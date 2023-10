Natec Octopus 2 – test zestawu klawiatura i mysz

Pracujesz na kilku urządzeniach i chcesz obsługiwać je jedną klawiaturą i myszką, bez konieczności ponownego parowania bądź przepinania radioodbiornika? Z tytułowym zestawem to możliwe. Możesz wykorzystać połączenie BT 5.0, które pozwala na podłączenie dwóch urządzeń. Jeśli chcesz obsługiwać trzecie urządzenie, to możesz skorzystać z nadajnika 2.4 GHz. Przełączanie się między urządzeniami jest bardzo proste - w myszce znajduje się niewielki przycisk na spodzie, którym możesz przełączać się pomiędzy podłączonymi urządzeniami. Jeśli korzystasz z klawiatury, to do przełączania wystarczą klawisze umieszczone nad blokiem numerycznym. Czy takie rozwiązanie jest wygodne i czy rzeczywiście warto wydać około 150 złotych na zestaw Octopus 2? Zapraszamy do dalszej lektury.

Zestaw Natec Octopus 2 składa się z dwóch urządzeń - pełnowymiarowej klawiatury i myszki. Oba urządzenia są bezprzewodowe, co eliminuje konieczność używania uciążliwych kabli. Po otwarciu opakowania od razu widzimy pełnowymiarową klawiaturę i myszkę, a także instrukcję obsługi. Co ważne, zestaw zawiera także baterie, co nie zawsze jest standardem w przypadku podobnych produktów. Brak dołączonych baterii często zmusza nas do dodatkowych zakupów, co jest mało wygodne. W przypadku Natec Octopus 2 nie ma potrzeby biegnięcia do sklepu po baterie, co zdecydowanie ułatwia rozpoczęcie korzystania z urządzeń. Teraz przejdźmy do bliższego przyjrzenia się samym urządzeniom.

Na pierwszy ogień idzie myszka. Co od razu przykuwa uwagę, to jej stosunkowo kompaktowy rozmiar. Jednakże ta mniejsza konstrukcja sprawia, że myszka jest lekka, co jest korzystne dla precyzyjnego sterowania. Myszka ma proste wyprofilowanie, które jest typowe dla praworęcznych użytkowników i stworzone z myślą o wygodzie podczas korzystania. Dzięki myszce z zestawu Octopus 2 możecie pracować w warunkach wymagających pełnej ciszy. To wszystko dzięki zastosowaniu dwóch ultracichych przełączników ukrytych pod przyciskami głównymi. Co więcej, nie powinniście się obawiać głośności klawiszy klawiatury. Jej membranowa konstrukcja i niskoprofilowe klawisze gwarantują spokojną i wygodną pracę. Na spodzie myszki znajduje się przestrzeń na baterię typu AA, optyczny sensor, przycisk włączania i wyłączania, a także magiczny guzik. Warto również zaznaczyć, że myszka pozwala na regulację czułości z trzema dostępnymi poziomami DPI (800, 1200, 1600). To przydatna funkcja, zwłaszcza wtedy, gdy potrzebujesz dokładności lub szybkich ruchów.

Klawiatura z zestawu Octopus 2 wyróżnia się przede wszystkim swoim niskim profilem, membranową konstrukcją oraz ergonomicznym ukształtowaniem klawiszy. Jest to sprzęt dość cienki, ale dzięki podpórce trzyma się stabilnie na odpowiedniej wysokości, zapewniając komfortową pracę. Co równie ważne, klawisze klawiatury pracują w niemal absolutnej ciszy, co jest świetne podczas nocnych sesji komputerowych. Rozmieszczenie klawiszy jest standardowe, z klawiszami numerycznymi po boku i klawiszami funkcyjnymi u góry. Może was jednak zainteresować obecność trzech wyraźnie wyróżniających się, szarych przycisków do funkcji.

Sposób zarządzania energią to kluczowy element, który warto tu podkreślić. Zarówno myszka, jak i klawiatura są zasilane jedną baterią, ale producent zadbał, aby oszczędzać energię. Urządzenia wykrywają brak aktywności i automatycznie przechodzą w stan uśpienia. Dzięki temu dłużej pracują na jednym zestawie baterii, co jest bardzo wygodne. Dodatkowym atutem jest zdolność zestawu Octopus 2 do równoczesnego połączenia z trzema urządzeniami docelowymi. Dzięki potrójnemu, bezprzewodowemu trybowi komunikacji (2.4 GHz + 2x BT 5.0) możesz przełączać się między nimi bez konieczności ponownego parowania. To przydatne, zwłaszcza podczas pracy nad większymi projektami. Praca z tekstem i przeglądanie Internetu odbywały się sprawnie i komfortowo.

Podsumowanie

Ten zestaw został stworzony z myślą o użytkownikach o bardziej wygórowanych wymaganiach. Dzięki potrójnemu trybowi komunikacji możesz łączyć go zarówno z najnowszymi, jak i starszymi urządzeniami, co pozwala na obsługę wielu sprzętów jednocześnie. Dodatkowo, liczne zaawansowane funkcje i pełna kompatybilność z różnymi systemami zapewnią Ci pełną swobodę działania, co znacząco usprawni Twoją pracę na co dzień. Natec Octopus 2 działa z łatwością na standardowych bateriach, które znajdziesz w komplecie. Co więcej, zarówno klawiatura, jak i myszka wyposażone są w inteligentny system zarządzania energią. Niski profil klawiatury i ergonomiczne wgłębienia klawiszy to dodatkowe atuty, które pomagają utrzymać Twoje dłonie oraz palce w pozycji rozluźnionej. Dzięki temu nawet podczas długotrwałego użytkowania nie narażasz ich na urazy. Tytułowy sprzęt kosztuje 150 złotych i jest to atrakcyjna cena. Oczywiście nie jest to zestaw dla graczy, ale użytkownicy biurowi będą z niego zadowoleni.