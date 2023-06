Hama Passion Turn – recenzja słuchawek

Firma Hama wprowadziła niedawno na rynek nowy sprzęt audio, typu 2 w 1. Jest to nic innego jak słuchawki, które mają możliwość pracy także w trybie głośnika. To bardzo mobilne rozwiązanie ma sprawdzić się nie tylko przy słuchaniu muzyki, ale również podczas oglądania filmów i zabawy w grach wideo. Urządzenie to prezentuje się całkiem innowacyjnie, jednak jesteśmy bardzo ciekawi czy jakość oferowanego dźwięku oraz funkcjonalność okażą się być zadowalające i czy rzeczywiście warto przeznaczyć na ten sprzęt około 350 złotych. Jeżeli jesteście również ciekawi to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Urządzenie zostało zapakowane w duże, solidne pudełko w czarnym kolorze, które bardzo dobrze chroni opisywany sprzęt. Na jego ściankach znajdujemy zdjęcie sprzętu oraz opis najważniejszych cech. W środku słuchawki spoczywają w czarnym etui, a na wewnętrznych stronach kartonu mamy skróconą instrukcję użytkowania. Co istotne w komplecie producent daje nam kabel do ładowania typu USB-C, a także AUX do podłączenia słuchawek z innym sprzętem.

Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny, chociaż sprzęt nie wyróżnia się niczym specjalnym pod kątem swojego wyglądu. Mamy tutaj po prostu całą konstrukcję utrzymaną w czarnej kolorystyce ze srebrnymi dodatkami. Widzimy, że oba nauszniki utrzymywane są za pomocą elastycznego pałąka, który od wewnętrznej strony wyłożony jest gąbką. Na końcach zamontowano zawiasy, które pozwalają na złożenie słuchawek na czas transportu. Hama oznaczyła nauszniki literami L oraz R, które sugerują jak powinniśmy nosić Passion Turn na głowie.

Warto pamiętać, że sprzęt Hama jest produktem typu 2 w 1, co sprawia że nie tylko możemy go używać w różnych konfiguracjach, ale także skorzystać z różnych metod łączenia. Producent daje nam opcję komunikacji bezprzewodowej, która zapewnia czyste brzmienie i brak opóźnień. Dodatkowo mamy do dyspozycji trzy tryby pracy, które dają nam możliwość dopasowania słuchawek do naszych preferencji. Jeżeli jesteśmy zwolennikami zrównoważonego grania to powinniśmy skorzystać z trybu EQUAL, który dobrze wspiera wszystkie pasma. Działa to tak, że cała scena muzyczna jest równo potraktowana i dodatkowo mamy czyste soprany oraz wyraźne tony niskie. Jeżeli jednak są tutaj miłośnicy kina, to zapewne docenią oni tryb VOCAL, który jest przeznaczony do oglądania filmów czy seriali, a to wszystko za sprawą wsparcia dl wysokich tonów. Mamy dobrze podkreślone dialogi i głos bohaterów. Dla pozostałych użytkowników jest tryb HEAVY BASS, czyli nic innego jak podbicie tonów niskich.

Wspomnieliśmy o komunikacji, i rzeczywiście Passion Turn mogą także połączyć się przewodowo z naszym urządzeniem poprzez wtyczkę AUX. Oczywiście to powinno zapewnić nieco lepszą jakość niż połączenie bezprzewodowe. Różnicę zauważą przede wszystkimi audiofile. Dla nas istotne jest jednak to, że słuchawki dobrze izolują nas od otoczenia, ale mimo wszystko przy długim korzystaniu z nich nasze uszy pocą się a głowa może poczuć zmęczenie. Spowodowane jest to wagą słuchawek oraz zastosowanymi materiałami.

Hama nie zapomniała o zastosowaniu tutaj także mikrofonu, który przyda się graczom do komunikacji podczas rozgrywki, ale także innym użytkownikom, którzy prowadzą rozmowy.

My chcemy się jednak bardziej skupić na trybie 2 w 1, który oznacza tyle, że po przewróceniu nauszników na drugą stronę mamy możliwość natychmiastowego przekonwertowania słuchawek w głośnik mobilny. Poziom głośności zostaje automatycznie zwiększony, więc możemy natychmiast przejść do słuchania muzyki, zamiast zajmować się innymi ustawieniami. Z drugiej strony oceniamy głośność maksymalną Passion Turn na przeciętnym poziomie. Oznacza to, że nie mamy tutaj dużo lepszych osiągów niż w przypadku odsłuchu ze smartfona. Pomimo, że nie jest tak głośno, jakbyśmy tego chcieli to jakość dźwięku jest zadowalająca. Nie da się jednak ukryć, że sprzęt w trybie słuchawek gra znacznie czyściej.

Obecnie model ten kosztuje około 350 złotych, co uważamy za rozsądną opcję biorąc pod uwagę funkcję słuchawek z której jesteśmy bardzo zadowoleni, jak i opcję głośnika mobilnego, który jako dodatek jest także w porządku. Słuchawki pozwalają na pracę do 18 godzin na jednym ładowaniu, a proces ten trwa około 3 godzin (od zera do pełna). Również nie zabrakło w nich opcji wsparcia asystentów głosowych jak Siri i Asysten Google.

Głośniko-słuchawki Hama Passion Turn, dane techniczne:

• Wersja Bluetooth: 5.3

• Pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz

• Zakres częstotliwości (słuchawki): 180 Hz – 16 kHz

• Zakres częstotliwości (mikrofon): 100 Hz – 10 kHz

• Impedancja (słuchawki): 4 Ω

• Impedancja (mikrofon): 2,2 kΩ

• Technologia MultiPoint

• Odległość transmisji: 10 m

• WBCV ≥ 75mV

Podsumowanie

Trudno jednoznacznie ocenić dla kogo ten sprzęt jest dedykowany. Na pewno jeżeli planuje ktoś kupić zarówno słuchawki, jak i mobilny głośnik to Passion Turn będzie bardzo dobrym wyborem. Dodatkowo wyjeżdżając na wycieczkę czy wakacje zaoszczędzimy sporo miejsca w naszej torbie. Warto podkreślić, że jakość dźwięku jest naprawdę niezła. Słuchawki zapewniają czyste brzmienie, dobrą separacje instrumentów oraz szeroką scenę. W przypadku drugiego trybu pracy jest nieco gorzej, ponieważ głośnik mobilny nie zapewnia odpowiedniej głośności jakby go chcieć wykorzystać na imprezie plenerowej czy domówce. Nam jednak bardzo przypadła do gustu specyfika tego sprzętu, ponieważ wystarczy jedno przekręcenie i ze słuchawek robi się głośnik, dodatkowo możemy podpiąć kabel lub korzystać bezprzewodowo, a do tego wszystkiego mamy w nich miejsce na kartę pamięci microSD, z której bezpośrednio odtwarzać muzykę. Również powinniśmy pochwalić dostępne tryby pracy, z VOCAL na czele. Z drugiej strony zabrakło tam dedykowanego oprogramowania do tego modelu, które dostarczyłoby nam equalizer, co jest znacznie wydajniejsze od trzech predefiniowanych ustawień. Hama Passion Turn to konstrukcja udana, która wprowadza na rynek pewne nowe rozwiązanie. Osoby szukające uniwersalnego sprzętu powinni zdecydowanie rozważyć zakup tego modelu.