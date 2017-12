Encore RockMaster Live – test słuchawek

Firma Encore wprowadziła na rynek nowy model słuchawek, które mają przyciągnąć użytkownika nie tylko dobrą jakością dźwięku, ale także atrakcyjną ceną. Pewnie zastanawiacie się co sprzęt za 129 złotych może nam oferować, czy rzeczywiście prawdziwi audiofile powinni się nim interesować? Mieliśmy odnośnie tego modelu bardzo duże nadzieje, które zweryfikowaliśmy w praktyce. Jeżeli jesteście ciekawi naszych wrażeń to zapraszamy do lektury.

Słuchawki przyjechały do nas zapakowane w eleganckie pudełko, które utrzymane jest w takiej samej stylistyce jak inne modele firmy Encore. Mamy na nie naniesione proste, przyjemne dla oka grafiki i kilka krótkich informacji o sprzęcie. Najważniejsza jest jednak zawartość. W środku znajdujemy plastikową foremkę w której umieszczono słuchawki, a także dodatkowe, welurowe nauszniki oraz wypinany kabel o długości 120 cm. To jednak nie wszystko, bowiem komplet zawiera również pokrowiec w formie zaciskanego na sznurek woreczka. Trzeba przyznać, że przy tej cenie zestaw robi bardzo dobre wrażenie.

Słuchawki RockMaster Live są bardzo kompaktowe, dzięki czemu będziemy mogli swobodnie zabierać je ze sobą na wycieczki czy spacery, a także łatwo schować w torbie, plecaku czy torebce. Nawet zmieszczą się w większych kieszeniach od bluzy. To jednak głównie zasługa możliwości ich złożenia do środka pałąka, z muszlami ułożonymi na płasko. Te mogą się obracać wokół własnej osi w zakresie 125 stopni. Kopułki są okrągłe i symetryczne. Na lewej słuchawce mamy wyjście 3,5 mm na kabel.

Design słuchawek nas specjalnie nie zaskakuje. Mamy do czynienia z modelem nausznym w kolorze matowo-czarnym z połyskującymi wstawkami. Wzornictwo jest bardzo minimalistyczne, co odpowiada panującym trendom. Całość wykonano głównie z plastiku wysokiej jakości, ale także mamy solidny, metalowy rdzeń pałąka. Nie zabrakło widocznego logo producenta w szarym kolorze.

Słuchawki są lekkie, bowiem ważą 116 gramów bez kabla.

Pałąk pomimo że jest metalowy to pokryto go cienką warstwą gąbki, która obłożona jest ekoskórą. Od wewnętrznej strony mamy perforowany materiał. Oczywiście mamy tutaj regulowaną długość za pomocą wysuwanej szyny z 10 stopniami (skokowo). Nie ma za to żadnej podziałki, przez co ustawiamy całość na oko. Trochę niepokoić mogą plastikowe zawiasy, które łączą pałąk z muszlami. Miejmy nadzieję, że będą one trwałe. Poza tym spasowanie innych elementów nie budzi żadnych zastrzeżeń. Dostrzegamy jednak, że obie muszle są odlewane w tej samej formie, bowiem lewa ma zaślepione miejsce na mini jack, który to jest obecny w prawym nauszniku.

Wspomniany kabel o długości 1,2 metra zabezpieczono materiałowym oplotem. Jest on dosyć cienki, ale zarazem elastyczny. Na jego końcach umieszczono pozłacane wtyki 3,5 mm.