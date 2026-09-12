Szybki upgrade komputera: TP-Link wprowadza nowe karty sieciowe Wi-Fi 6 oraz adapter Bluetooth 6.0

TP-Link prezentuje trzy nowe produkty stworzone z myÅ›lÄ… o modernizacji Å‚Ä…cznoÅ›ci w komputerach PC i laptopach. WÅ›ród premierowych urzÄ…dzeÅ„ znalazÅ‚y siÄ™: karta sieciowa 5 Gb/s TX301, bezprzewodowa karta USB Wi-Fi 6 Archer TX50U oraz miniaturowy adapter UB600 pracujÄ…cy w najnowszym standardzie Bluetooth 6.0. Nowe modele pozwalajÄ… w peÅ‚ni odblokowaÄ‡ potencjaÅ‚ nowoczesnych routerów, dysków sieciowych NAS oraz akcesoriów bezprzewodowych bez koniecznoÅ›ci kosztownej wymiany caÅ‚ego komputera.

Karta sieciowa PCI Express TP-Link TX301 powstaÅ‚a z myÅ›lÄ… o uÅ¼ytkownikach oczekujÄ…cych bezkompromisowej wydajnoÅ›ci sieci przewodowej. WykorzystujÄ…c wydajny interfejs PCIe 3.1 oraz klasyczny port RJ45, urzÄ…dzenie umoÅ¼liwia osiÄ…gniÄ™cie przepustowoÅ›ci na poziomie aÅ¼ 5 Gb/s. TX301 charakteryzuje siÄ™ szerokÄ… kompatybilnoÅ›ciÄ… wstecznÄ… i obsÅ‚uguje standardy Ethernet 5G, 2.5G, 1G, 100M oraz 10M, a funkcja automatycznej negocjacji dba o samoczynny dobór najlepszych parametrów pracy. Komfort uÅ¼ytkowania podnoszÄ… technologie QoS oraz AIFlow, które priorytetyzujÄ… pakiety danych dla gier online, streamingu wideo w jakoÅ›ci 4K czy wideokonferencji. W zestawie z kartÄ… producent dostarcza zarówno standardowy, jak i niskoprofilowy Å›ledÅº montaÅ¼owy, a takÅ¼e kabel Ethernet Cat6a o dÅ‚ugoÅ›ci 1,5 metra. Karta wspiera zdalne zarzÄ…dzanie energiÄ… poprzez funkcjÄ™ Wake-on-LAN oraz jest w peÅ‚ni kompatybilna z systemami Windows 11 i 10, Windows Server 2016, 2019, 2022 i 2025 oraz systemem Linux.

Karta sieciowa USB Archer TX50U to niewielkie urzÄ…dzenie, które uwalnia peÅ‚en potencjaÅ‚ technologii Wi-Fi 6, oferujÄ…c Å‚Ä…cznÄ… prÄ™dkoÅ›Ä‡ transmisji bezprzewodowej do 3000 Mb/s: do 2402 Mb/s w paÅ›mie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paÅ›mie 2,4 GHz. DziÄ™ki zastosowaniu technologii MU-MIMO i OFDMA, karta skutecznie eliminuje opóÅºnienia, doskonale radzÄ…c sobie w Å›rodowiskach o duÅ¼ym zagÄ™szczeniu aktywnych urzÄ…dzeÅ„ bezprzewodowych. Szybki interfejs USB 3.0 gwarantuje nawet dziesiÄ™ciokrotnie wydajniejszy przesyÅ‚ danych w stosunku do starszego standardu USB 2.0, optymalizujÄ…c jednoczeÅ›nie pobór energii. Instalacja karty jest wyjÄ…tkowo prosta dziÄ™ki technologii Plug & Play i wbudowanym fabrycznie sterownikom, co pozwala na natychmiastowe podÅ‚Ä…czenie urzÄ…dzenia bez koniecznoÅ›ci korzystania z zewnÄ™trznych noÅ›ników. BezpieczeÅ„stwo przesyÅ‚u danych gwarantuje protokóÅ‚ szyfrowania WPA3, chroniÄ…cy uÅ¼ytkownika przed nieautoryzowanym dostÄ™pem i atakami typu Brute-Force. CaÅ‚oÅ›Ä‡ zamkniÄ™to w ultralekkiej obudowie o wadze zaledwie 6,3 grama i kompaktowych wymiarach 19,4 × 7,9 × 43,9 mm, co czyni Archer TX50U idealnym towarzyszem podróÅ¼y.

OfertÄ™ nowoÅ›ci TP-Link zamyka nano adapter USB UB600, który jako jeden z pierwszych na rynku wprowadza zaawansowany standard Bluetooth 6.0. UrzÄ…dzenie umoÅ¼liwia jednoczesne sparowanie komputera z maksymalnie siedmioma urzÄ…dzeniami peryferyjnymi, takimi jak kontrolery do gier, sÅ‚uchawki, gÅ‚oÅ›niki, klawiatury czy myszy komputerowe. UB600 pozwala na bezstratny przesyÅ‚ multimediów z dwukrotnie wyÅ¼szÄ… prÄ™dkoÅ›ciÄ…, pozwalajÄ…c cieszyÄ‡ siÄ™ doskonaÅ‚ym brzmieniem bez koniecznoÅ›ci przebywania blisko ÅºródÅ‚a nadawania. DziÄ™ki mikro-rozmiarom wynoszÄ…cym jedynie 14,8 × 6,8 × 18,9 mm, adapter moÅ¼e bezpiecznie pozostaÄ‡ wpiÄ™ty do portu USB laptopa równieÅ¼ podczas przenoszenia go w torbie. Produkt jest w peÅ‚ni kompatybilny z systemami Windows 11, 10, 8.1oraz 7.

Karta sieciowa PCIe TX301 jest dostÄ™pna w sprzedaÅ¼y w cenie okoÅ‚o 150 zÅ‚, bezprzewodowa karta USB Archer TX50U kosztuje okoÅ‚o 140 zÅ‚, natomiast nano adapter UB600 zakupiÄ‡ moÅ¼na za okoÅ‚o 30 zÅ‚. UrzÄ…dzenia zostaÅ‚y objÄ™te trzyletniÄ… gwarancjÄ… producenta. PeÅ‚na specyfikacja techniczna poszczególnych modeli dostÄ™pna jest na stronach: TX301, Archer TX50U oraz UB600.