Jabra Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 i Evolve3 45 debiutujÄ… w Polsce

Trzy nowe bezprzewodowe modele profesjonalnych zestawów sÅ‚uchawkowych Jabra Evolve3 – Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 oraz Evolve3 45 – od 1 wrzeÅ›nia 2026 roku bÄ™dÄ… dostÄ™pne w sprzedaÅ¼y w Polsce. Nowe urzÄ…dzenia uzupeÅ‚niajÄ… seriÄ™ Evolve3, oferujÄ…c rozwiÄ…zania dopasowane do róÅ¼nych stylów i Å›rodowisk pracy – od pracy hybrydowej i mobilnej, przez biura typu open space, po wielogodzinne rozmowy prowadzone przy biurku – a jednoczeÅ›nie sprawdzajÄ…ce siÄ™ w codziennym uÅ¼ytkowaniu poza pracÄ…, m.in. podczas sÅ‚uchania muzyki i korzystania z multimediów. Wszystkie modele zapewniajÄ… zaawansowane przechwytywanie gÅ‚osu, aktywnÄ… redukcjÄ™ haÅ‚asu podczas rozmów (In-call ANC) oraz dÅºwiÄ™k zoptymalizowany pod kÄ…tem komunikacji i wspóÅ‚pracy wspieranej przez AI.

Nowe modele rozszerzajÄ… rodzinÄ™ Evolve3, do której naleÅ¼Ä… równieÅ¼ wprowadzone wczeÅ›niej Evolve3 75 i Evolve3 85. KaÅ¼dy z trzech nowych zestawów zostaÅ‚ zaprojektowany z myÅ›lÄ… o innym sposobie pracy, dziÄ™ki czemu firmy mogÄ… lepiej dopasowaÄ‡ urzÄ…dzenia do konkretnych ról, Å›rodowiska pracy i potrzeb uÅ¼ytkowników. JednoczeÅ›nie nowe modele Evolve3 wykraczajÄ… poza typowe zastosowania biznesowe i mogÄ… byÄ‡ wykorzystywane równieÅ¼ po pracy – do sÅ‚uchania muzyki, oglÄ…dania filmów czy innych multimediów. Wszystkie trzy oferujÄ… szerokie pasmo przenoszenia w trybie muzycznym (20 Hz–20 kHz) oraz obsÅ‚ugujÄ… kodeki audio AAC, LC3 i SBC, zapewniajÄ…c wysokÄ… jakoÅ›Ä‡ dÅºwiÄ™ku zarówno podczas rozmów, jak i odtwarzania treÅ›ci. DziÄ™ki temu jedno urzÄ…dzenie moÅ¼e towarzyszyÄ‡ uÅ¼ytkownikowi podczas spotkaÅ„ i codziennej pracy, a póÅºniej sÅ‚uÅ¼yÄ‡ do rozrywki i sÅ‚uchania muzyki.

Jabra Evolve3 65 Flex to najbardziej mobilny z nowych modeli, przeznaczony przede wszystkim dla osób pracujÄ…cych hybrydowo i mobilnie, które czÄ™sto zmieniajÄ… miejsce pracy. SmukÅ‚a, ultralekka i skÅ‚adana konstrukcja bez wysiÄ™gnika mikrofonowego sprawia, Å¼e zestaw moÅ¼na Å‚atwo zabraÄ‡ ze sobÄ… – po zÅ‚oÅ¼eniu mieÅ›ci siÄ™ w kompaktowym futerale podróÅ¼nym i zajmuje niewiele miejsca w torbie na laptopa. Technologia Jabra ClearVoice™, wykorzystujÄ…ca algorytmy gÅ‚Ä™bokiego uczenia oparte na AI, pomaga oddzieliÄ‡ gÅ‚os uÅ¼ytkownika od rozmów i innych dÅºwiÄ™ków otoczenia, zapewniajÄ…c wyraÅºnÄ… komunikacjÄ™ w róÅ¼nych warunkach. Model wyposaÅ¼ono takÅ¼e w adaptacyjnÄ… redukcjÄ™ haÅ‚asu (Adaptive ANC) z czterema mikrofonami, która w czasie rzeczywistym dostosowuje poziom tÅ‚umienia do otoczenia i sposobu noszenia zestawu. Komfort podczas dÅ‚ugiego uÅ¼ytkowania wspierajÄ… technologia Jabra Air Comfort™ oraz owalne, nachylone poduszki nauszne. Technologia Spatial Sound, 28-milimetrowe gÅ‚oÅ›niki i kodek LC3 zapewniajÄ… bardziej przestrzenne i angaÅ¼ujÄ…ce brzmienie, a ustawienia dÅºwiÄ™ku moÅ¼na dostosowaÄ‡ w aplikacji Jabra Plus. Bateria zapewnia do 16 godzin rozmów lub do 80 godzin odtwarzania muzyki na jednym Å‚adowaniu, a 10 minut szybkiego Å‚adowania pozwala uzyskaÄ‡ do 4 godzin sÅ‚uchania muzyki.

