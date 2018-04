Samsung Galaxy J5 2017 – recenzja smartfona

Zaglądamy do portfolio smartfonów Samsunga, a dokładniej do serii Galaxy J. Jest ona plasowana nieco niżej rodziny A, a jej wyróżnikiem ma być głównie przystępna cena. Model Galaxy J5 2017 to sprzęt, który kosztuje dzisiaj około 750 złotych i jest polecany osobom, które cenią sobie długi czas działania na baterii. Jeżeli jesteście ciekawi jak sprawdza się w praktyce ten 5,2 calowy telefon i czy warto się nim zainteresować to zapraszamy Was do lektury poniższej recenzji.

Smartfon od Samsunga przyjechał zapakowany w niebieski kartonik, w którym oprócz samego telefonu znajdujemy także dokumentację, igłę do wysunięcia szufladki karty SIM, słuchawki typu pchełki, kabel micro USB oraz ładowarkę. Ta ostatnia niestety nie obsługuje Quick Charge, a wszystkie akcesoria są w białym kolorze.

Jakość wykonania tego urządzenia stoi na dobrym poziomie. Akurat my otrzymaliśmy do testów sprzęt z obudową w kolorze złotym. Jej tył został wykonany z jednego kawałka aluminium, które zachodzi na pozostałe części urządzenia. Ciekawie prezentują się nietypowo prowadzone linie antenowe, które przechodzą przez dolną i górną część obudowy smartfona. Zdecydowanie fajnie to Samsung rozwiązał.

Sama bryła nie jest zaskoczeniem, bowiem mamy typowy dla tego producenta kształt z zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami, a ramki wokół ekranu nie są przesadnie grube.

Nad wyświetlaczem umieszczono głośnik do rozmów, czujnik światła i obiektyw przedniej kamerki z diodą doświetlającą. Niestety nie uświadczymy tutaj diody powiadomień. Na dole widzimy za to przycisk Home z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, a obok niego dwa przyciski pojemnościowe (ostatnie aplikacje po lewej i wstecz po prawej). Co istotne nie są one podświetlane.

Z tyłu Galaxy J5 2017 mamy obiektyw aparatu, który jest nieznacznie wstający. Obok niego dioda LED, a poniżej logo producenta.

Na lewym boku umieszczono przyciski do regulacji głośności, a włącznik jest z prawej strony. Nad nim mamy głośniki mono. Na dolnej krawędzi widzimy port micro USB i złącze jack 3,5 mm. Na górze nie umieszczono żadnych dodatków.

Urządzenie dobrze leży w dłoni i nie wyślizguje się. Możemy z niego spokojnie korzystać jedną dłonią. Metalowe unibody robi świetne wrażenie, jednak szkoda, że nie pozostawiono dostępu do akumulatora.