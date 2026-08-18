TP-Link rozszerza linię Tapo o nowe kamery do monitoringu i smart przekaźnik do domu

Zapewnienie bezpieczeństwa domownikom oraz ochrona mienia stały się prostsze i bardziej intuicyjne niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki rozwiązaniom, które łączą zaawansowaną optykę z bezproblemową instalacją. Nowa linia kamer serii Tapo została zaprojektowana z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnego monitoringu, który nie wymaga angażowania profesjonalnych instalatorów ani prowadzenia skomplikowanego okablowania. Szeroka gama urządzeń, od modeli zasilanych energią słoneczną po zaawansowane systemy dwuobiektywowe, pozwala na precyzyjne dopasowanie ochrony do specyfiki każdej posesji, zapewniając spokój ducha i pełną kontrolę nad otoczeniem z poziomu aplikacji mobilnej.

Zewnętrzna, obrotowa kamera reflektorowa Tapo C710 to kompleksowe rozwiązanie dla osób pragnących połączyć monitoring z inteligentnym oświetleniem podjazdu lub ogrodu. Urządzenie rejestruje obraz w rozdzielczości 2K 3MP. Regulowany reflektor o jasności do 1500 lumenów może pełnić funkcję aktywnego odstraszacza, a obrót o 360 stopni w poziomie eliminuje martwe punkty i pozwala automatycznie śledzić wykryte osoby lub pojazdy. Solidna konstrukcja o klasie szczelności IP65 gwarantuje niezawodną pracę w trudnych warunkach pogodowych, a obsługa kart microSD do 512 GB umożliwia bezpieczne lokalne przechowywanie nagrań.

Tapo C615F KIT sprawdzi się w miejscach, gdzie dostęp do stałego zasilania jest utrudniony. To zestaw obrotowej kamery reflektorowej zasilanej bateryjnie i wspomaganej panelem słonecznym. Rozdzielczość 2K 3MP zapewnia wyraźny obraz posesji, a wbudowane reflektory o jasności 800 lumenów pozwalają na nocną obserwację w kolorze, co znacząco ułatwia identyfikację intruzów. Inteligentna detekcja AI rozpoznaje ludzi, zwierzęta oraz pojazdy, wysyłając natychmiastowe powiadomienia na smartfona, co minimalizuje liczbę fałszywych alarmów. Dzięki łączności WiFi oraz prostej instalacji bez przewodów, użytkownik zyskuje pełną swobodę w wyborze miejsca montażu, dbając o estetykę elewacji budynku.

Rozwiązaniem do zadań specjalnych w lokalizacjach pozbawionych infrastruktury sieciowej i zasilania, takich jak place budowy czy działki rekreacyjne, jest Tapo C615G KIT. Ta obrotowa kamera 4G LTE korzysta z karty SIM do transmisji danych, a energię do pracy czerpie z panelu słonecznego, oferując dużą niezależność od tradycyjnej infrastruktury. Rejestracja w jakości 2K 3MP oraz funkcje obrotu i pochylenia pozwalają monitorować rozległy teren, także po zmroku dzięki wbudowanym reflektorom. Odporność na pył i wodę potwierdzona klasą IP65 oraz dwukierunkowa transmisja audio sprawiają, że to praktyczne narzędzie do zdalnego nadzoru i komunikacji z osobami znajdującymi się na chronionym obszarze.

Innowacyjne podejście do monitoringu zewnętrznego prezentuje Tapo C645D KIT, wyposażony w dwa obiektywy: szerokokątny do ogólnego podglądu terenu oraz obrotowy teleobiektyw do śledzenia detali. Dzięki takiemu układowi użytkownik zachowuje podgląd całego obszaru, a jednocześnie może obserwować zbliżenia wykrytych obiektów w rozdzielczości 2K 3MP. Zasilanie akumulatorowe wspierane panelem słonecznym eliminuje konieczność częstego ładowania baterii, a wbudowane diody białego światła i podczerwieni zapewniają wydajny monitoring także po zmroku. System jest odporny na warunki atmosferyczne, a inteligentne funkcje AI pozwalają precyzyjnie definiować stref aktywności.

Zestaw Tapo C630 KIT to klasyczna obrotowa kamera zewnętrzna z panelem słonecznym, zaprojektowana z myślą o codziennej ochronie domu. Oferuje ona szerokie pole widzenia dzięki mechanizmowi obrotowemu oraz obraz w jakości 3K 5MP, co pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły. Dzięki wydajnej baterii i ciągłemu doładowywaniu energią słoneczną, urządzenie jest niemal bezobsługowe, a alarm dźwiękowy i świetlny skutecznie zniechęca nieproszonych gości. Kompatybilność z asystentami głosowymi oraz obsługa przez aplikację ułatwiają codzienne zarządzanie monitoringiem.

