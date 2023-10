Genesis Thor 660 - recenzja modelu z brązowymi przełącznikami

W zeszłym roku mieliśmy okazję przyjrzeć się temu samemu modelowi klawiatury, który przyjechał do nas w białym kolorze i wyposażony w czerwone przełączniki mechaniczne. Tym razem sięgamy po wersję czarną z przełącznikami brązowymi. Przypomnijmy, że Genesis Thor 660 wyróżnia się trzema głównymi cechami: bezprzewodowym działaniem, mechanicznymi przełącznikami oraz niezwykle minimalistycznym designem. Połączenie tych komponentów tworzy wyjątkowo intrygujący produkt. Jeżeli jesteście ciekawi jakie wrażenie zrobił na nas ten model to zapraszam Was do dalszej lektury.

Klawiatura Genesis Thor 660 jest dostarczana w opakowaniu utrzymanym w eleganckiej ciemnej kolorystyce, ozdobionym charakterystycznym designem marki. Na przedniej stronie opakowania znajduje się zdjęcie samego urządzenia oraz kilka ikon prezentujących jego kluczowe parametry.

W zestawie znajdują się: kabel USB-C > USB-A o długości 146 cm, ściągacz do zdejmowania klawiszy oraz instrukcja obsługi. Jeśli chodzi o kabel USB, ma on optymalną długość, jednak brakuje mu oplotu ochronnego, co sprawia, że może wymagać rozprostowania. Co do ściągacza do zdejmowania klawiszy, jest on wykonany z tworzywa sztucznego i jest dość sztywny, co może powodować ryzyko otarć na krawędziach klawiszy.

Genesis Thor 660 TKL to klawiatura kompaktowa w pełnym tego słowa znaczeniu. Producent zdecydował się na wyeliminowanie przycisków funkcyjnych i klawiatury numerycznej, pozostawiając tylko główną sekcję klawiatury. W rezultacie otrzymujemy zaledwie 61 przycisków, co jest ponad dwukrotnie mniej niż w pełnowymiarowym modelu. Ta redukcja wpływa oczywiście na wagę urządzenia, które teraz waży jedynie 588 gramów. Niestety, za tą niską wagą idzie pewna wada - brak regulowanych nóżek, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie dostosować kąta nachylenia klawiatury do własnych preferencji.

Przejdźmy teraz do przełączników, czyli tego czym ten model różni się od poprzednio testowanego. Przełączniki Gateron wyróżniają się żywotnością na poziomie imponujących 50 milionów cykli. Dostępne są dwa warianty tych przełączników - brązowe oraz czerwone. Przełączniki brązowe cechują się siłą nacisku wynoszącą 55g oraz generują głośność na poziomie 51 decybeli. Natomiast w przypadku przełączników czerwonych, wartości te są nieco niższe - siła nacisku wynosi 45g, a głośność to 49 decybeli. Muszę przyznać, że początku trudno było mi dostrzec różnice między oboma rodzajami przycisków. W praktyce, zarówno Gateron Brown, jak i Gateron Red, zapewniały mi wygodne i satysfakcjonujące doświadczenia, zwłaszcza że jestem entuzjastą klawiatur o rozmiarze 60%. Jednak po dłuższym użytkowaniu kilka subtelnych różnic stało się bardziej zauważalnych. Co jest szczególnie interesujące, Genesis szczyci się używaniem wysokiej jakości stabilizatorów, które są fabrycznie nasmarowane. Choć dla większości osób może to wydawać się nieistotne, trudno nie zauważyć, że żadne z dłuższych klawiszy, a zwłaszcza spacja, nie wykazuje tendencji do chybotania się bokiem. Klawisze działają sprężysto i bez jakichkolwiek dodatkowych odgłosów wynikających z ewentualnego chybotania.

Przede wszystkim, priorytetem dla mnie jest komfort pracy i cisza, co w przypadku klawiatur mechanicznych nie zawsze jest gwarantowane. Przełączniki Gateron Brown i Gateron Red wydają się być bardzo podobne pod względem charakterystycznego "kliku". Zgodnie z deklaracją producenta, przełączniki brązowe są tylko o 2 dB głośniejsze. Podczas moich testów, osobiście nie zauważyłem znaczącej różnicy w głośności.

Klawiatura jest wyposażona w wbudowaną baterię o pojemności 3000 mAh, którą łatwo można naładować z portu USB w komputerze. W zestawie z klawiaturą znajduje się kabel USB-C, który służy do ładowania Thor 660. Po podłączeniu klawiatury do komputera za pomocą tego przewodu, można dostępować do ustawień i konfigurować ją zgodnie z preferencjami użytkownika. Domyślnym trybem pracy dla Thora 660 jest bezprzewodowe połączenie Bluetooth.

W oprogramowaniu (i podczas korzystania z połączenia kablowego) mamy możliwość tworzenia makr, przypisywania różnorodnych funkcji do indywidualnych klawiszy, dostosowywania podświetlenia, a także aktywowania trybu gamingowego. Wspomniany Gaming Mode, to funkcja która dezaktywuje klawisze i kombinacje klawiszy, które mogą przypadkowo przerwać grę, takie jak "ALT" + "TAB", "ALT" + "F4" oraz klawisz "Windows". Co istotne, wiele z tych opcji można również dostępować bezpośrednio na klawiaturze. Możemy nagrywać, kasować makra, uruchamiać istotne aplikacje za pomocą skrótów, a także kontrolować oświetlenie. Aplikacja od producenta jest przejrzysta i intuicyjna, oferując praktycznie wszystkie potrzebne funkcje.

Jedną z rzeczy, które najbardziej przyciągają moją uwagę w tej klawiaturze, jest jej efektowne podświetlenie. To głównie zasługa specjalnego rodzaju klawiszy, jakie Genesis zastosowało w modelu Thora 660. Zastosowane keycapy typu "Pudding PBT" są częściowo przezroczyste. To przypomina nieco matowaną szybę lub mleczną żarówkę. Ostatecznie jednak światło przenika przez dolną część klawiszy z dużo większą łatwością, tworząc naprawdę uroczy efekt świetlny. Klawiatura Thor 660 oferuje łącznie 19 różnych trybów podświetlenia, co daje ogromne możliwości dostosowania klawiatury do własnych upodobań. Możesz wybierać pomiędzy dynamicznymi efektami a bardziej statycznymi opcjami. Jest ich naprawdę mnóstwo, a możliwość dostosowywania indywidualnych kolorów dla poszczególnych przycisków sprawia, że konfiguracja może zająć sporo czasu, ze względu na różnorodność dostępnych opcji.

Podsumowanie

Genesis zaskakuje nas tym produktem, który mimo swojego niewielkiego rozmiaru, jest pełen fascynujących funkcji. Znajdziemy tu nie tylko doskonałe brązowe mikroprzełączniki, ale także efektowne podświetlenie i zdolność do równoczesnego łączenia się z trzema urządzeniami. Mimo że Genesis Thor 660 nie jest bez wad, to jednak ogólny wydźwięk produktu pozostawia bardzo pozytywne wrażenie. Jeśli więc poszukujesz kompaktowej klawiatury, którą można podłączyć do laptopa, komputera stacjonarnego, a nawet smartfona, to prawdopodobnie właśnie ją znalazłeś. Warto również zaznaczyć, że bateria klawiatury wytrzymuje około 4 dni przeciętnego użytkowania, a jej szybkie ładowanie to kolejny atut. Chociaż Genesis Thor 660 nie jest przeznaczony do pracy biurowej, to w przypadku rozrywki sprawdza się wyjątkowo dobrze.