D-Link EAGLE PRO (G416/EE) – recenzja routera

W odpowiedzi na rosnące potrzeby nowoczesnych inteligentnych domów, firma D-Link poszerzyła swoje portfolio urządzeń LTE, wprowadzając na rynek router AX1500 4G+ (G416). Jednoczesna obsługa mobilnego Internetu LTE/3G oraz stacjonarnego szerokopasmowego Internetu pozwala na konfigurację dostępu do Internetu nawet w przypadku awarii jednego z połączeń. Jest to również atrakcyjna opcja dla tych, którzy chcą mieć możliwość zabrania swojego Internetu ze sobą, np. na wakacje. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi stacjonarny router 4G+ D-Link G416, który umożliwia korzystanie z kart SIM wszystkich operatorów usług mobilnych. Zaawansowany AI Assistant monitoruje stan sieci oraz wykorzystanie danych, a rekomendacje oraz cotygodniowe raporty są przekazywane do aplikacji EAGLE PRO AI. Ta znowu, jest w pełni kompatybilna z Google Assistant i Amazon Alexa, umożliwiając użytkownikom wygodne sterowanie siecią Wi-Fi za pomocą poleceń głosowych. Jeżeli jesteście ciekawi jak router ten radzi sobie w codziennym użytkowaniu to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Sprzęt przyjeżdża zapakowany w eleganckie opakowanie z garścią informacji na nim. W zestawie znajdziesz router D-Link G416, zasilacz sieciowy Power Adapter (12V, 1.5A), kabel sieciowy o długości 1 metra oraz przewodnik instalacyjny. Montaż urządzenia jest bardzo prosty – wystarczy umieścić kartę SIM po prawej stronie obudowy, podłączyć router do źródła zasilania i uruchomić modem. Po włączeniu, dioda świeci delikatnie i nie powinna przeszkadzać nawet w sypialni. W zasadzie, można już korzystać z Internetu, ponieważ router jest wstępnie skonfigurowany do połączenia z siecią komórkową operatora, z którego korzystamy.

Testowany router został zaprojektowany z myślą o typowej dla routerów z LTE orientacji pionowej. Dzięki temu anteny są umieszczone kilka centymetrów wyżej, co często pozwala im na swobodne działanie nawet przez okno. Na przedniej części obudowy umieszczono lampki, które wyświetlają informacje o sile sygnału (3G/LTE), stanie sieci Wi-Fi oraz stanie urządzenia (on/off), a także o nadejściu wiadomości tekstowej SMS.

Seria EAGLE PRO wyróżnia się białą barwą z seledynowymi akcentami. Jakość plastiku utrzymana jest na bardzo dobrym poziomie, a także dopasowanie samej obudowy. D-Link zadbał również o odpowiednią wentylację urządzenia, chociaż sprzęt ten nie generuje znacznej ilości energii. Warto podkreślić, że podstawa, na której router powinien być umieszczony, jest nieodłączną częścią obudowy i nie można jej odłączyć.

W tylnej części obudowy znajdziemy trzy porty LAN oraz jeden port WAN, złącze zasilania oraz złącza na anteny zewnętrzne (do sieci 3G/LTE). Producent umieścił przycisk on/off routera oraz gniazdo na kartę SIM na prawej stronie. Natomiast włącznik WLAN, WPS i przycisk Reset znajdziemy na lewej ścianie obudowy.

Konfiguracja urządzenia EAGLE PRO AI AX1500 4G+ (G416) odbywa się w pełni za pomocą aplikacji EAGLE PRO AI, dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Wykorzystuje ona wbudowanego asystenta AI, który, zgodnie z informacją od producenta, nadzoruje stan sieci, monitoruje ruch sieciowy i sugeruje optymalne rozwiązania. Routery z serii Eagle Pro AI można łatwo zintegrować z Asystentem Google lub Alexą, co zapewnia nam sterowanie głosowe. Aplikacja EAGLE PRO AI pozwala na konfigurację kluczowych ustawień oraz bezpieczne połączenie z Internetem.

