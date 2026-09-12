STEELSERIES I KONTROLFREEK PREZENTUJÄ„ KOLEKCJÄ˜ COZY NA JESIEÅƒ 2026

SteelSeries, pionierska marka e-sportowa Å‚Ä…czÄ…ca gry i kulturÄ™, wraz z KontrolFreek® prezentuje kolekcjÄ™ Cozy na jesieÅ„ 2026. Wielokrotnie nagradzane sÅ‚uchawki Arctis GameBuds™ pojawiajÄ… siÄ™ w dwóch nowych kolorach – Matcha i Yuzu – którym towarzyszÄ… dopasowane kolorystycznie antypoÅ›lizgowe nakÅ‚adki na kciuki KontrolFreek No-Slip Performance Thumb Grips.

SteelSeries to globalna firma, która tworzy wyznaczajÄ…ce standardy branÅ¼owe urzÄ…dzenia peryferyjne do e-sportu i gier, kÅ‚adÄ…c nacisk na najwyÅ¼szÄ… jakoÅ›Ä‡, innowacyjnoÅ›Ä‡ i funkcjonalnoÅ›Ä‡, jednoczeÅ›nie wyznaczajÄ…c kierunek w definiowaniu „gamingowego stylu Å¼ycia”.

Marka zaprezentowaÅ‚a wÅ‚aÅ›nie dwa nowe warianty kolorystyczne swoich wielokrotnie nagradzanych sÅ‚uchawek Arctis GameBuds™ – Matcha i Yuzu. ZostaÅ‚y one stworzone z myÅ›lÄ… o wszechstronnym stylu Å¼ycia i zaprojektowane tak, by zapewniÄ‡ najwyÅ¼szÄ… jakoÅ›Ä‡ dÅºwiÄ™ku na platformach PS5, Xbox, Nintendo Switch, na komputerach PC, oraz podczas sÅ‚uchania muzyki, a takÅ¼e w trakcie rozrywki, pracy i zabawy. SÅ‚uchawki Arctis GameBuds rozwiÄ…zujÄ… wiele problemów graczy, zapewniajÄ…c m.in. stabilnÄ… Å‚Ä…cznoÅ›Ä‡ bezprzewodowÄ… 2,4 GHz o ultraniskich opóÅºnieniach dla konsol Xbox i PS5, wysokiej jakoÅ›ci dÅºwiÄ™k na wielu platformach oraz czas pracy baterii wystarczajÄ…cy na caÅ‚y dzieÅ„. Zaktualizowane oprogramowanie firmware na 2026 rok zapewnia wiÄ™kszÄ… moc dla jeszcze bardziej stabilnego poÅ‚Ä…czenia oraz funkcjÄ™ listen-before-talk (LBT), która usprawnia wybór kanaÅ‚u, pomagajÄ…c uniknÄ…Ä‡ zakÅ‚óceÅ„ Å‚Ä…cznoÅ›ci bezprzewodowej. Aktualizacja jest juÅ¼ dostÄ™pna dla wszystkich modeli GameBuds™. Z myÅ›lÄ… o graczach korzystajÄ…cych z konsol nowej generacji firma KontrolFreek®, twórca Performance Gaming Gear™, dodaÅ‚a do oferty pasujÄ…ce, antypoÅ›lizgowe nakÅ‚adki na kciuki No-Slip Performance Thumb Grips w kolorach Matcha i Yuzu, tworzÄ…c idealne poÅ‚Ä…czenie w ramach kolekcji Cozy.

SÅ‚uchawki Arctis GameBuds sÄ… dostÄ™pne od 1 wrzeÅ›nia na stronie SteelSeries.com oraz u sprzedawców detalicznych na caÅ‚ym Å›wiecie w nastÄ™pujÄ…cej sugerowanej cenie detalicznej: 179,99 EUR. PasujÄ…ce do nich nakÅ‚adki na kciuki KontrolFreek Performance Thumb Grips sÄ… dostÄ™pne na stronie KontrolFreek.com w nastÄ™pujÄ…cej sugerowanej cenie detalicznej: 13,99 EUR.

SÅ‚uchawki douszne podbiÅ‚y Å›wiat i staÅ‚y siÄ™ jednym z najpopularniejszych rodzajów sÅ‚uchawek do sÅ‚uchania muzyki, oglÄ…dania filmów i innych treÅ›ci, a takÅ¼e do codziennego uÅ¼ytku podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji, przeprowadzania wywiadów itp. Teraz dziÄ™ki Arctis GameBuds gracze mogÄ… cieszyÄ‡ siÄ™ takÄ… samÄ… jakoÅ›ciÄ… dÅºwiÄ™ku Hi-Fi na platformach Xbox/PS5/Nintendo Switch/PC, podczas sÅ‚uchania muzyki, a takÅ¼e w trakcie rozrywki, pracy i gry.

O zwyciÄ™stwie lub poraÅ¼ce moÅ¼e zdecydowaÄ‡ pewnoÅ›Ä‡ chwytu. Zaprojektowane specjalnie z myÅ›lÄ… o potrzebach zaangaÅ¼owanych i rywalizujÄ…cych graczy nakÅ‚adki KontrolFreek No-Slip Thumb Grips zapewniajÄ… lepszy chwyt, wiÄ™kszy komfort i kontrolÄ™, a ich uniwersalna konstrukcja pozwala na stosowanie ich z kontrolerami Xbox, PlayStation i Switch Pro.