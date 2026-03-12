Pożegnaj dyskomfort przy biurku. Logi Work Days wracają, by rzucić wyzwanie biurowej rzeczywistości.

Ponad połowa Europejczyków kończy dzień pracy z poczuciem fizycznego dyskomfortu. Choć ból pleców czy nadgarstków stał się dla wielu „biurową codziennością”, Logitech udowadnia, że wcale nie musi tak być. W dniach 9–20 marca powraca akcja Logi Work Days - czas, w którym Logitech zachęca, by spojrzeć na swoje miejsce pracy jak na przestrzeń, która wspiera nasz komfort, efektywność i dobre samopoczucie.



Czy Twoje plecy, nadgarstki i kark „odzywają się” po całym dniu pracy przy biurku? Nie jesteś w tym sam(a). Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Logitech wśród pracowników biurowych w Europie wynika, że ponad połowa z nich kończy dzień pracy z bólem lub dyskomfortem. Problem dotyczy częściej kobiet oraz młodych dorosłych w wieku 18-34 lat.

Mimo że 60% z nas chciałoby to zmienić, najczęściej nie wiemy, od czego zacząć. Rozwiązanie okazuje się prostsze, niż myślimy - często zaczyna się tuż pod naszymi dłońmi.

Ból po pracy? To częstsze, niż myślisz

Hybrydowy model pracy stał się codziennością. Trzy na cztery osoby pracują dziś z różnych miejsc - z domu, biura czy w podróży. W takiej rzeczywistości utrzymanie ergonomicznego stanowiska pracy przez cały tydzień bywa wyzwaniem.

Respondenci badania wskazują, że największą różnicę w komforcie zrobiłyby biurko z regulacją wysokości oraz ergonomiczne krzesło. Jednak często pomijamy to, co mamy w dłoniach przez wiele godzin każdego dnia. Tymczasem 9 na 10 osób, które przesiadły się na ergonomiczne modele myszy i klawiatury, przyznaje, że nie wraca już do tradycyjnych rozwiązań.

Logi Work Days - komfort pracy w praktyce

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Wellbeing, Logi Work Days powracają w dniach 9–20 marca z ofertami na rozwiązania zaprojektowane z myślą o nowoczesnym stylu pracy. Wśród produktów objętych promocją znajdują się m.in.:

> certyfikowane produkty ergonomiczne

Wave Keys > ergonomiczna klawiatura bezprzewodowa zapewniająca o 57% większe wsparcie nadgarstków* i pomagająca utrzymać naturalną postawę.

Lift > pionowa mysz z kątem nachylenia 57°, wspierająca bardziej naturalne ułożenie przedramienia**.

> mobilny komfort

Flip Folio > etui z klawiaturą, którą można ustawić w najbardziej komfortowej pozycji do pisania.

Combo Touch > wszechstronne rozwiązanie do iPada, zwiększające produktywność w pracy mobilnej.

> swoboda i oszczędność czasu

Signature Slim+ oraz Signature Slim Solar+ > klawiatury zaprojektowane z myślą o wygodzie, prostocie i efektywności.

Proste nawyki, wielka różnica

Oprócz zmiany sprzętu, eksperci Logitech przypominają o „złotych zasadach” biurowego BHP:

> kąty proste: staraj się, by łokcie, biodra i kolana znajdowały się pod kątem 90°

> linia wzroku: monitor powinien być na wysokości Twoich oczu

> ruch to paliwo: raz na godzinę wstań, popatrz w dal i nawodnij organizm. To reset dla ciała i umysłu

Logi Work Days to nie tylko promocje - to zaproszenie do zmiany podejścia do codziennej pracy. Komfort przy biurku nie jest luksusem, lecz elementem, który realnie wpływa na zdrowie, koncentrację i długoterminową efektywność.

Więcej informacji o akcji Logi Work Days można znaleźć na stronie www.logitech.com oraz w sieciach handlowych: Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Morele i x-kom.