Jabra Evolve3 65 zostaÅ‚ zaprojektowany przede wszystkim z myÅ›lÄ… o pracy w gÅ‚oÅ›nych, otwartych przestrzeniach biurowych. Adaptacyjna technologia ANC z czterema mikrofonami dynamicznie dostosowuje poziom redukcji haÅ‚asu do otoczenia i sposobu noszenia zestawu, pomagajÄ…c zachowaÄ‡ koncentracjÄ™ nawet w gwarnym biurze. Technologia Jabra ClearVoice™ z systemem trzech mikrofonów zostaÅ‚a zoptymalizowana pod kÄ…tem wyodrÄ™bniania gÅ‚osu uÅ¼ytkownika od dÅºwiÄ™ków otoczenia. Model wyposaÅ¼ono równieÅ¼ w odwracalne ramiÄ™ mikrofonu – jego uniesienie pozwala wyciszyÄ‡ mikrofon, a opuszczenie ponownie go aktywuje. Komfort podczas wielogodzinnego uÅ¼ytkowania wspiera technologia Jabra Air Comfort™. 28-milimetrowe gÅ‚oÅ›niki, technologia Spatial Sound i Super Wideband zapewniajÄ… naturalne, przestrzenne brzmienie zarówno podczas rozmów, jak i sÅ‚uchania muzyki. Bateria pozwala na nawet 31 godzin rozmów lub 59 godzin odtwarzania muzyki na jednym Å‚adowaniu, a 10 minut szybkiego Å‚adowania zapewnia do 3,5 godziny rozmów lub 7 godzin sÅ‚uchania muzyki.

Jabra Evolve3 45 jest najlÅ¼ejszym nausznym zestawem sÅ‚uchawkowym w serii Evolve3 – w wersji stereo waÅ¼y 102 g – i zostaÅ‚ stworzony z myÅ›lÄ… o uÅ¼ytkownikach, którzy znacznÄ… czÄ™Å›Ä‡ dnia spÄ™dzajÄ… na rozmowach przy biurku. Technologia Jabra ClearVoice™ z systemem trzech mikrofonów pomaga oddzieliÄ‡ gÅ‚os uÅ¼ytkownika od haÅ‚asu otoczenia, a funkcja In-call ANC ogranicza dÅºwiÄ™ki docierajÄ…ce do uÅ¼ytkownika podczas rozmowy. Odwracalne, obrotowe ramiÄ™ mikrofonu moÅ¼na nosiÄ‡ po dowolnej stronie. Jego uniesienie pozwala szybko wyciszyÄ‡ mikrofon, a opuszczenie ponownie go aktywuje. Technologia Jabra Air Comfort™, wyÅ›cieÅ‚any paÅ‚Ä…k oraz miÄ™kkie, obrotowe poduszki nauszne zapewniajÄ… komfort podczas wielu godzin pracy. Model wyposaÅ¼ono w 20-milimetrowe gÅ‚oÅ›niki i technologiÄ™ Super Wideband, a bateria zapewnia do 21 godzin rozmów lub do 36 godzin odtwarzania muzyki. 10 minut szybkiego Å‚adowania wystarcza na nawet 2 godziny rozmów lub 3,5 godziny sÅ‚uchania muzyki.

Technologie wspólne dla nowych modeli

Wszystkie trzy modele zostaÅ‚y zaprojektowane z myÅ›lÄ… o profesjonalnej komunikacji w nowoczesnym Å›rodowisku pracy. Funkcja Sidetone pozwala uÅ¼ytkownikowi sÅ‚yszeÄ‡ wÅ‚asny gÅ‚os podczas rozmowy, pomagajÄ…c zachowaÄ‡ jego naturalnÄ… gÅ‚oÅ›noÅ›Ä‡. Zestawy wykorzystujÄ… Bluetooth 5.3 i Bluetooth Low Energy (BLE), a podwójna Å‚Ä…cznoÅ›Ä‡ umoÅ¼liwia jednoczesne poÅ‚Ä…czenie z dwoma urzÄ…dzeniami, np. komputerem i smartfonem. ZasiÄ™g Å‚Ä…cznoÅ›ci Bluetooth wynosi do 30 metrów, zapewniajÄ…c wiÄ™kszÄ… swobodÄ™ poruszania siÄ™ podczas rozmów.

Nowe modele zostaÅ‚y równieÅ¼ przygotowane z myÅ›lÄ… o coraz czÄ™stszym wykorzystaniu gÅ‚osu przez narzÄ™dzia bazujÄ…ce na sztucznej inteligencji. Technologia Jabra ClearVoice™ pomaga oddzieliÄ‡ mowÄ™ uÅ¼ytkownika od dÅºwiÄ™ków otoczenia, wspierajÄ…c m.in. transkrypcjÄ™, automatyczne podsumowania spotkaÅ„ oraz pracÄ™ z asystentami AI. W Å›rodowiskach typu open space zapewnia ponad 99 proc. dokÅ‚adnoÅ›ci przechwytywania gÅ‚osu na potrzeby narzÄ™dzi wykorzystujÄ…cych sztucznÄ… inteligencjÄ™.

Z myÅ›lÄ… o zastosowaniach biznesowych nowe modele wspierajÄ… scentralizowane zarzÄ…dzanie za poÅ›rednictwem Jabra Plus Management i Jabra Xpress. RozwiÄ…zania te umoÅ¼liwiajÄ… zespoÅ‚om IT zdalne zarzÄ…dzanie urzÄ…dzeniami, wdraÅ¼anie aktualizacji oprogramowania oraz konfigurowanie ustawieÅ„, uÅ‚atwiajÄ…c wdraÅ¼anie i obsÅ‚ugÄ™ wiÄ™kszej liczby zestawów sÅ‚uchawkowych w organizacji. Wszystkie modele wspóÅ‚pracujÄ… z najpopularniejszymi platformami komunikacyjnymi, w tym Microsoft Teams, Zoom i Google Meet, a uÅ¼ytkownicy mogÄ… personalizowaÄ‡ ustawienia za pomocÄ… Jabra Plus lub Jabra Direct.

DostÄ™pnoÅ›Ä‡ w Polsce

Jabra Evolve3 65 Flex, Jabra Evolve3 65 oraz Jabra Evolve3 45 bÄ™dÄ… dostÄ™pne w sprzedaÅ¼y w Polsce od 1 wrzeÅ›nia 2026 roku w kolorze czarnym.