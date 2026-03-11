Sandisk prezentuje nową generację przenośnych dysków SSD

Sandisk zaprezentował nową generację swojego portfolio przenośnych dysków SSD. Są to produkty zaprojektowane z myślą o coraz większych plikach, treściach generowanych przez AI oraz rosnących wymaganiach cyfrowych workflow – zarówno domowych użytkowników, jak i twórców czy profesjonalistów. Nowe portfolio obejmuje modele SANDISK Portable SSD, SANDISK Extreme Portable SSD oraz SANDISK Extreme PRO Portable SSD i oferuje niemal dwukrotnie wyższą prędkość względem poprzedniej generacji oraz zwiększoną odporność. Model SANDISK Extreme Portable SSD jest już dostępny, a pozostałe produkty trafią do sprzedaży w dalszej części roku.

„Niezależnie od tego, czy użytkownicy pracują w domu, w biurze czy w podróży, nowa generacja przenośnych SSD odpowiada na ich rosnące potrzeby w zakresie przechowywania danych” – powiedziała Heidi Arkinstall, Vice President of Consumer Marketing w Sandisk. „Od codziennych użytkowników, przez kreatywnych entuzjastów, po profesjonalistów produkcyjnych – portfolio przenośnych SSD łączy wydajność, mobilność i wytrzymałość, oferując pamięć masową, na której można polegać.”

Nowe portfolio dysków SSD Sandisk zostało zaprojektowane z myślą o rosnącej ilości treści generowanych przez AI oraz zróżnicowanych scenariuszach użytkowania – od codziennych kopii zapasowych, przez kreatywne projekty, po profesjonalne produkcje.

• SANDISK Extreme PRO Portable SSD – zaprojektowany z myślą o profesjonalnych fotografach, filmowcach i projektantach. Wspiera wymagające, wielostrumieniowe workflow, w tym edycję w czasie rzeczywistym oraz pracę z materiałami wysokiej rozdzielczości. Oferuje transfer danych do 4 000 MB/s, umożliwiając przeniesienie do 10 minut materiału wideo 12K w niespełna minutę. Dostępne pojemności: 2 TB-4 TB; planowana wersja 8 TB.

• SANDISK Extreme Portable SSD – przeznaczony dla entuzjastów fotografii i wideo oraz profesjonalistów pracujących z większymi plikami. Oferuje prędkości odczytu do 2 000 MB/s i umożliwia transfer nawet 1 000 zdjęć w wysokiej rozdzielczości w czasie krótszym niż 60 sekund. Sprawdzi się w zarządzaniu projektami kreatywnymi i szybkim przenoszeniu danych między urządzeniami. Dostępne pojemności: 1 TB-4 TB; planowana wersja 500 GB.

• SANDISK Portable SSD – przeznaczony dla studentów, pracowników biurowych oraz użytkowników archiwizujących domowe zbiory. Oferuje niezawodne i mobilne przechowywanie codziennych treści cyfrowych – kopii zapasowych, zdjęć, wideo i dokumentów. Zapewnia prędkości odczytu do 1 000 MB/s w kompaktowej, łatwej do przenoszenia obudowie. Dostępne pojemności: 1 TB-2 TB; planowana wersja 500 GB.

„Wraz ze wzrostem rozdzielczości zdjęć i materiałów wideo oraz popularyzacją treści generowanych przez AI użytkownicy na każdym poziomie zarządzają coraz większą ilością danych na coraz większej liczbie urządzeń” – powiedziała Susan Park, Vice President of Consumer Products w Sandisk. „Dzięki niemal dwukrotnie wyższej prędkości i kompaktowej konstrukcji mieszczącej się w kieszeni, nowe przenośne SSD pozwalają błyskawicznie przenosić duże pliki, wspierając twórczość bez przestojów.”

Każdy z nowych modeli został zaprojektowany z myślą o mobilnym użytkowaniu i zwiększonej odporności. SANDISK Portable SSD oferuje ochronę przy upadku z wysokości do 2 metrów. Modele SANDISK Extreme oraz SANDISK Extreme PRO Portable SSD są odporne na upadki z wysokości do 3 metrów, a dzięki klasie szczelności IP65 zapewniają również ochronę przed zachlapaniami i ograniczonym kontaktem z pyłem. Dodatkowo wersje Extreme i Extreme PRO wyposażono w zabezpieczenie hasłem z 256-bitowym sprzętowym szyfrowaniem AES.

SANDISK Extreme Portable SSD jest już dostępny w globalnej sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna zaczyna się od 1 030 PLN za wersję 1 TB, a w ofercie znajdują się także warianty 2 TB oraz 4 TB. Wersja o pojemności 500 GB trafi do sprzedaży w drugiej połowie 2026 roku. Produkt objęty jest pięcioletnią ograniczoną gwarancją.

W drugiej połowie 2026 roku dostępne będą również: SANDISK Extreme PRO Portable SSD w pojemnościach 2 TB, 4 TB i 8 TB – z pięcioletnią ograniczoną gwarancją – oraz SANDISK Portable SSD w wersjach 500 GB, 1 TB i 2 TB – z trzyletnią ograniczoną gwarancją – a także SANDISK Extreme Portable SSD w pojemności 500GB – z pięcioletnią ograniczoną gwarancją.

Więcej informacji o nowym portfolio dysków SSD SANDISK Portable znajdziesz na naszej stronie.