STEELSERIES PRZEDSTAWIA AEON PRO

Dzisiejsi gracze korzystają z wielu różnych platform, od konsol nowej generacji i urządzeń przenośnych, przez indywidualnie konfigurowane komputery gamingowe, po najnowsze urządzenia mobilne, dlatego potrzebują odpowiedniego sprzętu, który pozwoli im pozostać w grze. Potrzebują również przełomowych innowacji i technologii, aby cieszyć się najwyższą jakością wrażeń na wszystkich swoich urządzeniach. Dzisiaj SteelSeries, pionierska marka e-sportowa łącząca gry i kulturę, przedstawia Aeon Pro – nową generację kontrolerów klasy premium dla graczy korzystających zarówno z PC, jak i Xbox.

Aeon Pro został wyposażony w pierwszy na świecie QuickSwitch Dock System dla PC i Xbox (zgłoszenie patentowe w toku), system Infinite Power z dwoma bateriami, które można wymieniać bez przerywania rozgrywki, dzięki czemu gracze są zawsze gotowi do gry, najwyższej klasy spusty oraz drążki analogowe z czujnikami Halla, zapewniające precyzję bez efektu dryfowania. Całość uzupełniają zastosowane w całym kontrolerze przełączniki mechaniczne, gwarantujące szybkie i wyczuwalne reakcje, oraz wbudowany ekran OLED, który zapewnia łatwy dostęp do spersonalizowanych profili. Łącząc inteligentne wzornictwo i funkcjonalność, najwyższą wydajność oraz wykonanie klasy premium, kontroler Aeon Pro zapewnia graczom PC i Xbox harmonijną kontrolę nad rozgrywką.

Dodatkowe funkcje obejmują modułowy system drążków (Modular Stick System) z wymiennymi wariantami drążków analogowych (standardowym wklęsłym, wysokim wklęsłym i niskim wypukłym), które można przechowywać w stacji dokującej, co pozwala graczom dostosować kontroler do preferowanego stylu gry; programowalne, wyprofilowane przyciski tylne (Remappable Contoured Back Buttons), umożliwiające przypisanie kluczowych funkcji w grze na PC lub Xbox bezpośrednio z poziomu menu OLED, oraz teksturowaną powierzchnię uchwytów (Wrap-Around Textured Grip), która zapewnia pewny chwyt, pomagając zachować kontrolę i precyzję. Gracze mogą również korzystać z pakietu oprogramowania SteelSeries GG, aby precyzyjnie dostosować każdy przycisk, spust i profil, a także indywidualnie regulować intensywność wibracji każdego z czterech silników, zmieniać przypisanie funkcji, konfigurować niestandardowe integracje z GG i Sonar oraz ustawienia zasilania na komputerze PC.

Aeon Pro jest dostępny w kolorze czarnym lub białym na SteelSeries.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie od 8 września 2026 r. w następującej sugerowanej cenie detalicznej: 259,99 EUR.