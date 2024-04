Oto słuchawki Hama Passion Chop do pary z ładowarką indukcyjną. Bardziej bezprzewodowo się nie da!

Marka ogłosiła właśnie premierę praktycznych słuchawek typu True Wireless Passion Chop. Wyróżniają się pracą na jednym ładowaniu baterii przez 4 godziny, wbudowanym mikrofonem, responsywnym panelem dotykowym na jednej słuchawce, obsługą asystentów głosowych i możliwością bezprzewodowego zasilania energią. Co ciekawe, ładowarka indukcyjna o mocy 10 W znajduje się w zestawie, a wszystko to w bardzo atrakcyjnej cenie.



Tę najnowszą propozycję z segmentu audio niemieckiego producenta możemy dostać w czarnym kolorze, a powstała z myślą o sportowcach. Dlatego słuchawki mobilne w formie „pchełek” wyróżniają się kompaktową i zwarta konstrukcją, są lekkie (waga to 4 gramy, razem z etui 89 g) i nie przewidują scenariusza, w którym nawet przy aktywnym wysiłku fizycznym wypadają z uszu. Kolejnym związanym z tym atutem jest pasywna redukcja otaczającego hałasu.



Pasja do muzyki i wygody



Słuchawki po wyjęciu z podłużnego czarnego etui automatycznie łączą się z urządzeniem docelowym (smartfonem, tabletem czy laptopem) poprzez technologię Bluetooth 5.0, co przekłada się na 10 metrów zasięgu. Słuchawki Passion Chop oferują pracę przez 4 godziny na jednym ładowaniu akumulatora, ale dzięki futerałowi pozwalającemu na trzykrotne naładowanie ten wynik wzrasta do 12 godzin (pojemność baterii w każdej ze słuchawek wynosi 45 mAh, a w etui 300 mAh). Sam proces zasilania energią przeprowadzany jest poprzez wbudowane obustronne złącze USB-C, a od zera „do pełna” trwa trzy godziny. W opakowaniu ze słuchawkami znajdziemy też kabel USB typu C do ładowania, ale to rozwiązanie jedynie opcjonalne. Co więcej, pokrowiec dysponuje diodą LED, która informuje użytkownika o aktywnym procesie ładowania i niskim stanie naładowania.



Utworami sterować możemy za pomocą panelu dotykowego, stukając palcem w jedną ze słuchawek. Odpowiada on również za możliwość odbierania i wykonywania rozmów telefonicznych, gdyż model Passion Chop zaopatrzono w mikrofon do prowadzenia rozmów. W dodatku producent pomyślał o możliwości wydawania komend dzięki obsłudze asystentów Siri i Google.



Słuchawki mogą się pochwalić klasą wodoszczelności IPX4, co oznacza, że są odporne na działanie potu i deszczu, a także zachlapania. Stąd zainteresować się nimi powinni zwłaszcza wszyscy, którzy intensywnie uprawiają różnego rodzaju sporty. Możemy wybierać spośród trzech różnych rozmiarów silikonowych wkładek (S, M i L), co pozwala na indywidualne dopasowanie „pchełek” do małżowin usznych.



Kable w 2024 roku? Niekoniecznie



Co jest rzadkim rozwiązaniem, do zestawu firma Hama dodaje praktyczną i niewielką ładowarkę indukcyjną w czarnym kolorze. Jej maksymalna moc wynosi 10 W. Zasilanie zaczyna się automatycznie, gdy położymy na nią etui z zamkniętymi słuchawkami w środku.



Słuchawki Hama TWS Passion Chop, specyfikacja techniczna:



Bluetooth w wersji 5.0



Pasmo częstotliwości: 2402 - 2480 MHz



Zakres częstotliwości słuchawki: 20 Hz - 20 kHz



Zakres częstotliwości mikrofon 100 Hz - 5 kHz



Czułość słuchawek: 92 dB +/- 3 dB



Czułość mikrofonu: -42 dB ± 3 dB



Impedancja słuchawek: 32 Ω



Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ



WBCV ≥ 75mV



Pojemność baterii: każda słuchawka 45 mAh, a etui 300 mAh



Sugerowana cena detaliczna najnowszych słuchawek z ładowarką indukcyjną Hama Passion Chop wynosi 179,90 zł.