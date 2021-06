Patriot EP A1 128GB MicroSDXC - rzut oka na kartę pamięci

Teraz szybko zobaczmy jak Patriot pakuje swoją kartę – dostajemy ją w blistrze, więc możemy dokładnie obejrzeć przed zakupem. Z tyłu opisano zgodne urządzenia, systemy operacyjne oraz wspomniano o 3-letniej gwarancji. Wraz z kartą microSDXC otrzymujemy także adapter SD. Na karcie wyraźnie jest nadrukowana jej pojemność.

Kartę sprawdziliśmy w kilku benchmarkach, zaczynając od dobrze znanego AIDA64, gdzie tytułowy model uzyskał 73,5 MB/s dla odczytu losowego oraz 87,2 MB/s dla zapisu losowego. Wartości te dla pracy liniowej były analogiczne i wyniosły 76,2 MB/s oraz 89,3 MB/s.

Kolejnym programem, który dobrze znacie jest ATTO w wersji 3.05. Tutaj wzięliśmy próbkę 1 GB i na niej sprawdziliśmy zapis i odczyt, a wyniki były bardzo obiecujące: 81,8 MB/s oraz 91.4 MB/s.

Tego typu karty pamięci są obecnie dostępne w wersjach o pojemności 64, 128 i 256 GB. Karta pamięci Patriot EP posiada klasyfikację A1, a zatem jest przystosowana do płynnego i niezakłóconego działania w urządzeniach mobilnych z systemem Android. To sprawia, że zainstalowane na niej aplikacje otwierają się bardzo sprawnie. Model ten jest zdecydowanie godny polecenia, a jedynym jego mankamentem może być brak posiadania odporności na trudne warunki, co np. deklaruje Toshiba czy Kingston w swoich modelach, ale czy w rzeczywistości jest to nam potrzebne?

Według nas Patriot EP A1 128GB MicroSDXC to naprawdę solidny model, który spełnił wszystkie stawiane przed nim wymagania, a dzięki dobrej wydajności nie musieliśmy się denerwować długim procesem zapisu czy odczytu.