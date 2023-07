WD Black P10 Xbox 3TB – recenzja dysku dla graczy

Nie da się ukryć, że gry z każdym rokiem zajmują coraz więcej miejsca, a wbudowane pamięci konsol mogą nie być wystarczające. Dlatego zakup i podłączenie zewnętrznego dysku twardego, takiego jak WD_BLACK P10 Xbox, może być doskonałym rozwiązaniem tego problemu. Dzięki niemu gracze mogą przechowywać znacznie więcej gier na jednym urządzeniu, eliminując konieczność usuwania i ponownego pobierania tytułów w celu zwolnienia miejsca. Zauważcie też, że nagrania z rozgrywki, zwłaszcza w wysokiej jakości, zajmują sporo miejsca na dysku. Jeżeli właśnie z takimi problemami borykacie się na co dzień, to tytułowe urządzenie może Was bardzo zainteresować. Zapraszamy do dalszej lektury.

Zwróćcie uwagę, że tytułowy sprzęt wykorzystuje nośnik HDD (talerzowy) i nie jest oparty na technologii SSD (półprzewodnikowej). Decyzja o wyborze HDD zamiast SSD wynika z kilku czynników. Po pierwsze, obecne konsole, takie jak Xbox One i PlayStation 4, zostały zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu dysków talerzowych. Oznacza to, że zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie oraz gry są zoptymalizowane pod kątem pracy z tego rodzaju dyskami. Przechodzenie na dysk SSD nie przyniosłoby tak dużej korzyści, jak w przypadku komputerów. Po drugie, koszt jest istotnym czynnikiem. Dyski SSD są zazwyczaj droższe niż dyski HDD o porównywalnej pojemności. Zastosowanie dysków SSD w konsolach mogłoby zwiększyć koszty produkcji i wpłynąć na cenę dla konsumentów.

Po trzecie, dyski HDD wciąż oferują dużą pojemność w przystępnej cenie. Dla graczy, którzy potrzebują dużej przestrzeni na przechowywanie swoich gier, filmików i danych, dyski HDD, takie jak WD_BLACK P10 Xbox, są atrakcyjnym rozwiązaniem. Warto jednak zauważyć, że z czasem może się zmienić podejście do wyboru dysków w przyszłych generacjach konsol. Oczekuje się, że z czasem dyski SSD staną się bardziej powszechne i bardziej opłacalne, a korzyści z ich zastosowania mogą być większe.

Kolejnym istotnym aspektem jest zastosowanie portów USB, do których podłączane są urządzenia zewnętrze. Są to tylko USB 3.0, których przepustowość wynosi 5 Gb/s. W praktyce realny transfer może wynieść do 500 MB/s.

Samo urządzenie przyjechało do nas zapakowane w eleganckie, czarne pudełko, na którym umieszczono logo Xbox (podobnie jak na obudowie). To świadczy, że sprzęt ten jest licencjonowany przez Microsoft. W środku oprócz samego dysku twardego mamy także kabel USB typu A z końcówką micro-B oraz instrukcję obsługi. Do tego otrzymujemy także darmowe dwa miesiące Xbox Game Pass Ultimate.

Zastosowany w tym dysku interfejs USB 3.2 Gen 1 daje nam możliwość zapisywania plików z prędkością do 130 MB/s. Sam nośnik nie jest jakiś wielki, a jego dokładne wymiary to 118 x 88 x 20,8 mm przy masie 230 gramów. Wersja o mniejszej pojemności jest nieco smuklejsza, ponieważ tam znajdziemy tylko jeden talerz. Kolorystyka urządzenia pozwala mu się podobać, ponieważ górna część dysku jest ciemna, a boki białe. To sprawia, że wpasuje się zarówno w towarzystwo białego, jak i czarnego Xboxa. Obudowa jest bardzo solidna, i nawet upadek urządzenia z niewielkiej wysokości nie powinien sprawić mu krzywdy. Na spodzie mamy cztery gumowe stópki, co sprawia, że urządzenie nie przesuwa się po powierzchni biurka. Do tego jego matowe wykończenie nie zbiera odcisków palców.

