TP-Link wprowadza na polski rynek kompletne portfolio produktów w standardzie WiFi 6E

TP-Link prezentuje 6 nowych urządzeń w standardzie WiFi 6E przeznaczonych dla użytkowników domowych. Portfolio produktów obsługujących nowe, wolne od zakłóceń pasmo 6Ghz obejmuje dwa systemy mesh (Deco XE75 oraz XE75 Pro) router Archer AXE75, wzmacniacz sygnału RE815XE, a także dwie karty sieciowe WiFi (Archer TXE70UH i Archer TXE75E). Urządzenia przeznaczone są dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują od sprzętu sieciowego bezkompromisowej wydajności i stabilności działania.

WiFi 6E to, mówiąc najprościej, technologia Wi-Fi 6 rozbudowana o dodatkowe pasmo 6GHz. Ta z pozoru mała zmiana stanowi ogromne usprawnienie działania sieci bezprzewodowych, które w szczególności docenią mieszkańcy bloków czy innych obszarów, gdzie istnieje duże nagromadzenie rozgłaszanych sieci WiFi. W pasmach 2.4Ghz oraz 5Ghz wykorzystywane kanały są stłoczone w ograniczonym widmie, co powoduje problemy z nakładającymi się sygnałami z sąsiednich sieci i prowadzi do zakłóceń. Pasmo 6Ghz jest obecnie wolne od takich problemów, a dodatkowo kanały w nowym paśmie 6GHz ze sobą nie kolidują, dzięki czemu zatory sieciowe są znacznie mniejsze. Dostęp do częstotliwości 6GHz oznacza większą przepustowość, szybsze prędkości i niższe opóźnienia odpowiednie także dla niezwykle wymagających zastosowań, takich jak AR/VR, streaming w jakości 8K i innych.

Portfolio nowych produktów otwierają dwa nowe systemy mesh przeznaczone do budowy jednolitej sieci WiFi na całej powierzchni dużego mieszkania lub domu jednorodzinnego – Deco XE75 Pro oraz Deco XE75. Modele te oferują trzypasmowe WiFi o sumarycznej prędkości do 5400 Mb/s (do 2402 w paśmie 6 GHz, do 2402 w paśmie 5 GHz, do 574 w paśmie 2,4 GHz) z płynnym roamingiem realizowanym przez protokoły 802.11k/v/r, obsługą kanałów o szerokości 160 MHz i licznych technologii wspierających pracę WiFi, takich jak OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM czy Beamforming. Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz pakiet TP-Link HomeShield, w ramach którego znajdziemy m.in. rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej. Model Deco XE75 Pro wyposażony jest w port 2,5G WAN/LAN oraz dwa gigabitowe porty WAN/LAN. Z kolei Deco XE75 wyposażono w 3 gigabitowe porty Ethernet.

Archer AXE75 to potężny router WiFi 6E, którego serce stanowi wydajny, czterordzeniowy procesor Broadcom o taktowaniu 1,7Ghz wspierany przez 512 MB pamięci RAM. Urządzenie rozgłasza sieć WiFi o prędkości do 5400 Mb/s w trzech pasmach transmisji (do 2402 w paśmie 6 GHz, do 2402 w paśmie 5 GHz, do 574 w paśmie 2,4 GHz). Za jego zasięg odpowiada 6 zewnętrznych anten wspieranych przez technologię Beamforming, z kolei bezpieczeństwo danych gwarantuje obsługa szyfrowania WPA3 oraz pakiet TP-Link Homeshield. Za połączenia kablowe w Archerze AXE75 odpowiadają 1 gigabitowy port WAN, 4 gigabitowe porty LAN oraz 1 port USB 3.0 pozwalający na podłączenie dysku i udostępnianie go w sieci lokalnej, a także przez Internet, dzięki funkcji serwera FTP. Archer AXE75 jest kompatybilny ze standardem EasyMesh, dzięki czemu rozbudowa sieci opartej o ten router jest niezwykle prosta.

Uzupełnieniem sieci zbudowanej o Archera AXE75 może być wzmacniacz sygnału WiFi 6E RE815XE. To urządzenie pracuje również w oparciu o ten sam procesor i oferuje sumaryczne prędkości transmisji do 5400 Mb/s w trzech pasmach transmisji, obsługę kanałów o szerokości 160 MHz i licznych technologii wspierających pracę WiFi, takich jak OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM czy Beamforming oraz szyfrowanie WPA3. RE815XE wyposażono w 1 gigabitowy port Ethernet, dzięki czemu możemy podłączyć do niego urządzenia niewyposażone w kartę sieciową WiFi lub podłączyć go kablowo do routera i wykorzystać jako access point WiFi 6E.

Portfolio urządzeń WiFi6E uzupełniają dwie karty sieciowe AXE5400 (do 5400 Mb/s w trzech pasmach transmisji). Archer TXE70UH to zaawansowana karta sieciowa USB 3.0. Dzięki antenom o wysokim zysku z możliwością regulacji, karta oferuje duży zasięg i stabilne połączenia, a dołączona do zestawu podstawka pozwoli z łatwością umiejscowić kartę w optymalnym miejscu.

Z kolei Archer TXE75E to karta sieciowa ze złączem PCI Express, wyposażona w dwie wielokierunkowe anteny z magnetyczną podstawką. Poza łącznością WiFi 6E urządzenie oferuje także Bluetooth 5.3. Dołączony śledź low-profile umożliwia instalację w komputerach z obudową mini tower.

Nowe urządzenia TP-Link są wstecznie kompatybilne ze starszymi standardami WiFi oraz zapewniają szybkie i stabilne połączenia sieciowe, niezależnie od liczby podłączonych urządzeń, co czyni je idealnym wyborem dla entuzjastów nowych technologii, graczy, streamerów oraz profesjonalistów pracujących z dużymi plikami, a także wymagającymi aplikacjami. Szyfrowanie WPA3 i zaawansowane funkcje TP-Link HomeShield gwarantują pełne bezpieczeństwo sieci. Intuicyjna konfiguracja przez aplikację TP-Link sprawia, że zarządzanie siecią jest proste i wygodne, niezależnie od rodzaju urządzenia.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży, w cenie:

Deco XE75 Pro:

• 1-pak ok. 1000 zł

• 2-pak ok. 1900 zł

• 3-pak ok. 2800 zł

Deco XE75:

• 1-pak ok. 850 zł

• 2-pak ok. 1700 zł

• 3-pak ok. 2300 zł

Archer AXE75 – ok. 750 zł

Archer TXE70UH – ok. 230 zł

Archer TXE75E – ok. 200 zł

RE815XE – ok. 740 zł