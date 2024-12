40 lat wydajności: prezentacja technologii Patriot na targach CES 2025

Patriot Memory świętuje 40 lat działalności, pozostając liderem technologii pamięci komputerowej dzięki nieustannej innowacyjności i niezachwianemu zaangażowaniu w dostarczanie produktów o najwyższej wydajności.

Podczas targów CES 2025 Patriot zaprezentuje swoje najnowsze przełomowe produkty, w tym pamięci RAM Xtreme 5 CKD Non-RGB, Xtreme 5 40th Anniversary RGB oraz iLuxe Stick C dla urządzeń Apple. Te nowoczesne rozwiązania są ucieleśnieniem dziedzictwa Patriot w dziedzinie zaawansowanej technologii, jednocześnie przesuwając granice możliwości pamięci i nośników danych i umacniając pozycję firmy jako lidera na globalnym rynku.

Aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz, edycja pamięci Viper Xtreme 5 40th Anniversary RGB łączy oszałamiające efekty świetlne z niezrównaną wydajnością, oferując zarówno wyjątkową estetykę technologiczną, jak i najlepsze doświadczenie PC. Pamięć Viper Xtreme 5 CKD DRAM zapewnia wyjątkowe prędkości użytkownikom poszukującym maksymalnej wydajności, spełniając oczekiwania graczy i zaawansowanych entuzjastów komputerowych, a iLuxe Stick C zaprojektowany specjalnie dla iPhone’a i iPada oferuje bezproblemowe i inteligentne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, zapewniając efektywne przechowywanie multimediów oraz automatyczne zabezpieczenie danych.



Dołącz do Patriot Memory na CES 2025, gdzie zaprezentujemy cztery dekady innowacji i wydajności. Odkryj przyszłość pamięci i rozwiązań do magazynowania danych od 7 do 10 stycznia 2025 roku w Bellagio Hotel & Casino (3600 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109). Poznaj najnowsze osiągnięcia marek Patriot i Viper Gaming.