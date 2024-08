Wakacyjna promocja iiyama! Świetne monitory biurowe w obniżonych cenach!

To idealna okazja na zakup nowego monitora. Obniżone ceny obowiązują na wybrane modele - każdy znajdzie coś dla siebie!

Promocja obejmuje szeroką gamę monitorów biurowych w obniżonych cenach i potrwa od 15 lipca 2024 do 15 sierpnia 2024 roku. To doskonały moment, aby zainwestować w nowy sprzęt do biura lub domowego stanowiska pracy.



Poszczególne modele, których listę znajdziesz poniżej, są już dostępne u autoryzowanych partnerów marki iiyama.



Jakie monitory objęto promocją?



Promocją objęto 11 różnych modeli monitorów, których listę znajdziecie poniżej:

XU2293HS-B5 - Cena sugerowana (399 zł), Cena promocyjna (349 zł), upust (50 zł)

XU2493HS-B6 - Cena sugerowana (489 zł), Cena promocyjna (389 zł), upust (100 zł)

XU2493HSU-B6 - Cena sugerowana (499 zł), Cena promocyjna (399 zł), upust (100 zł)

XU2793HS-B6 - Cena sugerowana (579 zł), Cena promocyjna (479 zł), upust (100 zł)

XU2793HSU-B6 - Cena sugerowana (599 zł), Cena promocyjna (499 zł), upust (100 zł)

XU2793QS-B6 - Cena sugerowana (799 zł), Cena promocyjna (699 zł), upust (100 zł)

XU2793QSU-B6 - Cena sugerowana (839 zł), Cena promocyjna (739 zł), upust (100 zł)

X3270QSU-B1 - Cena sugerowana (999 zł), Cena promocyjna (899 zł), upust (100 zł)

XUB2293HSU-B6 - Cena sugerowana (529 zł), Cena promocyjna (429 zł), upust (100 zł)

XUB2493HS-B6 - Cena sugerowana (599 zł), Cena promocyjna (499 zł), upust (100 zł)

XUB2793HSU-B6 - Cena sugerowana (699 zł), Cena promocyjna (599 zł), upust (100 zł)

W promocji znalazł się model XUB2793HSU-B6, który oferuje wysokiej klasy matrycę IPS o przekątnej 27" i rozdzielczości Full HD oraz częstotliwości odświeżania 100 Hz. Monitor wyposażony jest w ergonomiczną podstawę z funkcją PIVOT, wbudowane głośniki, wyjście słuchawkowe, USB HUB, HDMI oraz DisplayPort.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji?



Wystarczy w podanym okresie kupić monitor u jednego z autoryzowanych partnerów marki iiyama (lista poniżej) i użyć kodu promocyjnego przygotowanego przez sklep. W promocji biorą udział:

Media Expert

Euro RTV AGD

Komputronik

Sklep iiyama

Neonet

Morele

X-kom

Delkom

Apollo

Proline

Galicja

Alsen

Wakacyjna promocja iiyama potrwa do 15 sierpnia 2024 i jest to świetny moment, aby sprawić sobie nowoczesny sprzęt biurowy!