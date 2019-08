WD My Passport Ultra 2 TB - recenzja dysku

Posiadacie designerskiego ultrabooka, który jest niesamowicie wydajny, oferuje doskonałe parametry pracy i wysoką rozdzielczość ekranu? Do tego jest zamknięty w cienkiej i świetnie wykonanej obudowie? Czy jego jedynym mankamentem jest zbyt mała pojemność dysku przez co nie macie gdzie gromadzić Waszych zdjęć z wakacji i kopii zapasowych filmów ze smartfona? Jeżeli tak to mamy dla Was bardzo ciekawe urządzenie, a jest nim dysk zewnętrzny od firmy WD. Mowa tutaj o najnowszym My Passport Ultra, który wizualnie prezentuje się wręcz genialnie! Czy warto jednak go kupić? Sprawdziliśmy to.

Tytułowy nośnik przyjechał do nas w biało-żółtym tekturowym pudełku. Z niego dowiadujemy się, że mamy do czynienia z urządzeniem o pojemności 2 TB i interfejsem USB typu C. Dodatkowo producent wspomina o trzech latach gwarancji, możliwości wykonywania kopii zapasowych oraz możliwości zabezpieczenia danych za pomocą hasła. W środku znajdujemy poza samym dyskiem także kabel USB-C z przejściówką USB 3.0 i instrukcję z kartą gwarancyjną.

USB-C wskazuje na to, że nośnik został przygotowany głównie z myślą o najnowszych komputerach przenośnych, które posiadają takowe złącze. Z drugiej strony mamy także przejściówkę, dzięki czemu podłączymy go także do starszych urządzeń. Dodajmy, że pod obudową ukrywa się magnetyczny dysk talerzowy.

Urządzenie ma wymiary 110 x 81.6 x 12.8 mm (długość x szerokość x wysokość) i waży około 130 gramów. To oznacza, że jest to bardzo kompaktowy dysk, który zmieścimy w małej torebce czy najmniejsze kieszeni naszego plecaka. Nie powinniśmy także obawiać się o jego wytrzymałość, bowiem górna część została wykonana z metalu (bardzo fajnie prezentuje się jej faktura). Spód jest plastikowy, ale nie zapomniano o gumowych nóżkach. Z przodu dostępne mamy wejście USB typu C oraz diodę, która informuje nas o pracy dysku twardego.

Po podłączeniu dysku do komputera możemy przeprowadzić instalację aplikacji WD Discovery, która pozwoli nam na wykonanie kopii zapasowych danych, a także wspiera szyfrowanie i pozwala na konfigurację i diagnozowanie ewentualnych problemów. Bardzo przydatne jest ustawienie harmonogramu automatycznego backupu na komputerze lub w chmurze. Możemy też zabezpieczyć nasze pliki za pomocą hasła i mieć pewność, że nikt niepowołany nie będzie miał do nich dostępu.

Model, który otrzymaliśmy do testów ma pojemność 2 TB, co jest obecnie optymalną i najbardziej popularną pojemnością wśród nośników przenośnych. Dzięki temu pomieścimy na nim wszystkie najważniejsze pliki. My Passport Ultra jest stosunkowo tani, co jest podyktowane tym, że opiera się o dysk talerzowy, a nie półprzewodnikowy. Niestety ten drugi byłby wielokrotnie droższy. Dlatego w tym wypadku najistotniejsza jest świetna pojemność, a nie koniecznie prędkość pracy, którą oczywiście sprawdziliśmy. Dzięki interfejsowi USB-C możliwy jest przesył i odczyt danych na poziomie 5 GB/s.

Wykonaliśmy testy praktyczne polegające na transferze plików. Wykorzystaliśmy do tego materiał wideo o wielkości 2,5 GB. Jego czas transferu wynosił około 22 sekund, co oznacza, że osiągnęliśmy tutaj transfer na poziomie 120 Mb/s. Następnie przeszliśmy do testów syntentycznych, co umożliwiła nam aplikacja ATTO Disk Benchmark. Według niej maksymalny wynik to 116 MB/s dla zapisu oraz 118 MB/s dla odczytu danych.

Podsumowanie

WD My Passport Ultra to bardzo dobry dysk, o dużej pojemności, nowoczesnym wzornictwie i świetnym wykonaniu, który sprawdzi się przede wszystkim wśród osób pozbawionych portu USB typu A, co ma miejsce w najnowszych ultrabookach czy komputerach Apple. Oczywiście producent daje w zestawie odpowiednią przejściówkę, żeby w razie czego i z tym problemem sobie poradzić. Niestety nie jest to demon prędkości, co jest podyktowane tym, że mamy tutaj do czynienia z nośnikiem talerzowym. Nie mamy tutaj także żadnej ochrony przed wstrząsami. Warto dodać, że na rynku dostępne są trzy wersje pojemnościowe tego modelu: 1 TB, 2 TB and 4 TB. Poza tym mamy do wyboru dwa kolory obudowy: czarno/niebieską lub srebrną.