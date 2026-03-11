Philips Hue rewolucjonizuje projektowanie oświetlenia dzięki funkcji Hue SpatialAware, która rozpoznaje Twoją przestrzeń

Firma Signify, notowana na Euronext pod symbolem „LIGHT”, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, zmieni sposób, w jaki użytkownicy Philips Hue doświadczają scen świetlnych dzięki przełomowej nowej funkcji: Hue SpatialAwareTM. Nowa funkcja analizuje układ pomieszczenia i rozmieszczenie świateł Philips Hue, aby stworzyć najlepsze możliwe wrażenia świetlne w danej przestrzeni.

To jak posiadanie osobistego projektanta oświetlenia w kieszeni — dzięki Hue SpatialAware™ możesz odkrywać sceny świetlne w zupełnie nowy sposób.

Doświadczaj scen świetlnych jak nigdy dotąd

Sceny Hue SpatialAware™ pozwalają wprowadzić naturę do Twojego domu, odtwarzając naturalne warunki oświetleniowe z zachwycającym realizmem dzięki zrozumieniu położenia każdego źródła światła. To doświadczenie jest nie tylko bardziej porywające i dynamiczne, ale także wnosi nowy wymiar do świata inteligentnego domu.

Obecnie, podczas korzystania z gotowych scen z Galerii w aplikacji Philips Hue, kolory są przypisywane do lamp w pokoju bez uwzględniania ich wzajemnego położenia. Dzięki scenom Hue SpatialAware™ konfiguracja Philips Hue wygląda tak, jakby została błyskawicznie przygotowana przez profesjonalnego projektanta oświetlenia: kolory są inteligentnie rozprowadzane po wszystkich światłach w pokoju, aby stworzyć jak najbardziej naturalny efekt.

„Ta funkcja stanowi ogromny krok naprzód w dziedzinie inteligentnego projektowania oświetlenia domowego, wykraczając poza efekty stosowane w poszczególnych produktach i dostosowując oświetlenie do osobistej przestrzeni użytkownika. Wszystkie sceny świetlne Philips Hue są zaprojektowane z myślą o przestrzeniach, w których przebywają ludzie — a ta nowa funkcja zapewnia jeszcze bardziej spójne doświadczenie, przemieniając inteligentny dom w prawdziwie mądry dom.” mówi John Smith, Business Leader Philips Hue w Signify

Wystarczy zeskanować pomieszczenie i gotowe!

Nowa funkcja jest dostępna dla użytkowników Bridge Pro i jest niezwykle łatwa w użyciu dzięki aplikacji Hue, która przeprowadza użytkownika przez cały proces krok po kroku. Dzięki najnowszym technologiom rozszerzonej rzeczywistości (AR), kamera w smartfonie lub tablecie skanuje pomieszczenie, aby określić położenie każdego źródła światła, a algorytm dba o to, aby scena świetlna była pięknie rozmieszczona w całym pomieszczeniu.

Po zakończeniu konfiguracji możesz w dowolnym momencie łatwo dodać kolejne światła do swojego pomieszczenia, a model przestrzenny pomieszczenia zostanie automatycznie zaktualizowany po zeskanowaniu odpowiedniej części pomieszczenia, dzięki czemu sceny świetlne będą uwzględniać ich pozycje.

Nowy wymiar Galerii scen Hue

Hue SpatialAware™ jest kompatybilny z około połową odświeżonych scen świetlnych dostępnych

w Galerii scen Hue. Został zaprojektowany przede wszystkim w celu maksymalnego wykorzystania scen inspirowanych naturą, takich jak Mgła nad jeziorem, Górska bryza, Zachód słońca na sawannie i Spokojne jezioro.

W pomieszczeniu wykorzystującym SpatialAware, sceny świetlne są znacznie bardziej realistyczne. Na przykład w przypadku sceny zachodu słońca, lampy po jednej stronie pokoju będą emitować ciepłe, żółte tony naśladujące zachodzące słońce, podczas gdy lampy sufitowe po przeciwnej stronie pokoju przybiorą ciemniejsze odcienie.

Po wprowadzeniu funkcji Hue SpatialAwareTM będzie ona dostępna dla użytkowników odwiedzających Galerię scen Hue, umożliwiając zastosowanie zoptymalizowanej sceny świetlnej SpatialAware lub w razie potrzeby, powrót do obecnego trybu.