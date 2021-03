WD_BLACK P50 1 TB – test przenośnego dysku SSD

Ceny nośników SSD zdecydowanie obniżyły się w stosunku do lat poprzednich, a co za tym idzie stały się one bardzo popularne. Wszystko to zawdzięczają swojej znacznie wyższej wydajności niż standardowe dyski HDD. Do tego obecnie są niewiele większe od pendrivów, a oferują dużo większą pojemność. W tym artykule przyjrzymy się jednak wyjątkowemu dyskowi SSD, a na takie miano zasłużył właśnie tytułowy WD_BLACK P50. Czym jest to spowodowane i czy w tym przypadku dostępność i cena nie okażą się decydujące? Jeżeli jesteście ciekawi jak model ten poradził sobie podczas naszych testów to zapraszamy do dalszej lektury.