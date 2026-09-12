PocketBook Q: czytnik w rozmiarze telefonu debiutuje na IFA 2026

Na tegorocznych targach technologicznych w Berlinie PocketBook pokaÅ¼e PocketBook Q. To urzÄ…dzenie z ekranem E Ink wielkoÅ›ci smartfona stworzone do codziennego czytania i sÅ‚uchania. Jego niewielki rozmiar pozwala mieÄ‡ go zawsze pod rÄ™kÄ…, takÅ¼e w krótkich przerwach miÄ™dzy codziennymi obowiÄ…zkami.

- PocketBook Q to jeden z pierwszych czytników w formacie telefonu wyposaÅ¼onych w ekran 5,84 cala E Ink Carta 1300. Do tej pory taki rozmiar pojawiaÅ‚ siÄ™ gÅ‚ównie w urzÄ…dzeniach smartfonowych, dlatego cieszymy siÄ™, Å¼e moÅ¼emy zaoferowaÄ‡ tÄ™ technologiÄ™ w czytniku stworzonym wyÅ‚Ä…cznie do ksiÄ…Å¼ek. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko 143 w hali 5.2A. BÄ™dzie tam moÅ¼na zobaczyÄ‡ ten model - mówi Maksym Zhelezniak, odpowiedzialny za rozwój dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy PocketBook w Polsce.

PocketBook Q ma format telefonu, wiÄ™c bez trudu mieÅ›ci siÄ™ w kieszeni i towarzyszy w codziennych sytuacjach. Boczne przyciski pozwalajÄ… przewracaÄ‡ strony jednÄ… rÄ™kÄ… lub korzystaÄ‡ z podrÄ™cznego menu.

UrzÄ…dzenie dziaÅ‚a na PocketBook OS opartym na Linuksie, dziÄ™ki czemu oferuje Å›rodowisko skupione wyÅ‚Ä…cznie na lekturze. Nie ma tu aplikacji rywalizujÄ…cych o uwagÄ™ ani powiadomieÅ„ przerywajÄ…cych czytanie.

PocketBook Q obsÅ‚uguje audiobooki, a szeroka kompatybilnoÅ›Ä‡ — 25 formatów e-booków oraz Adobe DRM i LCP DRM — pozwala korzystaÄ‡ z treÅ›ci z wielu ÅºródeÅ‚. Nowy model ma równieÅ¼ Å‚Ä…cznoÅ›Ä‡ Bluetooth, podÅ›wietlenie SMARTlight i tryb ciemny. WodoodpornoÅ›Ä‡ IPX4 chroni urzÄ…dzenie w codziennych sytuacjach. Bateria wystarcza na ponad miesiÄ…c uÅ¼ytkowania.

UrzÄ…dzenie bÄ™dzie moÅ¼na obejrzeÄ‡ w dniach 4 – 8 wrzeÅ›nia, w hali 5.2A, stoisko 143. Natomiast w sprzedaÅ¼y powinien byÄ‡ dostÄ™pny w poÅ‚owie ostatniego kwartaÅ‚u roku w cenie 889 zÅ‚. Producent zakÅ‚ada dostÄ™pnoÅ›Ä‡ aplikacji Legimi i Empik Go na tym czytniku.