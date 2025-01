AGON by AOC utrzymuje pozycję światowego lidera monitorów gamingowych

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów – AGON by AOC – świętuje utrzymanie pozycji globalnego lidera w sektorze monitorów do gier w okresie od I do III kwartału 2024 roku. Według danych IDC Research - Gaming Tracker, AGON by AOC znajduje się na najwyższym stopniu podium od początku roku 2022. Jeśli trend będzie kontynuowany w IV kwartale 2024, marka trzeci rok z rzędu zajmie pierwszą lokatę.



Sukces napędzany przez innowacje

Dążąc do innowacji, AGON by AOC zastosowało w wybranych modelach najnowocześniejsze panele OLED albo podświetlenie Mini-LED, zwiększając jakość wyświetlanego obrazu i kontrast. To tylko jeden z elementów portfolio marki, które obejmuje:

• wszechstronne monitory z wysokimi częstotliwościami odświeżania i responsywnymi panelami dla oszczędnych graczy (seria AOC GAMING G4),

• immersywne, ultraszerokie modele QD-OLED (AGON PRO AG346UCD)

• przełomowe wyświetlacze do e-sportu z odświeżaniem 540 Hz (AGON PRO AG246FK).

Zróżnicowane portfolio AGON by AOC i trzy kategorie produktowe (AOC GAMING, AGON, AGON PRO) dla graczy głównego nurtu, wymagających i e-sportowych sprawiają, że każdy fan gier znajdzie monitor spełniający jego potrzeby.

Dominacja segmentu gamingowego

Udział AGON by AOC w rynku europejskim – zgodnie z raportem CONTEXT – stale rośnie. Z 13,4% w 2022 r. do 19,4% w 2023 r., osiągając 21,3% w 1-3 kwartale 2024 r. (w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r.).

Zwiększony udział w rynku i wzrost wolumenu sprzedaży o 44,2% w I-III kwartale 2024 r., znacznie przewyższa ogólny wzrost rynku monitorów do gier w tym samym okresie, który wyniósł 29,9%.

AGON by AOC utrzymuje pozycję lidera w sektorze monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania, koncentrując się strategicznie na ustanowieniu 180 Hz i więcej jako nowego standardu dla monitorów do gier. W tym segmencie firma osiągnęła znaczny, 131,3% wzrost wolumenu sprzedaży w I-III kwartale 2024 r. Tym samym utrzymując silną pozycję z 19,5% udziałem w rynku. W segmencie premium monitorów do gier o odświeżaniu 240 Hz i wyższym, marka zajmuje wiodącą pozycję z 22,2% udziałem w rynku. W I-III kwartale 2024 r., osiągając 41,6% wzrost wolumenu sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku. Ta trwała pozycja lidera na rynku świadczy o zdolności marki do zaspokajania potrzeb graczy poszukujących wysokich osiągów w przystępnej cenie.

Wraz z nowymi monitorami rozszerzającymi linię monitorów OLED do gier, segment OLED wykazał silny, 145,5% wzrost wolumenu sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 r. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Wdzięczność i wizja

Ponieważ społeczność graczy wciąż ewoluuje, AGON by AOC pozostaje zaangażowane w dostarczanie najnowocześniejszych monitorów, które spełniają rygorystyczne wymagania graczy na całym świecie.

– Chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność społeczności graczy za ich nieustające zaufanie do wiedzy i innowacji AGON by AOC. To entuzjazm społeczności gamingowej inspiruje nas do ewoluowania i przewodzenia w zakresie monitorów do gier, które przekraczają oczekiwania – komentuje Xeni Bairaktari, Dyrektor Marketingu na Europę.

César Acosta, Product & Business Manager w AGON by AOC, podkreśla strategiczny kierunek firmy – każdego dnia staramy się ulepszać monitory gamingowe i na nowo definiować standardy branżowe. Po tym, jak 180 Hz stało się punktem odniesienia, cieszymy się, że znaczna część naszej sprzedaży pochodzi z monitorów o częstotliwości odświeżania 240 Hz lub wyższej. To zaangażowanie podkreśla nasze przekonanie, że każdy gracz zasługuje na dostęp do wyjątkowych częstotliwości odświeżania, zapewniających płynniejszą i bardziej wciągającą rozgrywkę.