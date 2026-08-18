Nowość od TP-Link: Wzmacniacz sieci RE660X z obsługą EasyMesh i gniazdkiem przelotowym

TP-Link wprowadza do sprzedaży RE660X - dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6 pracujący w standardzie AX1800. To idealne rozwiązanie dla użytkowników domowych, którzy chcą w prosty sposób rozszerzyć zasięg sieci i wyeliminować problem słabego sygnału w dalszych

pomieszczeniach.

RE660X pracuje w dwóch pasmach transmisji, oferując prędkość do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Taka konfiguracja pozwala lepiej dopasować połączenie do różnych domowych aktywności, od pracy online i przeglądania Internetu po streaming oraz korzystanie z wielu urządzeń w tym samym czasie. Standard Wi-Fi 6 wspiera wyższą wydajność i większą pojemność sieci, a dwie anteny wewnętrzne pomagają wyeliminować martwe strefy. W praktyce wzmacniacz może znaleźć zastosowanie w mieszkaniach i domach, w których grubsze ściany, większy metraż lub układ pomieszczeń utrudniają równomierne rozprowadzenie sygnału Wi-Fi.

Dużym atutem RE660X jest pełna zgodność ze standardem EasyMesh. W połączeniu z kompatybilnym routerem urządzenie tworzy jednolitą sieć o wspólnej nazwie. Dla domowników oznacza to koniec z uciążliwym, ręcznym przełączaniem się między sieciami podczas przechodzenia z pokoju do pokoju – smartfon czy laptop zawsze automatycznie wybiorą urządzenie, które w danym momencie oferuje najsilniejszy sygnał. Codzienną konfigurację wspierają przycisk WPS, pozwalający błyskawicznie sparować wzmacniacz z routerem oraz inteligentny wskaźnik siły sygnału, który pomaga wybrać najlepsze miejsce instalacji. Zarządzanie siecią odbywa się przez aplikację TP-Link Tether. O bezpieczeństwo danych dba najnowszy standard WPA3.

RE660X oferuje dwie możliwości pracy – jako wzmacniacz sygnału lub jako punkt dostępowy – co sprawia, że bez trudu dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki obecności gigabitowego portu Ethernet możliwe jest również stworzenie stabilnego połączenia przewodowego dla telewizorów, komputerów stacjonarnych czy innych urządzeń multimedialnych, które nie są wyposażone w kartę sieciową WiFi. Wbudowane gniazdko przelotowe dodatkowo zwiększa funkcjonalność urządzenia w codziennym użytkowaniu, ponieważ po podłączeniu wzmacniacza do ściany, gniazdko elektryczne pozostaje dostępne dla innych domowych sprzętów.

Model RE660X jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 290 zł. Urządzenie zostało objęte trzyletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie: RE660X.