarny, zielony i beżowy.



Na pierwszy rzut oka wiemy, że mamy w tym przypadku do czynienia z połączeniem idei funkcjonalności z atrakcyjną stylistyką. Wymiary plecaka Hama Silvan wynoszą 44 x 8 x 43 cm, ale jego pojemność zmienia się dzięki wygodnej możliwości zrolowania za pomocą elastycznego metalowego zapięcia G-hook. Maksymalnie rozwinięty w głównej komorze oferuje pojemność 29 l, zaś zrolowany 21 l. Waga plecaka wynosi 500 g.



Od razu z tyłu w oczy rzuca się grubo wyściełana ze wszystkich stron i zamykana na zamek błyskawiczny przegroda na laptop o maksymalnej przekątnej ekranu 16,2 cala (41 cm). Wewnątrz niej nie mogło zabraknąć osobnej komory na tablet o przekątnej ekranu do 12,9 cala (32,77 cm). Co więcej, w przegrodzie organizera producent przewidział miejsce na długopisy, pamięci USB czy karty pamięci, a także na przedmioty osobiste, takie jak klucze, chusteczki higieniczne czy błyszczyk do ust. Co jeszcze? Dwie kieszenie boczne, w tym jedna z możliwością poszerzenia objętości (idealna na butelki z wodą), powinny zadowolić wszelkich podróżników i wielbicieli nowoczesnego miejskiego stylu.



Pomyślano też o pasku na rzep dla zabezpieczenia notebooka. Jest tu również przestronna przednia kieszeń na dodatkowe akcesoria lub drobne gadżety osobiste.



Model Silvan został wręcz stworzony do turystyki, stąd może się pochwalić wyściełanymi, oddychającymi szelkami na ramiona. Każdy może wygodnie dopasować je do wzrostu i długości swoich pleców. W każdej chwili możemy też skorzystać z paska, pozwalającego na przymocowanie plecaka do uchwytu wózka.



Warto dodać, że plecak powstał z myślą o ekologii. Został wyprodukowany z materiałów PET, pochodzących z recyklingu, które są przetwarzane na przędzę. Zarówno materiał wewnętrzny, jak i zewnętrzny są wykonane w całości z poliestru pochodzącego z recyklingu.



Do wyboru dostajemy trzy odmiany kolorystyczne: czarną, zieloną i beżową.



Marka Hama przewidziała polską premierę swojego najnowszego plecaka Silvan w styczniu przyszłego roku. Sugerowana cena detaliczna wyniesie 199 zł.