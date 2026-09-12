TP-Link prezentuje pierwszÄ… na Å›wiecie liniÄ™ urzÄ…dzeÅ„ Wi-Fi 8 oraz nowoÅ›ci smart home podczas targÃ³w IFA 2026

SÅ‚abnÄ…cy zasiÄ™g w oddalonych czÄ™Å›ciach domu, rosnÄ…ca liczba podÅ‚Ä…czonych urzÄ…dzeÅ„ i zakÅ‚ócenia sygnaÅ‚u to wyzwania, z którymi mierzÄ… siÄ™ wspóÅ‚czesne sieci domowe. OdpowiedziÄ… na te problemy jest nadchodzÄ…cy standard IEEE 802.11bn, na którym bazuje nowa, prezentowana podczas targów IFA 2026, linia urzÄ…dzeÅ„ TP-Link. Seria ta, na czele z routerem Archer 8 Ultra oraz systemem Mesh Wi-Fi Deco 8 Ultra, Å‚Ä…czy technologiÄ™ Wi-Fi nowej generacji z autorskimi rozwiÄ…zaniami sprzÄ™towymi i programowymi producenta, zapewniajÄ…c niespotykanÄ… dotÄ…d stabilnoÅ›Ä‡ poÅ‚Ä…czenia w kaÅ¼dym zakÄ…tku domu.

Sercem nowych sprzÄ™tów jest mechanizm TP-Link Wi-Fi 8 StabilityEngine, który kompleksowo zarzÄ…dza obciÄ…Å¼eniem sieci i eliminuje martwe strefy. RozwiÄ…zanie to opiera siÄ™ na zestawie innowacyjnych technologii. Funkcje Enhanced Long Range (ELR) i Distributed Resource Units (DRU) skutecznie zwiÄ™kszajÄ… zasiÄ™g na skrajach budynków, optymalizujÄ…c komunikacjÄ™ z oddalonymi i energooszczÄ™dnymi urzÄ…dzeniami Smart Home. Z kolei Non-Primary Channel Access (NPCA) dba o responsywnoÅ›Ä‡ sieci przy wielu poÅ‚Ä…czonych sprzÄ™tach, a zaawansowane schematy modulacji UEQM i kodowania MCS pomagajÄ… utrzymaÄ‡ wysokÄ… przepustowoÅ›Ä‡ nawet w Å›rodowisku peÅ‚nym zakÅ‚óceÅ„.

Flagowy model z nowej serii, Archer 8 Ultra, to trzypasmowy router oferujÄ…cy Å‚Ä…cznÄ… prÄ™dkoÅ›Ä‡ transmisji bezprzewodowej na poziomie aÅ¼ 19 Gb/s oraz porty Ethernet 10 Gb/s. WyposaÅ¼ono go w 18 wbudowanych anten o wysokiej wydajnoÅ›ci, które gwarantujÄ… mocny i stabilny sygnaÅ‚. Z myÅ›lÄ… o rozlegÅ‚ych mieszkaniach i domach jednorodzinnych zaprojektowano natomiast trzypasmowy system Mesh Wi-Fi 8 – Deco 8 Ultra. Zestaw trzech wspóÅ‚pracujÄ…cych ze sobÄ… jednostek pozwala na pokrycie sygnaÅ‚em do 910 metrów kwadratowych, oferujÄ…c przepustowoÅ›Ä‡ do 22 Gb/s* i stabilnÄ… obsÅ‚ugÄ™ ponad 200 urzÄ…dzeÅ„. Oba modele zaprojektowano tak, by swoim minimalistycznym i kompaktowym designem dyskretnie wtapiaÅ‚y siÄ™ w domowÄ… przestrzeÅ„ - zrezygnowano w nich z tradycyjnych, rozpraszajÄ…cych diod LED na rzecz delikatnego, funkcjonalnego podÅ›wietlenia. „PrzestaliÅ›my myÅ›leÄ‡ o tym urzÄ…dzeniu wyÅ‚Ä…cznie jak o sprzÄ™cie sieciowym, a zaczÄ™liÅ›my projektowaÄ‡ je z myÅ›lÄ… o przestrzeni domowej” – tÅ‚umaczy Gary Chang, Global Lead Industrial Designer w TP-Link. „Kiedy router staje siÄ™ przedmiotem, który uÅ¼ytkownicy chcÄ… eksponowaÄ‡, trafia dokÅ‚adnie tam, gdzie moÅ¼e dziaÅ‚aÄ‡ najlepiej”.

