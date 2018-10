Test superbezpiecznych pendrivów od Kingstona

W ofercie marki Kingston mamy dostępnych wiele pamięci przenośnych oferujących szyfrowanie danych i inne zabezpieczenia. Do naszej redakcji trafiły trzy tego typu urządzenia z różnych serii. Mowa tutaj o IronKey D300, DataTraveler 2000 oraz DataTraveler Vault Privacy 3.0. Jeżeli jesteście ciekawi czym każdy z nich się charakteryzuje i który najlepiej sprawdzi się w Waszym przypadku to zapraszamy Was do lektury tego artykułu!

Pierwszym pendrivem, który jest przeznaczony dla osób chroniących swoją prywatność jest model DataTraveler Vault Privacy 3.0, który otrzymaliśmy w wersji 32 GB. Urządzenie to posiada 256-bitowe, sprzętowe szyfrowanie danych AES w trybie szyfrowania blokowego XTS. Urządzenie to zapakowano w blister.

Otrzymana przez nas wersja jest standardowa, czyli w niebieskim kolorze. Możemy także na specjalne zamówienie otrzymać inny kolor, dodać swoje logo itd. Wtedy jednak trzeba zamówić minimum 50 sztuk takich pendrivów. Zgodnie ze specyfikacją testowany przez nas model pozwala na odczyt z prędkością do 250 MB/s, a także zapis do 40 MB/s. Pamiętajmy jednak, że prędkości zależą od pojemności, więc wersja 4 GB jest nieco wolniejsza.

Urządzenie jest bardzo dobrze wykonane. Wykorzystano do tego materiały wysokiej jakości. Obudowa jest aluminiowa i dodatkowo posiada gumowe dodatki, przez co sprzęt ten jest wodoodporny. Mamy tutaj także sznureczek, co sprawia, że można podpiąć pendriva do kluczy.

Powiedzmy sobie kilka słów o zastosowanym tutaj szyfrowaniu. Tryb XTS to jeden z najnowszych trybów szyfrowania, który zapewnia lepszą ochronę danych niż tryby CBC i ECB. W celu skorzystania z DataTraveler Vault Privacy 3.0 musimy wprowadzić hasło, jeżeli jednak go zapomnimy to po dziesięciu błędnych próbach nastąpi sformatowanie urządzenia i jego zablokowanie. Jeżeli nie chcemy dostępu do danych to można zrobić format i ustawić nowe hasło.

Kingston daje nam opcje podwójnego hasła, co oznacza, że mamy hasło administratora ustawione przez producenta i hasło użytkownika. Oznacza to, że kiedy zapomnimy hasła lub ktoś zablokuje nam dostęp do danych to producent wykorzystując swoje hasło może odblokować pendriva i dokonać resetu hasła.

Korzystanie z DataTraveler Vault Privacy 3.0 nie jest wcale skomplikowane. Wystarczy włożyć pendriva do komputera i od razu zostanie on wykryty w komputerze, co zobaczymy pod ikonką DVD RW DTVP30. Musimy teraz przejść prosty etap konfiguracji. Wybieramy język, ustawiamy nasze hasło i dodajemy wskazówkę jakbyśmy go zapomnieli. Na koniec podajemy jeszcze dane kontaktowe do nas, jakbyśmy zgubili sprzęt i ktoś zechciałby nam go zwrócić.

Dalej już przechodzimy do ekranu logowania za pomocą nadanego hasła. Jeżeli zapomnimy go to możemy sformatować pendriva i ustawić nowe hasło. Po tym wszystkim zniknie nam ekran logowania, a w Mój Komputer pojawi się w końcu ikonka dysku wymiennego. Od tej chwili możemy korzystać z DataTraveler Vault Privacy 3.0 normalnie, czyli zapisywać i odczytywać dane.

Na pasku, przy zegarze dostrzeżemy też nową ikonkę z logo Kingstona. Za jej pomocą możemy otworzyć menu z dodatkowymi opcjami (ustawienia, przeglądanie zawartości pendriva, formatowanie, wsparcie online, odłączenie pamięci).

Zapewne jesteście ciekawi jaką wydajność oferuje testowany przez nas model DataTraveler Vault Privacy 3.0 o pojemności 32 GB. Sprawdziliśmy to w programie Crystal Disk Mark oraz AS SSD Benchmark.

W tym pierwszym średnia prędkość odczytu wyniosła 254.84 MB/s, a zapisu 101.40 MB/s. W AS SSD Benchmark wyniki były nieco niższe i wyniosły odpowiednio 249.50 MB/s oraz 98.55 MB/s. To oznacza, że testowane przez nas urządzenie jest rzeczywiście bardzo szybkie i jego osiągi są zgodne ze specyfikacją.