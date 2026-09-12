Bezpieczna sieć Wi-Fi w podróży. Mercusys prezentuje router MR84X-Travel

Hotel, wynajmowane mieszkanie, biuro czy lotnisko – podczas podróży korzystanie z dostępnego połączenia internetowego często oznacza konieczność podłączenia własnych urządzeń do sieci, nad którą użytkownik nie ma pełnej kontroli. Mercusys MR84X-Travel pozwala stworzyć własną, prywatną sieć Wi-Fi na bazie zastanego połączenia kablowego lub bezprzewodowego, tetheringu ze smartfona albo modemu 3G/4G podłączonego przez USB. Dzięki Wi-Fi 6, rozbudowanym możliwościom konfiguracji i obsłudze VPN kompaktowy router pozwala zachować wygodę i większą kontrolę nad połączeniem także poza domem.

MR84X-Travel oferuje dwupasmowe Wi-Fi 6 AX3000, zapewniając prędkość do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Taka konfiguracja pozwala komfortowo korzystać z Internetu podczas wideokonferencji, pracy zdalnej, streamingu czy przesyłania plików, także wtedy, gdy z jednego połączenia korzysta kilka urządzeń jednocześnie. Za sprawniejsze wykorzystanie dostępnej przepustowości odpowiadają również kanał 160 MHz oraz technologia 1024-QAM.

Jedną z najważniejszych zalet MR84X-Travel jest możliwość wykorzystania niemal dowolnego dostępnego źródła Internetu. Router może korzystać z połączenia przewodowego, sieci Wi-Fi, tetheringu USB ze smartfona lub modemu komórkowego 3G/4G. Do dyspozycji użytkownika pozostaje jeden port WAN o przepustowości 2,5 Gb/s oraz gigabitowy port LAN, dzięki czemu można podłączyć zarówno źródło Internetu, jak i dodatkowe urządzenie wymagające połączenia kablowego.

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że router można łatwo zabrać ze sobą w podróż. MR84X-Travel mierzy około 108 × 86 × 34 mm, dzięki czemu bez problemu zmieści się w torbie z laptopem czy innym sprzętem potrzebnym podczas wyjazdu. Dwie zewnętrzne anteny pomagają utrzymać stabilne połączenie bezprzewodowe, niezależnie od tego, czy urządzenie pracuje jako router, hotspot, punkt dostępowy, wzmacniacz sygnału czy klient sieci. Łącznie dostępnych jest siedem trybów pracy, co pozwala dopasować sposób działania urządzenia do warunków zastanych w miejscu pobytu.

W praktyce oznacza to, że podczas pobytu w hotelu router może stworzyć własną sieć na bazie dostępnego Wi-Fi, a w biurze wykorzystać przewodowe połączenie Ethernet. W przypadku korzystania ze smartfona MR84X-Travel może udostępnić jego połączenie za pomocą tetheringu USB, natomiast podłączenie modemu USB pozwala korzystać z mobilnego Internetu bez potrzeby wykorzystywania telefonu jako hotspotu. Taka elastyczność przydaje się również w wynajmowanym mieszkaniu, gdzie użytkownik chce korzystać z własnych ustawień sieciowych bez konieczności konfigurowania każdego urządzenia osobno.

MR84X-Travel oferuje również rozbudowane możliwości zabezpieczenia połączenia. Router obsługuje protokoły OpenVPN, WireGuard, PPTP oraz L2TP, co pozwala korzystać z bezpiecznego tunelu VPN podczas pracy z siecią w podróży. Prywatną sieć bezprzewodową dodatkowo chroni szyfrowanie WPA3, a funkcje takie jak zapora SPI, filtrowanie adresów IP i MAC, kontrola dostępu oraz sieć dla gości pozwalają lepiej zarządzać ruchem i dostępem do utworzonej sieci.

Konfigurację i zarządzanie routerem ułatwia aplikacja Mercusys, za pomocą której można dostosować ustawienia sieci i szybko przygotować urządzenie do pracy w nowym miejscu. Zasilanie odbywa się przez port USB-C, co dobrze wpisuje się w mobilny charakter urządzenia i pozwala korzystać z szeroko dostępnych źródeł zasilania USB-C.

Model MR84X-Travel jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 270 zł. Urządzenie zostało objęte trzyletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja dostępna jest na stronie producenta: MR84X.