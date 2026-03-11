Mercusys MC510 - zewnętrzna kamera Wi-Fi gotowa na każdą pogodę

Marka Mercusys wprowadza do oferty obrotową kamerę Wi-Fi Mercusys MC510 – zewnętrzne rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają łatwego w instalacji i obsłudze sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa wokół domu. Urządzenie wyróżnia się bardzo atrakcyjną ceną, dzięki czemu monitoring staje się dostępny także dla osób, które dotąd odkładały zakup tego typu sprzętu.

Kamera Mercusys MC510 rejestruje obraz w rozdzielczości 2K 3MP (2304 × 1296), co przekłada się na wyraźny, szczegółowy podgląd monitorowanej przestrzeni - od wejścia do domu po taras czy ogród. Tryb kolorowego widzenia nocnego pozwala zachować wysoki poziom szczegółowości także po zmroku, znacząco zwiększając użyteczność nagrań.

Jedną z kluczowych cech modelu Mercusys MC510 jest możliwość obrotu w pełnym zakresie 360° w poziomie oraz pochylenia w pionie w zakresie 90°. Takie rozwiązanie pozwala objąć zasięgiem kamery duży obszar. Obudowa spełniająca normę odporności IP65 sprawia, że kamera radzi sobie z deszczem, wiatrem czy zmiennymi temperaturami, dzięki czemu może być montowana na zewnątrz budynku i stabilnie pracować przez cały rok.

Model Mercusys MC510 wyposażono w funkcje śledzenia ruchu oraz powiadomienia informujące o wykrytej aktywności, co ułatwia szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń. Kamera potrafi wykrywać osoby oraz ruch, a także obsługuje definiowane przez użytkownika strefy aktywności - można więc skupić się na monitorowaniu wybranych fragmentów otoczenia, na przykład furtki, podjazdu czy bramy garażowej. Wbudowany alarm dźwiękowy i świetlny może w skuteczny sposób odstraszyć potencjalnego intruza.

Mikrofon i głośnik w Mercusys MC510 umożliwiają nie tylko rejestrowanie dźwięku, lecz także dwukierunkową komunikację, np. krótką rozmowę z domownikami znajdującymi się w zasięgu kamery. Nagrania mogą być zapisywane na kartach microSD o pojemności do 512 GB. Alternatywą jest odpłatna chmura Mercusys Camera Care, w ramach której dodatkowo wysyłane są powiadomienia z migawkami. Dedykowana chmura zapewnia także szyfrowaną ochronę, umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych i zapewnia 30-dniową historię klipów wideo.

Szybka konfiguracja oraz proste, wygodne zarządzanie przez aplikację Mercusys ułatwiają pierwsze uruchomienie i codzienną obsługę - od podglądu na żywo po przeglądanie nagrań i zmianę ustawień. Urządzenie współpracuje z Asystentem Google, Amazon Alexa i Samsung SmartThings, dzięki czemu może zostać zintegrowane z istniejącymi rozwiązaniami inteligentnego domu, wspierając budowę spójnego systemu automatyki. Model objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.

Kamera Mercusys MC510 dostępna jest już w sprzedaży w cenie około 140 zł.