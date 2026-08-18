Porty do 100G, zaawansowany routing L3 i łączenie w stos: TP-Link prezentuje przełączniki Omada Campus

TP-Link wprowadza do oferty przełączniki z serii Omada Campus, zaprojektowane do budowy wysoce wydajnych, skalowalnych i niezawodnych sieci korporacyjnych klasy Enterprise. Nowe modele obejmują zarówno przełączniki rdzeniowe i agregacyjne z serii S7500, stanowiące szkielet infrastruktury, jak i przełączniki dostępowe z serii S6500, do których można bezpośrednio podłączać komputery, punkty dostępowe, kamery czy inne urządzenia końcowe.

Seria S7500 obejmuje zarządzalne przełączniki rdzeniowe i agregacyjne oparte wyłącznie na szybkich portach światłowodowych 10G, 25G i 100G. To urządzenia przeznaczone do obsługi bardzo dużych wolumenów danych między serwerowniami, warstwą rdzeniową i przełącznikami niższych warstw. Wszystkie modele S7500 obsługują fizyczne łączenie w stos, co zwiększa wydajność i ułatwia budowę redundantnej infrastruktury, a funkcja M-LAG wzmacnia niezawodność łącza od poziomu karty do poziomu urządzenia. Zaawansowane funkcje warstwy 3 (L3), takie jak OSPF, BGP, IS-IS, VRF, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, ECMP i PBR, wspierają projektowanie złożonych sieci o dużej skali, a strategie bezpieczeństwa obejmujące Secure Boot, RADSEC, IMPB, SFTP, 802.1X i Port Security pomagają chronić infrastrukturę na wielu poziomach. Wysoką dostępność wspierają dwa wymienne zasilacze typu hot-swap, VRRP, ERPS i BFD, natomiast funkcje O&M, w tym NETCONF, Configuration Rollback, Hot Patching, RSPAN i PTPv2, ułatwiają obsługę, utrzymanie i kontrolę zmian. Urządzeniami można zarządzać centralnie w chmurze przez stronę WWW lub aplikację Omada.

S7500-32C jest wyposażony w 32 sloty QSFP28 100 Gb/s. Taka konfiguracja sprawdza się w miejscach, gdzie kluczowe znaczenie ma bardzo wysoka przepustowość w warstwie rdzeniowej, na przykład przy łączeniu serwerowni, obsłudze dużych wolumenów danych lub budowie centralnego punktu sieci dla rozbudowanego środowiska enterprise. Połączenie portów 100G z fizycznym stackingiem, M-LAG, zaawansowanym routingiem L3, funkcjami bezpieczeństwa oraz redundantnym zasilaniem typu hot-swap tworzy solidną podstawę dla infrastruktury, która ma obsługiwać intensywny ruch i ograniczać ryzyko przestojów.

S7500-48Y8C to przełącznik z 48 slotami SFP28 25 Gb/s oraz 8 slotami QSFP28 100 Gb/s. Model łączy dużą liczbę portów 25G z uplinkami 100G, dlatego dobrze wpisuje się w scenariusze, w których sieć musi agregować ruch z wielu przełączników lub segmentów i przekazywać go dalej do warstwy rdzeniowej. W praktyce pozwala budować wydajny punkt koncentracji dla kampusów, hoteli, dużych biur czy środowisk akademickich, w których liczy się równowaga między wysoką gęstością portów a możliwością szybkiego przesyłu danych w górę sieci.

S7500-24Y4C jest wyposażony w 24 sloty SFP28 25 Gb/s oraz 4 sloty QSFP28 100 Gb/s. Mniejsza liczba portów w porównaniu z modelem 48Y8C ułatwia dopasowanie infrastruktury do środowisk, które potrzebują wysokiej przepustowości, ale w bardziej kompaktowej konfiguracji. Porty 25G wspierają agregację ruchu z wielu punktów sieci, a uplinki 100G pomagają utrzymać sprawną komunikację z warstwą rdzeniową, serwerownią lub innymi kluczowymi elementami infrastruktury.

S7500-48XF4C z kolei oferuje 48 slotów SFP+ 10 Gb/s oraz 4 sloty QSFP28 100 Gb/s. To propozycja dla organizacji, które budują lub rozwijają sieć w oparciu o szeroką warstwę połączeń 10G, ale jednocześnie potrzebują szybkich uplinków 100G do przesyłania zagregowanego ruchu. Taka konfiguracja sprawdza się tam, gdzie wiele urządzeń i segmentów sieci wymaga stabilnego połączenia 10G, a warstwa nadrzędna musi obsłużyć rosnące obciążenie bez konieczności całkowitej przebudowy architektury.

S7500-26XF6Y oferuje 26 slotów SFP+ 10 Gb/s oraz 6 slotów SFP28 25 Gb/s. Model łączy porty 10G i 25G, dlatego może pełnić rolę elastycznego elementu agregacyjnego w środowiskach, które rozwijają infrastrukturę etapowo lub korzystają równolegle z różnych klas połączeń światłowodowych. W codziennym zastosowaniu oznacza to większą swobodę projektowania sieci, w której starsze lub mniej obciążone segmenty mogą pracować w standardzie 10G, a bardziej wymagające połączenia korzystać z przepustowości 25G.

Seria S6500 została zaprojektowana jako warstwa dostępowa dla dużych sieci kampusowych i korporacyjnych. To zarządzalne, kaskadowe przełączniki gigabitowe oraz wielogigabitowe, do których można bezpośrednio podłączać i zasilać (dzięki obsłudze PoE/PoE++) urządzenia końcowe, takie jak komputery, access pointy, kamery IP czy elementy systemów budynkowych, a następnie łączyć je szybkimi uplinkami światłowodowymi z warstwą agregacyjną lub rdzeniową. Wszystkie modele S6500 obsługują fizyczne łączenie w stos, zaawansowane funkcje warstwy 3 (L3), w tym OSPF, BGP, IS-IS, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, ECMP i PBR, a także strategie bezpieczeństwa Secure Boot, RADSEC, IMPB, SFTP, 802.1X i Port Security. Centralne zarządzanie przez stronę WWW lub aplikację Omada ułatwia administratorom utrzymanie spójnej konfiguracji w wielu lokalizacjach i segmentach sieci.

S6500-48MPP6Y to przełącznik L3 PoE++ z 48 portami RJ45 2.5 Gb/s PoE++ oraz 6 slotami SFP28 25 Gb/s. Obsługa PoE++ do 90 W na port i budżet mocy sięgający 1484 W pozwalają zasilać wymagające urządzenia końcowe, takie jak nowoczesne punkty dostępowe, kamery czy sprzęt instalowany w rozbudowanych budynkach. Perpetual PoE i Fast PoE podtrzymują oraz szybciej przywracają zasilanie urządzeń po restarcie przełącznika, co ma znaczenie w środowiskach, w których monitoring, łączność bezprzewodowa i systemy IP powinny działać możliwie bezprzerwowo. Sześć uplinków 25G ułatwia przesyłanie zagregowanego ruchu do wyższych warstw sieci.

S6500-48M6Y obsługuje 48 portów RJ45 2.5 Gb/s oraz 6 slotów SFP28 25 Gb/s. Model odpowiada konfiguracji portowej wersji 48MPP6Y, ale bez obsługi PoE, dlatego sprawdzi się w środowiskach, w których urządzenia końcowe mają własne zasilanie, a priorytetem pozostaje wysoka przepustowość na poziomie stanowisk, punktów dystrybucyjnych lub lokalnych segmentów sieci. Porty 2.5G wspierają obsługę większego ruchu niż klasyczne połączenia gigabitowe, a uplinki 25G pozwalają sprawnie przekazywać dane do warstwy agregacyjnej lub rdzeniowej.

S6500-24MPP4Y to kolejna propozycja PoE++ wyposażona w 24 porty RJ45 2.5 Gb/s PoE++ oraz 4 sloty SFP28 25 Gb/s. Duży budżet mocy PoE został dostosowany do wymagających punktów dostępowych i kamer PTZ, dlatego model dobrze wpisuje się w projekty obejmujące monitoring, WiFi o większej przepustowości oraz infrastrukturę IP w biurach, hotelach czy placówkach edukacyjnych. Perpetual PoE i Fast PoE wspierają ciągłość zasilania urządzeń końcowych, a uplinki 25G pomagają uniknąć wąskich gardeł przy przesyłaniu ruchu do wyższych warstw sieci.

S6500-24M4Y oferuje 24 porty RJ45 2.5 Gb/s oraz 4 sloty SFP28 25 Gb/s. To wariant bez PoE, przeznaczony do miejsc, w których ważna jest wysoka przepustowość portów dostępowych, ale zasilanie urządzeń realizowane jest niezależnie. Kompaktowa konfiguracja 24 portów ułatwia wykorzystanie modelu w mniejszych punktach dystrybucyjnych, wydzielonych częściach budynku lub segmentach sieci, które wymagają połączeń 2.5G i szybkiego uplinku 25G do warstwy nadrzędnej.

S6500-48GP6XF to opcja PoE+ z 48 gigabitowymi portami RJ45 PoE+ oraz 6 slotami SFP+ 10 Gb/s. Całkowity budżet mocy PoE do 1440 W pozwala obsługiwać dużą liczbę urządzeń zasilanych przez Ethernet, takich jak punkty dostępowe, kamery IP czy elementy systemów biurowych. Funkcja M-LAG zwiększa niezawodność łącza od poziomu karty do poziomu urządzenia, a fizyczny stacking, routing L3, strategie bezpieczeństwa i wysoka dostępność oparta na wymiennych zasilaczach hot-swap, VRRP, ERPS i BFD wspierają zastosowania w środowiskach, gdzie klasyczna warstwa dostępowa musi być jednocześnie wydajna i odporna na awarie.

S6500-48G6XF to przełącznik z 48 gigabitowymi portami RJ45 oraz 6 slotami SFP+ 10 Gb/s. Model zachowuje konfigurację portową zbliżoną do wersji PoE+, ale jest przeznaczony do środowisk, w których urządzenia końcowe nie wymagają zasilania przez Ethernet. M-LAG wspiera niezawodność łącza, fizyczny stacking ułatwia skalowanie i zarządzanie większą liczbą przełączników, a dwa wbudowane, stałe zasilacze nadmiarowe pomagają utrzymać stabilność działania w codziennej pracy sieci.

S6500-24G4XF to model L3 wyposażony w 24 gigabitowe porty RJ45 oraz 4 sloty SFP+ 10 Gb/s. Został zaprojektowany z myślą o segmentach sieci, które potrzebują klasycznej gigabitowej warstwy dostępowej i szybkich uplinków 10G do połączenia z infrastrukturą nadrzędną. Funkcja M-LAG wspiera niezawodność łącza, fizyczne łączenie w stos pomaga rozwijać infrastrukturę wraz z rosnącą liczbą urządzeń, a dwa wbudowane, stałe zasilacze nadmiarowe zwiększają odporność przełącznika na problemy z zasilaniem.