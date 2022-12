Genesis Helium 800BT – recenzja głośników

W ostatnie grudniowe dni mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej nowym głośnikom marki Genesis o oznaczeniu Helium 800BT, które dedykowane są dla graczy. W dzisiejszych czasach popularność tego typu urządzeń spada, ponieważ miłośnicy rozgrywki online stawiają przede wszystkim na słuchawki, które dają im większą kontrolę nad wydarzeniami na wirtualnym polu. Nie oznacza to jednak, że producenci głośników zupełnie rezygnują z ich sprzedaży i nie wprowadzają na rynek nowych modeli. Dobrym przykładem jest właśnie Genesis Helium 800BT, czyli zestaw który jak się okazało może być wyborem wśród entuzjastów muzyki i filmów. Po więcej szczegółów zapraszamy Was do dalszej części recenzji.

Głośniki przyjechały do nas zapakowane w duży karton, na którym umieszczono kilka zdjęć i informacji o produkcie. W środku znajdujemy następujące akcesoria: pilot zdalnego sterowania, a także kable: Jack 3,5 mm – Chinch, TOSLINK oraz ARGB. Do tego załączono również skróconą instrukcję obsługi (także w języku polskim). Wszystko jest dobrze zabezpieczona na czas transportu, a akcesoria podzielone są w pudełku w dwóch komorach.

Same głośniki prezentują się naprawdę bardzo atrakcyjnie, a wszystko to za sprawą nowoczesnego, gamingowego designu. Obudowa została wykonana z płyty MDF i pomalowana na czarny kolor, a do tego na froncie mamy dodatki wykonane z tworzywa sztucznego, które sprawia wrażenie całkiem solidnego. Zauważmy, że subwoofer ma wymiary 255 x 250 x 240 mm i jest wyposażony w 7 calowy przetwornik niskotonowy. Jego tubę od bass-reflexu umieszczono na baku. Po prawej stronie subwoofera znajdujemy panel sterowania, na którym mamy do dyspozycji trzy przyciski. Pierwszy z nich służy do wyboru trybu pracy (przewodowy lub Bluetooth), drugi do aktywowania trybu ECO (przejście w tryb oszczędzania energii po godzinie bezczynności) i trzeci do wyboru trybu iluminacji RGB. Nie zabrakło również pokręteł, które pozwalają regulować głośność i basy. Jest także przycisk power, obok którego umieszczono następujące złącza: Mini-TOSLINK, dwa gniazda RCA/Chinch oraz trzy porty USB-A. Te ostatnie służą do podłączenia satelitów oraz kabla ARGB.

Charakterystyczną cechą Helium 800BT jest podświetlenie RGB, które może pracować w kilku trybach. Mamy do wyboru tęczę, pulsację, ARGB (po podłączeniu głośników z kontrolerem, do czego otrzymujemy specjalny kabel w komplecie) oraz w rytm muzyki. Obie kolumny mają na froncie po dwa głośniki (niskotonowy i średniotonowy), wokół których są umieszczone diody LED. Mniejsze głośniki mają wymiary 180 x 110 x 113 mm, przez co zmieścimy je w zasadzie na każdym biurku. Podobnie rozwiązano to z subwooferem, gdzie dodatkowo na środku osłony widzimy podświetlane logo Genesis. System iluminacji jest zgodny z systemami Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion oraz AuraSync.

Ogólnie jakość wykonania jest naprawdę dobra, a spasowanie poszczególnych elementów stoi na zadowalającym poziomie. Zastosowane tutaj materiały nie budzą zastrzeżeń, co do ich trwałości i funkcjonalności. Zapewne nie jest to sprzęt, który przypadnie do gustu zwolennikom minimalizmu.

Przed przystąpieniem do testów tytułowego musieliśmy sparować załączony do zestawu pilot z głośnikami. Żeby to zrobić wystarczy jednocześnie nacisnąć przyciski -sub i +sub na pilocie. Jak już jesteśmy przy nim, to warto dodać, że w sumie oferuje on 10 przycisków, które pozwalają włączyć głośniki, wyciszyć muzykę, zmienić źródło dźwięku, regulować podświetlenie, głośność oraz basy. W komplecie otrzymujemy baterię do pilota.

