Szybki upgrade do Wi-Fi 7 na USB. TP-Link prezentuje karty sieciowe Archer TBE400U Plus i Archer TBE230U

Inwestycja w router Wi-Fi 7 to krok w stronę rewolucyjnej wydajności, jednak potencjał nowej sieci często ogranicza starszy komputer, który staje się technologicznym hamulcem. Zamiast decydować się na rozkręcanie obudowy i skomplikowaną wymianę podzespołów, można postawić na prostotę. TP-Link prezentuje nowe karty sieciowe na USB – modele Archer TBE400U Plus i Archer TBE230U. Wystarczy wpiąć je do wolnego portu, by bez wysiłku wykorzystać pełne możliwości standardu Wi-Fi 7.

Oba modele obsługują standard Wi-Fi 7 i oferują technologie odpowiadające za jego najwyższą wydajność, takie jak Multi-Link Operation (MLO), Beamforming, 4K-QAM czy Multi-RU. W praktyce przekłada się to na wyższe prędkości transmisji, niższe opóźnienia oraz bardziej stabilne połączenie, szczególnie podczas grania online, prowadzenia wideokonferencji czy jednoczesnego korzystania z wielu aplikacji sieciowych. Dzięki technologii MLO urządzenia mogą sprawniej wykorzystywać dostępne pasma, ograniczając opóźnienia i zapewniając płynniejszą komunikację z routerem Wi-Fi 7.

Archer TBE400U Plus został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących maksymalnej wydajności i możliwie największego zasięgu. Trzypasmowy adapter oferuje łączną przepustowość do 6,5 Gb/s (do 2882 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Regulowana antena o wysokim zysku pomaga utrzymać stabilne połączenie również wtedy, gdy komputer znajduje się dalej od routera lub sygnał musi pokonać przeszkody znajdujące się wewnątrz budynku. Natomiast technologia AIFlow inteligentnie optymalizuje wykorzystanie dostępnej przepustowości i priorytetyzuje ruch najbardziej wymagających aplikacji, pomagając utrzymać płynność połączenia.

Z kolei Archer TBE230U to propozycja dla osób, które cenią mobilność i wygodę. Mimo kompaktowych rozmiarów adapter zapewnia prędkość transmisji do 3,6 Gb/s w dwóch pasmach (do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Przemyślana konstrukcja umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy złączami USB-A i USB-C, dzięki czemu urządzenie można bez problemu podłączyć zarówno do klasycznych komputerów, jak i nowszych laptopów wyposażonych wyłącznie w port USB-C. Miniaturowe wymiary sprawiają, że adapter bez trudu zmieści się w torbie z laptopem i może towarzyszyć użytkownikowi zarówno podczas pracy, jak i w podróży.

Oba adaptery korzystają z interfejsu USB 3.0, który zapewnia odpowiednią przepustowość do wykorzystania możliwości standardu Wi-Fi 7. Obsługa szyfrowania WPA3 zwiększa bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego, chroniąc użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do sieci. Instalacja urządzeń została maksymalnie uproszczona - dzięki funkcji Plug & Play adaptery są gotowe do pracy niemal od razu po podłączeniu do komputera z systemem Windows 10 lub Windows 11.

Model Archer TBE400U Plus jest dostępny w sprzedaży w cenie około 290 zł, natomiast Archer TBE230U kosztuje około 260 zł. Urządzenia zostały objęte trzyletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna: TBE400U Plus, TBE230U.