Prezentacja modeli Archer 8 Ultra i Deco 8 Ultra to zaledwie poczÄ…tek ekspansji nowego standardu. Producent zdradza równieÅ¼ plany rozwoju portfolio na nadchodzÄ…ce miesiÄ…ce. PrzedsprzedaÅ¼ flagowego routera Archer 8 Ultra ruszy w wybranych regionach juÅ¼ 30 wrzeÅ›nia bieÅ¼Ä…cego roku. Z kolei w pierwszej poÅ‚owie 2027 roku oferta zostanie rozbudowana o kolejne urzÄ…dzenia – w pierwszym kwartale zadebiutuje system Mesh z serii Deco 8, a w drugim kwartale doÅ‚Ä…czÄ… do nich nowe wzmacniacze sygnaÅ‚u, karty sieciowe oraz dedykowany router podróÅ¼ny Roam 8.

Targi IFA to dla TP-Link takÅ¼e okazja do prezentacji nowoÅ›ci w prÄ™Å¼nie rozwijajÄ…cym siÄ™ ekosystemie inteligentnego domu Tapo. Na szczególnÄ… uwagÄ™ zasÅ‚uguje w tym obszarze Tapo C825 – nowoczesna kamera stworzona z myÅ›lÄ… o wygodnej komunikacji wideo. WyposaÅ¼ona w 4-calowy ekran dotykowy IPS i przetwornik 2K 4MP, pozwala na nawiÄ…zywanie dwukierunkowych poÅ‚Ä…czeÅ„ jednym przyciskiem. UrzÄ…dzenie wykorzystuje sztucznÄ… inteligencjÄ™ do redukcji szumów, automatycznie Å›ledzi rozmówcÄ™ i inteligentnie wykrywa osoby, zwierzÄ™ta czy pÅ‚acz dziecka.

KolejnÄ… innowacjÄ… jest zaawansowany robot sprzÄ…tajÄ…cy nowej generacji – Tapo RV50 Pro Omni. UrzÄ…dzenie dysponuje potÄ™Å¼nÄ… mocÄ… ssania do 35 000 Pa i wielopoziomowym systemem zapobiegajÄ…cym plÄ…taniu siÄ™ wÅ‚osów na szczotkach. Dwa pady mopujÄ…ce o nacisku 12 N wraz z technologiÄ… DeepEdge Adaptive Mopping docierajÄ… nawet 4 cm w gÅ‚Ä…b szczelin. DoÅ‚Ä…czona stacja wielofunkcyjna dba o peÅ‚nÄ… automatyzacjÄ™ czyszczenia – zdejmuje pady przed wjazdem na dywan, myje je w wodzie o temperaturze do 70°C, a nastÄ™pnie suszy ciepÅ‚ym powietrzem.

UzupeÅ‚nieniem oferty bezpieczeÅ„stwa jest zestaw Tapo D315 KIT, peÅ‚niÄ…cy zarazem funkcjÄ™ wideodomofonu, jak i centralnego punktu zarzÄ…dzania domem. W jego skÅ‚ad wchodzi zewnÄ™trzna kamera 2K 3MP z kolorowym trybem nocnym oraz 8-calowy panel wewnÄ™trzny o rozdzielczoÅ›ci 1280 × 800 pikseli. Za pomocÄ… dotykowego ekranu domownicy mogÄ… Å‚atwo sterowaÄ‡ elektrozamkiem, otwieraÄ‡ furtkÄ™ kartÄ… NFC i wygodnie zarzÄ…dzaÄ‡ pozostaÅ‚ymi czujnikami czy kamerami w ekosystemie Tapo.