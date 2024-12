AGON by AOC dorzuca 150 zł do wydania na gry

Marka jednego z wiodących producentów monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – przygotowała akcję promocyjną obejmującą trzy modele monitorów z linii G4. Nabywcy sprzętu mogą uzyskać voucher PaySafeCard do wykorzystania w popularnych sklepach z grami.



Warunki promocji

Po zakupie monitora objętego promocją w sklepie biorącym udział w akcji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie grajzaoc.pl. Po zatwierdzeniu zgłoszenia zostanie dostarczony odpowiedni voucher PaySafeCard. Można go zrealizować w sklepach GOG, PlayStation, Steam, Xbox oraz innych związanych z grami.

Promocją są objęte modele:

• AOC GAMING 24G4X

• AOC GAMING 27G4X

• AOC GAMING Q27G4X

Otrzymuje się za nie odpowiednio vouchery o wartości 50 zł, 100 zł lub 150 zł.

Sklepy biorące udział w akcji:

• x-kom

• Morele

• Media Expert

• Alsen

• Komputronik

• RTV Euro AGD

Jedna osoba może zarejestrować do trzech sztuk monitorów.

Promocja trwa od 6 do 31 grudnia 2024 lub do wyczerpania puli kodów. Kody promocyjne można rejestrować do 15 stycznia 2025 do godziny 23:59.

Monitory objęte promocją

Każdy z monitorów oparto na matrycy typu IPS o odświeżaniu 180 Hz i ze wsparciem technologii Adaptive-Sync. Charakteryzują je szerokie kąty widzenia, soczyste kolory i szybki czas reakcji.

• 24G4X – przekątna 23,8 cale, rozdzielczość 1920 x 1080 px

• 27G4X – przekątna 27 cali, rozdzielczość 1920 x 1080 px

• Q27G4X – przekątna 27 cali, rozdzielczość 2560 x 1080 px

Gwarancja

Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.