Dodatkowy ekran na wyjeździe – przenośny monitor AOC z USB-C i HDMI

Marka AOC prezentuje mobilny monitor 16T20E2 o przekątnej 15,6 cala. Jego panel typu IPS wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD. Ekran razem z dołączonym do zestawu magnetycznym etui waży 1100 g. Sprzęt powinien zmieścić się w torbie wraz laptopem i dzięki swojej funkcjonalności jest w stanie znacząco podnieść produktywność.



Łatwy w transporcie

Konfiguracja dwumonitorowa potrafi zauważalnie zwiększyć komfort pracy. Jest ona coraz częściej stosowana przy stanowiskach pracy oraz doceniana przez pracowników. Jednak w trakcie wyjazdu najczęściej jest się skazanym na pojedynczy ekran laptopa. Rozwiązaniem może okazać się przenośny monitor.

AOC 16T20E2 jest w stanie działać zarówno w pionie, jak i poziomie – obraz można szybko obrócić w menu OSD. Magnetycznie mocowane etui również jest przystosowane do obu położeń ekranu. Dodatkowo w trakcie przenoszenia sprzętu chroni ono matrycę przed zarysowaniami.

Wyświetlacz można podłączyć poprzez jedno ze złącz USB-C ze wsparciem protokołu DisplayPort Alt Mode. Jeśli np. smartfon nie jest w stanie podać wystarczającej ilości energii elektrycznej do ekranu, istnieje opcja skorzystania z drugiego portu USB-C i podłączenia do niego np. powerbanku. Z kolei posiadacze urządzeń bez USB-C z funkcją przesyłania sygnału obrazu mogą skorzystać z portu HDMI. Oprócz tego w 16T20E2 zintegrowano złącze słuchawkowe mini-jack, co może być dobrą wiadomością dla właścicieli większości nowych smartfonów. Dźwięk da się też odtwarzać przez wbudowane głośniki stereo.

Szerokie kąty widzenia

AOC 16T20E2 oparto na matrycy typu IPS. Charakteryzują je szerokie kąty widzenia i żywe kolory. Kontrast wyświetlacza to 1000:1, jego typowa jasność wynosi 250 nitów, a rozdzielczość to 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 60 Hz. Rozdzielczość Full HD w połączeniu z przekątną 15,6 cala przekłada się na wysokie zagęszczenie pikseli wynoszące ponad 141 PPI (Pixels Per Inch).

Monitor wspiera technologie Low Blue Light i Flicker Free. Pierwsza z nich minimalizuje ekspozycję użytkownika na potencjalnie niekorzystne światło niebieskie, a drugie zapobiega migotaniu ekranu.

Cena i dostępność

AOC 16T20E2 wejdzie do sprzedaży w marcu w sugerowanej cenie detalicznej 425 PLN.