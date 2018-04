ASUS ZenFone 4 Pro – test smartfona

Tym razem przyjrzeliśmy się flagowcowi z prawdziwego zdarzenia, który oparty jest o bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 835 i ma aż 6 GB pamięci RAM. Jego największymi atutami ma być ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD, a także podwójna kamerka z szybkim autofokusem i dwukrotnym zoomem optycznym. Czy rzeczywiście te cechy sprawiają, że jest to sprzęt warty 3000 złotych? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do lektury.

Przyglądamy się dzisiaj smartfonowi, który pojawił się na rynku w II połowie 2017 roku. Zaskoczył od razu swoim wyglądem, bowiem nie mamy tutaj wąskich ramek i smukłego profilu. Asus zaprzeczył dominującym trendom i pokazał sprzęt, który ma wymiary 76 x 157 x 7.6 mm (szerokość x wysokość x grubość) i waży 175 gramów. To co rzuca się w oczy to szerokie ramki na górze i na dole, które przecież można było zmniejszyć. Dużo lepiej wyglądają boki smartfona, które są cienkie i pokryte zakrzywionym szkłem Corning Gorilla piątej generacji. Oczywiście ta ochronna warstwa jest na całym panelu z przodu. Podobnie jest z tylną częścią telefonu.

Oczywiście nie mamy żadnych uwag odnośnie jakości wykonania smartfonu ZenFone 4 Pro. Pod wyświetlaczem mamy przyciski nawigacyjne. Są tutaj dwa pojemnościowe i jeden z czujnikiem biometrycznym. Te boczne podświetlane są na biało. Na górnej ramce umieszczono kamerkę do selfie oraz głośnik do rozmów z diodą powiadomień. Cała konstrukcja jest typu unibody, więc nie dostaniemy się do baterii.

Telefon posiada złącze słuchawkowe 3,5 mm oraz port USB typu C na dolnej krawędzi. Po lewej stronie jest hybrydowy slot na karty SIM. Głośnik niskotonowy trafił na dół urządzenia, a za tony średnie odpowiada głośnik od rozmów.

Z tyłu mamy dwa obiektywy, diodę LED i laserowy autofokus. Obiektywy zabezpieczone są za pomocą szafirowego szkła i lekko wystają ponad lico. Warto przypomnieć o zoomie optycznym 2x, który oferuje ten model.

Pod maską zamontowano akumulator o pojemności 3600 mAh, który zapewnia podobne osiągi jak ten w innym flagowcu tj. Galaxy S8 od Samsunga. To oznacza, że bateria pozwala na swobodną pracę przez cały dzień. Jeżeli włączymy tryb oszczędzania energii, to przedłużymy żywotność akumulatora nawet o 50%. Warto podkreślić, że ładowanie od 0 do 60% zajmuje tylko 30 minut, ale do tego potrzebna jest ładowarka z kompletu, która jest stosunkowo duża. Jej parametry to 9V i 2 A. Ładowanie do pełna zajmuje około 80 minut.