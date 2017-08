ZTE Axon 7 – test smartfonu

Jak zapewne pamiętacie niedawno mieliśmy okazję przyjrzeć się smartfonowi Axon 7 Mini, który zrobił na nas świetne wrażenie i uznaliśmy jednogłośnie, że to sprzęt o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości. Po kilku tygodniach do naszej redakcji trafił pełnoprawny Axon 7, który także wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem, dobrą jakością wykonania i świetnymi głośnikami. Czy rzeczywiście model ten zasługuje na miano flagowca? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do lektury.

Axon 7 pojawił się na polskim rynku dużo później niż w innych krajach, przez co mniej się o nim mówiło i słabsze wrażenie zrobił na odbiorcach. Interesują się nim głównie osoby szukające sprzętu z dobrymi głośnikami i wysokiej jakości wyjściem słuchawkowym.

Już przy pierwszy kontakcie widzimy, że jest to sprzęt z najwyższej półki – został on zapakowany w stylowe, kartonowe opakowanie o czarnej, matowej powierzchni. W środku znajdujemy kabel USB typu C, ładowarkę szybkiego ładowania, zestaw słuchawkowy i trochę dokumentów. Poza tym są tutaj jeszcze akcesoria, których nie widujemy u konkurencji np. kluczyk do wyjmowania podstawki pod karty SIM/microSD, przezroczyste silikonowe etui oraz przejściówka z USB typu C na microUSB.

Wygląd smartfona jest dosyć standardowy – prostokąt z zaokrąglonymi rogami, czyli bardzo klasycznie. Po wzięciu go do ręki czujemy, że to solidna konstrukcja o sporej masie. Widać, że nie oszczędzano tutaj na wykorzystaniu materiału (stop aluminium wykończony na matowo). Tworzywo sztuczne widzimy tylko na wąskich paskach na górnej i dolnej części obudowy, a także nad/pod ekranem.

Spasowanie poszczególnych elementów jest idealne. Metalowe przyciski działają perfekcyjnie. Co więcej mamy tutaj systemowe przyciski pod wyświetlaczem, co dla wielu osób może okazać się znaczącym plusem. Wyprofilowanie jest dobre, co sprawia, że telefon dobrze leży w dłoni pomimo sporych rozmiarów. Jest ona jednak lekko śliska, dzięki czemu może się nam przydać sylikonowy pokrowiec z zestawu. Na przednim panelu w oczy rzuca się głównie głośnik stereo.

Widzimy na prawym boku przyciski funkcyjne — osobne kontrolery głośności i włącznik, który służy też do blokowania/odblokowywania ekranu. Po przeciwnej stronie jest schowana tacka na dwie karty SIM. Jest to złącze hybrydowe, czyli jedną z nich można zastąpić kartą pamięci microSD.

Na górnej krawędzi zastosowano gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm oraz mikrofon (do rejestracji przy nagrywaniu wideo). Na dole widzimy złącze USB 3.1 typu C oraz mikrofon do rozmów.

Z tyłu mamy logo ZTE oraz napis informujący, że sprzęt ten został zaprojektowany w USA. Poza tym jest tutaj także czytnik linii papilarnych z wypolerowaną obwódką.