Jeśli chcemy dokonać zaawansowanych zmian w konfiguracji i wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, pierwszym krokiem jest uruchomienie panelu administracyjnego dostępnego pod adresem http://xxxx.devicesetup.net/, przy użyciu domyślnego hasła. Po prostu wchodzimy do naszej przeglądarki i wprowadzamy powyższy adres. Warto na początek skonfigurować zabezpieczenia sieci Wi-Fi. Wybieramy typ szyfrowania – router szyfruje ruch sieciowy i chroni sieć bezprzewodową przed potencjalnymi zagrożeniami z zewnątrz, korzystając z zaawansowanego standardu zabezpieczeń Wi-Fi, czyli WPA3. WPA3 wprowadza nowy protokół weryfikujący i zabezpieczający połączenia w sieci przed ewentualnymi atakami. Następnie możemy ustawić własne, indywidualne hasło.

Dzięki czterem równoczesnym strumieniom, modulacji 1024 QAM, BSS-colouring oraz technologii MU-MIMO, router zapewnia najlepszą jakość połączeń w każdym momencie. Dodatkowo, dostępna jest funkcja Kontroli rodzicielskiej, pozwalająca na blokowanie określonych stron internetowych, tworzenie harmonogramów dostępu oraz oddzielne logowanie gości.

Testowany router oferuje także funkcję QoS (Quality of Service), co oznacza możliwość dostosowania limitu przepustowości dla podłączonych klientów w zależności od maksymalnych możliwości łącza. Dodatkowo, posiada opcję automatycznego doboru kanału, opartą na analizie zajętości pasm w otoczeniu, oraz funkcję automatycznego przełączania na łącze LTE w przypadku awarii łącza przewodowego.

Warto również zauważyć znaczące ulepszenia w obszarze sieci Wi-Fi – teraz dostępny jest nowy standard Wi-Fi 6, wyposażony w technologię OFDMA, co znacząco przyspiesza komunikację bezprzewodową w przypadku jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń, które są połączone z routerem. Jeśli chodzi o wykorzystanie łącza przewodowego, w teorii możemy osiągnąć prędkości sięgające 1000 Mbps w obie strony.

Podsumowanie

Podczas testów, analizując działanie tego routera, od razu zauważyliśmy bardzo pozytywne aspekty. Zaskoczyła nas przede wszystkim funkcjonalność interfejsu, osiągi w testach LTE na wbudowanych antenach oraz niewielki pobór energii. Inne wyniki, zgodnie z oczekiwaniami zgodnymi z danymi technicznymi tego modelu, były na zadowalającym poziomie. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę cenę poniżej 700 złotych (obecna stawka w polskich sklepach), możemy stwierdzić, że wypada on bardzo zadowalająco. Warto również zauważyć pewien minus, a mianowicie brak wbudowanej baterii. To oznacza, że router musi być ciągle podłączony do źródła zasilania, co może ograniczyć jego przenośność i możliwość zabrania go w podróż razem z laptopem. Jednak plusów mamy znacznie więcej, bowiem warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wbudowany modół LTE z funkcją awaryjnego przełączania (Failover), rozbudowana, ale jednocześnie łatwą konfigurację, zaawansowaną kontrolę rodzicielską, mocny zasięg w zakresie 2,4 GHz, wysoką przepustowość pobierania w paśmie 5 GHz (Wi-Fi 6), anteny LTE o dużym wzmocnieniu przymocowane do złączy SMA, możliwość tworzenia sieci Wi-Fi mesh oraz obsługę kart SIM w różnych rozmiarach (micro i nano SIM za pomocą dołączonego adaptera). Router D-Link EAGLE PRO (G416/EE) to doskonałe rozwiązanie dla osób borykających się z niestabilnym połączeniem stacjonarnym, częstymi przerwami w połączeniach lub po prostu pragnących cieszyć się niezawodnym i szybkim mobilnym dostępem do Internetu LTE. My zdecydowanie polecamy to rozwiązanie!