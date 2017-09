Archos 50 Saphir – test smartfona

Smartfon Archos 50 Saphir wzbudzał nasze zainteresowanie już od momentu premiery. Byliśmy niezwykle ciekawi czy rzeczywiście sprzęt ten oferuje tak świetne czasy na baterii i odporność na niekorzystane warunki. Jego specyfikacja nie należy do najwydajniejszych (procesor MediaTek 1,4 GHz, 2 GB pamięci RAM i 16 GB miejsca na pliki), a do tego ekran o wielkości 5 cali i rozdzielczości HD. To już brzmi nieco gorzej, ale nadal uważamy, że sprzęt ten może znaleźć swoich zwolenników, tym bardziej, że jego możliwości fotograficzne powinny być całkiem niezłe (aparat 13 MPix i kamerka 5 MPix na froncie). Zapraszamy do weryfikacji naszych przypuszczeń.