Dla użytkowników ceniących minimalizm i zintegrowane rozwiązania powstał model Tapo C465, który posiada wbudowany panel słoneczny bezpośrednio w obudowie kamery. Ta kompaktowa konstrukcja rejestruje obraz o rozdzielczości 4K UHD (8MP), dzięki czemu pozwala dostrzec takie szczegóły jak numery tablicy rejestracyjnej, małe przedmioty na trawie oraz poruszające się zwierzęta. Jednocześnie kamera zapewnia kolorowy obraz także po zmroku. Brak zewnętrznych kabli i dodatkowych akcesoriów zasilających sprawia, że montaż na nasłonecznionej ścianie zajmuje tylko kilka minut. Kamera oferuje inteligentne powiadomienia oraz możliwość zapisu na karcie SD lub w chmurze TP-Link TapoCare.

Kolejną propozycją wspierającą ekologiczne zasilanie jest Tapo C425 KIT, czyli zestaw z magnetycznym uchwytem, który pozwala łatwo zmienić kąt widzenia lub szybko zdjąć urządzenie. Kamera charakteryzuje się rozdzielczością 2K QHD (4MP), umożliwiając rejestrowanie szczegółowego obrazu. Dołączony panel słoneczny zapewnia ciągłość pracy baterii, a brak konieczności prowadzenia przewodów pozwala na instalację w miejscach, gdzie klasyczna instalacja byłaby utrudniona. Funkcja detekcji AI oraz konfigurowalne strefy alarmowe pomagają szybko reagować na ważne zdarzenia.

Bezpieczeństwo wewnątrz domu podnosi Tapo C245D, obrotowa kamera wyposażona w dwa obiektywy. Połączenie stałego obiektywu szerokokątnego z ruchomą głowicą pozwala na jednoczesną obserwację całego pokoju i precyzyjne śledzenie ruchu osób lub zwierząt w jakości 2K 3MP. Urządzenie oferuje zaawansowany tryb nocny oraz funkcję prywatności, która fizycznie zasłania obiektywy, gdy domownicy są obecni. Dwukierunkowe audio pozwala na swobodną rozmowę z osobami w domu, a łatwa konfiguracja przez WiFi ułatwia szybkie uruchomienie sprzętu.

Inteligentną analizę obrazu w domu zapewnia Tapo C250, obrotowa kamera WiFi wykorzystująca zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Rejestracja w wysokiej rozdzielczości 4K 8MP połączona z funkcją Smart Tracking sprawia, że kamera płynnie podąża za wykrytym ruchem, utrzymując obiekt w centrum kadru. Urządzenie potrafi rozpoznawać płacz dziecka, szczekanie psa czy odgłos tłuczonego szkła, natychmiast alarmując właściciela o potencjalnym zagrożeniu. Elegancki design pozwala łatwo dopasować kamerę do wystroju wnętrza, a obsługa kart pamięci umożliwia lokalny zapis nagrań.

Uzupełnieniem ekosystemu smart home jest Tapo S110E, czyli smart przekaźnik, który pozwala zdalnie zarządzać bramami garażowymi, oświetleniem czy systemami nawadniania. Dzięki kompaktowym wymiarom mieści się w większości standardowych puszek elektrycznych, zmieniając tradycyjne urządzenia w inteligentne komponenty zarządzane z poziomu aplikacji. Wsparcie dla standardu Matter oraz kompatybilność z Apple Home, Alexa, Google Home i IFTTT zapewnia szeroką interoperacyjność, a wbudowany moduł Bluetooth ułatwia ponowne połączenie po zmianie ustawień sieci. Przekaźnik umożliwia także monitorowanie zużycia energii i tworzenie harmonogramów pracy, co może przełożyć się na oszczędności w domowym budżecie.

Tapo C710 dostępny jest w cenie około 600 zł, Tapo C645D KIT około 760 zł, Tapo C630 KIT około 530 zł, Tapo C615G KIT około 450 zł, Tapo C615F KIT około 400 zł, Tapo C465 około 560 zł, Tapo C425 KIT około 470 zł, Tapo C250 około 200 zł, Tapo C245D około 210 zł, a Tapo S110E około 95 zł.