Dalej jesteśmy nieco zawiedzeni zastosowanym tutaj kablem micro-USB, ponieważ w urządzeniu, które weszło na rynek około 3 lat temu już moglibyśmy oczekiwać pojawienia się tutaj USB-C, co znacząco ułatwiłoby korzystania z dysku np. użytkownikom MacBooków. Obecnie muszą oni posiłkować się przejściówką. Dysk zewnętrzny WD_BLACK jest kompatybilny zarówno z komputerami PC działającymi na systemie Windows, jak i z komputerami Mac z systemem macOS. Dzięki temu możecie podłączyć go do swojego komputera i korzystać z dodatkowej pojemności.

Samo podłączenie WD Black P10 do konsoli jest proste, ponieważ tylko wkładamy wtyczkę do dowolnego gniazda USB, a sprzęt zapyta nas o sposób używania dysku czy ma służyć on do gier czy tylko do multimediów.

Najważniejszym aspektem tego typu sprzętu jest oczywiście wydajność. Tym bardziej że to dysk, z którego powinniśmy uruchamiać gry. I tutaj bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ WD Black P10 Xbox 3TB uzyskuje około 130 MB/s podczas zapisu i odczytu sekwencyjnego przy testach w CrystalDiskMark, co świadczy o jego bardzo dobrych osiągach jak na sprzęt typu 2,5 cala HDD.

Oczywiście nie mogliśmy się powstrzymać od testu praktycznego. Sprawdziliśmy, ile zajmie uruchomienie gry Doom Eternal z dysku wbudowanego w Xboxa oraz z dysku WD Black P10 Xbox 3TB. Różnica była znacząca, bo około 8 sekund, co przy czasie uruchamiania około 1 minuty robi rzeczywiście różnicę. Również na dalszym etapie było dobrze, ponieważ nie odczuliśmy żadnych różnic, czyli granie było komfortowe.

Okazuje się, że dysk równie dobrze spisuje się z konsolą PlayStation 4. W tym wypadku sięgnęliśmy po inne tytułu i w zasadzie w każdym przypadku dojście do menu zajmowało nam mniej czasu korzystając z tytułowego urządzenia, zamiast wbudowanego nośnika. To wszystko sprawia, że zmieścimy na nim nie tylko olbrzymią bibliotekę gier, ale także zaoszczędzimy także sporo czasu i cierpliwości.

Podsumowanie

Przenośny dysk do gier WD_BLACK P10 Xbox One to doskonałe rozwiązanie dla graczy, którzy chcą podnieść wydajność i cieszyć się rozgrywką bez żadnych ograniczeń. Posiadając pojemność 3 TB, ten przenośny dysk twardy oferuje dodatkowe narzędzia, które zwiększają potencjał Twojej konsoli Xbox, ale i nie tylko. Dzięki niemu będziesz mógł z łatwością przenosić swoją bibliotekę gier Xbox i mieć do niej dostęp w dowolnym miejscu. Wystarczy podłączyć dysk, zalogować się i cieszyć się swoimi ulubionymi grami z kolekcji. Jego wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodność i ochronę danych. Możesz mieć pewność, że Twoje gry będą bezpieczne i gotowe do odtwarzania w dowolnym momencie. Model 3 TB, który mieliśmy okazję testować kosztuje obecnie w polskich sklepach około 630 PLN, a producent udziela na ten sprzęt 36 miesięcy gwarancji. Naszym zdaniem to bardzo dobry wybór, ponieważ jest on szybszy od dysku zamontowanym w Xboxie i rzeczywiście robi różnicę podczas uruchamiania gier. Dodatkowo świetnie wygląda i pracuje zadziwiająco cicho.