Helium 800BT mogą być jednocześnie podłączone do trzech urządzeń, a my możemy wygodnie przełączać się między tymi źródłami (BT, przewód optyczny i chinch). Głośniki pobierają moc około 15 W podczas słuchania muzyki przy umiarkowanej głośności i przy średnich basach. Kiedy wszystkie pokrętła przekręcimy na maksimum to rachunki za prąd wzrosną, ponieważ wtedy pobór mocy dochodzi do 60 W.

Jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni z jakości dźwięku, którą oferuje ten model Genesis. Helium 800BT zapewniają naprawdę sporą moc i dynamicznego basy. Nadadzą się one nie tylko do grania, ale spokojnie wykorzystamy je przy okazji domówki, ponieważ radzą sobie z różnymi gatunkami muzyki. Nawet przy wysokiej głośności dźwięk pozostaje czysty, jednak warto pamiętać, że najlepszą jakość uzyskamy przy połączeniu przewodowym.

Głośniki przewodowo mieliśmy podłączone zarówno do konsoli Xbox, jak i komputera stacjonarnego. Przypomnijmy, że jest to zestaw 2.1 o łącznej mocy 60 W, na który składają się dwa głośniki stereo o mocy 15 W oraz subwoofer o mocy 30 W. Ich pasmo przenoszenia wynosi od 100 Hz do 20 kHz. To co najbardziej chcielibyśmy podkreślić, to nieco wycofane średnie tony, oraz dosyć wąska scena. Z drugiej strony Helium 800BT nieźle radzą sobie z różnymi gatunkami muzycznymi od ostrych rockowych rytmów po utwory akustyczne. Ich brzmienie możemy określić jako rozrywkowe i przyjemne. Zestaw ten momentami potrafi zaskoczyć swoją dynamiką i energicznością. Pamiętajmy, że jest to sprzęt dla graczy, więc istotnym aspektem powinno być pozycjonowanie dźwięku. Testy przeprowadzaliśmy w takich tytułach jak seria Call of Duty czy Battlefield V. Doszliśmy do wniosku, że model ten nie jest w stanie zapewnić takiej przestrzenności, jaką otrzymalibyśmy od głośników 5.1 lub 7.1. Mimo wszystko za sprawa osobnego głośnika niskotonowego mamy dobrze podkreślone efekty wybuchów, strzałów i czy krzyków. Mimo wszystko uważamy, że do wszelkiej maści strzelanek lepiej sprawdzą się słuchawki, bowiem w nich jesteśmy w stanie usłyszeć więcej szczegółów i lepiej rozpoznać kierunek z którego nadchodzi wróg.

Parowanie głośników z telefonem jest szybkie i bezproblemowe, ale łatwo usłyszeć niższą jakość odtwarzanego dźwięku. Zestaw ten nie jest zgodny z kodekiem aptX lub aptX HD. Producent podaje że maksymalna odległość od odbiornika to 15 metrów, jednak to przy założeniu że nie mamy pod drodze ścian i innych przeszkód. Realnie możemy tutaj mówić o bezprzewodowej pracy w odległości około 10 metrów.

Podsumowanie

Helium 800BT od Genesis to naprawdę atrakcyjnie prezentujące się i świetnie grające głośniki, które zostały stworzone z myślą o graczach, o czym może świadczyć zastosowanie efektownego podświetlenia RGB. Okazuje się jednak, że radzą sobie one także przy odtwarzaniu różnych gatunków muzycznych, czy podczas sesji filmowych. Ich olbrzymią zaletą jest możliwość komunikacji przewodowej, jak i bezprzewodowej. W komplecie producent załącza niezbędne okablowanie oraz pilot zdalnego sterowania. Obecnie można ten zestaw kupić za około 500 złotych, co według nas jest rozsądną ceną biorąc pod uwagę możliwości tego modelu. Oczywiście na rynku, konkurencja jest duża, więc podejrzewamy, że znajdą się lepiej grające kolumny, ale zapewne nie będą wspierały Bluetooth czy oferowały podświetlenia RGB. Dlatego jeżeli szukacie gaminowego sprzętu, to Helium 800BT powinny być dobrym wyborem.