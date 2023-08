Motorola Edge 20 Pro - rzut oka na smartfon

Wygląd tego telefonu jest po prostu oszałamiający. Metalowo-szkłana konstrukcja emanuje stylem i elegancją. Cienkie ramki ekranu, idealnie umieszczone przyciski boczne oraz czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran sprawiają, że trzymanie Motoroli Edge 20 Pro w dłoni to czysta przyjemność.

Ekran tego smartfona to prawdziwe arcydzieło. 6,7-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu ekranu 144 Hz oferuje wyjątkową ostrość i płynność obrazu. Dzięki technologii HDR10+, kolory są żywe, kontrast głęboki, a oglądanie filmów i przeglądanie zdjęć to prawdziwa uczta dla oczu.

Wydajność Motoroli Edge 20 Pro jest na najwyższym poziomie. Dzięki potężnemu układowi Qualcomm Snapdragon 870 5G i 12 GB pamięci RAM, ten smartfon nie ma sobie równych.

Bez względu na to, czy grasz w wymagające gry, przeglądasz Internet czy wykonujesz wiele zadań naraz, Motorola Edge 20 Pro poradzi sobie bez problemu. A dzięki pojemnej baterii o pojemności 4500 mAh, możesz cieszyć się długimi godzinami użytkowania bez konieczności częstego ładowania.

Aparat Motoroli Edge 20 Pro to prawdziwa kamera do mistrzowskich zdjęć. Z potrójnym modułem kamery, w tym głównym czujnikiem o rozdzielczości 108 MP, ultra szerokokątnym czujnikiem o rozdzielczości 16 MP oraz teleobiektywem o rozdzielczości 8 MP, możliwości fotograficzne są niesamowite. Niezależnie od warunków oświetleniowych, aparat zachowuje wiele detali, naturalne kolory i imponującą ostrość.

Zalety:

- Wydajność: Qualcomm Snapdragon 870 5G i 12 GB pamięci RAM

- Ekran: 6,7-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz

- 5G i NFC

Wady:

- Brak wsparcia dla karty microSD

- Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm

- Głośnik mono

Tryb Ready For

Funkcja, którą można znaleźć w niektórych smartfonach. Pozwala on na korzystanie z urządzenia w sposób podobny do tradycyjnego komputera stacjonarnego. Główną zaletą trybu Ready For jest możliwość przedłużenia ekranu telefonu na większy monitor lub telewizor za pomocą kabla HDMI lub bezprzewodowo za pośrednictwem technologii Miracast lub Chromecast. Po podłączeniu, użytkownik otrzymuje interfejs pulpitu, który przypomina ten znany z komputerów, z dostępem do pełnych aplikacji.

Dzięki trybowi Ready For, można wygodnie korzystać z różnych aplikacji, przeglądać Internet, tworzyć dokumenty, oglądać multimedia i wykonywać wiele innych czynności, które zazwyczaj są wykonywane na komputerze. Dzięki większemu ekranowi i pełnemu interfejsowi użytkownika, tryb desktopowy zapewnia bardziej wydajne i funkcjonalne doświadczenie pracy.

Podsumowanie

Motorola Edge 20 Pro to niezwykle imponujący smartfon, wyróżniający się innowacyjnym designem, doskonałym wyświetlaczem, wydajnością oraz niezawodnym aparatem. Jego metalowo-szkłana konstrukcja i cienkie ramki ekranu nadają mu elegancki wygląd. 6,7-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz zapewnia niesamowite wrażenia wizualne. Dzięki procesorowi Snapdragon 870 5G i 12 GB pamięci RAM, telefon oferuje płynną pracę i świetną wydajność w różnych zadaniach. Aparat o rozdzielczości 108 MP pozwala na tworzenie niesamowitych fotografii z dużą ilością detali i naturalnymi kolorami.

Mimo że niektórzy mogą odczuwać pewne niedogodności, takie jak brak wsparcia dla karty microSD czy tradycyjnego gniazda słuchawkowego 3,5 mm, ogólnie rzecz biorąc, Motorola Edge 20 Pro jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących wydajnego, stylowego oraz zaawansowanego technologicznie smartfona.

Poniżej przykładowe zdjęcia wykonane Edge 20 Pro:

Przykładowe wideo: