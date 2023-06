Audictus Champion – rzut oka na słuchawki

Szukacie słuchawek bezprzewodowych w cenie około 100 złotych? Firma Audictus wychodzi do Was z bardzo ciekawą propozycją modelu nausznego o nazwie Champion. Jesteśmy podwójnie ciekawi jak sprzęt ten poradzi sobie na tle szerokiej konkurencji, tym bardziej że w przeszłości testowaliśmy przewodowy model o nazwie Voyager i bezkablowy model Leader. Oba te produkty dawały radę i byliśmy zadowoleni z ich stosunku ceny do jakości. Zapraszamy Was do dalszej lektury, gdzie znajdziecie naszą opinię na temat słuchawek Audictus Champion.

Słuchawki przyjechały do nas zapakowane w szare, świetnie wykonane opakowanie które bardzo dobrze zabezpiecza schowany w nim sprzęt. Mamy tutaj podwójny karton i dodatkowo piankę ochronną. W środku znajdujemy poza samymi słuchawkami także kabel USB/USB-C do ładowania wbudowanego akumulatora oraz instrukcję obsługi.

Jak widzicie model ten charakteryzuje się budową nauszną, co oznacza że zakładamy je na głowę i będą one zasłaniać nasze uszy. Pomimo, że nauszniki nie są jakieś olbrzymie to umieszczono w nich przetworniki neodymowe o średnicy 40 mm, które mają pracować przy dynamice na poziomie 105 dB. To bardzo dobry wynik, który jest zapowiedzią odpowiedniej jakości dźwięku.

Sama budowa słuchawek nie pozostawia wiele do życzenia. Produkt prezentuje się bardzo solidnie, a plastik którego użyto do wykonania tego sprzętu jest dobre jakości. Z niego wykonano zarówno obudowy przetworników, jak i ramiona mocujące. Z metalu wykonany jest sprężysty pałąk, a także prowadnice. Ten został osłonięty miękką pianką i dodatkowo obszyty ekoskórą, która gwarantuje że całość wygodnie będzie spoczywała na głowie. Dodatkowo całą konstrukcja nie należy do ciężkich, ponieważ waga Championów to tylko 177 gramów.

Nauszniki są połączone z pałąkiem za pomocą zawiasów, które nie zapewniają bardzo szerokiej regulacji, ale ta powinna być wystarczająca do odpowiedniego ustawienia słuchawek na naszej głowie i uszach. Ciekawostką jest tutaj technologia, która automatycznie zatrzymuje odtwarzanie muzyki, kiedy zdejmiemy sprzęt z głowy i ustawimy w pozycji dogodnej do przenoszenia (odchylimy nauszniki na bok, lub złożymy pałąk do środka).

Również same nauszniki pokryte są ekoskórą, co sprawia że są one bardzo przyjemne w dotyku i nie będą uwierały naszych uszu. Dodatkowo, nawet w cieplejsze dni nie powinny powodować pocenia. Po kilku tygodniach ich używania możemy potwierdzić, że komfort jest naprawdę na dobrym poziomie.

Na prawej słuchawce producent umieścił przycisk do włączania zasilania oraz dwa guziki do regulowania głośności lub przewijania utworów. Dodatkowo znajduje się tutaj dioda LED, która informuje nas o gotowości do odtwarzania (białe światło) lub wyszukiwaniu urządzeń przez Bluetooth (czerwone światło). Również za jej pomocą możemy sprawdzić poziom naładowania akumulatora, ponieważ w trakcie ładowania mamy diodę w kolorze czerwonym, która gaśnie jak bateria osiągnie 100%. Sprzęt podaje także głosowe komunikaty, kiedy uruchamiamy sprzęt, lub łączymy go z naszym telefonem. Nie zabrakło tutaj także mikrofonu, który umożliwia nam wygodne prowadzenie rozmów lub wspiera rozgrywkę online z kolegami. Obok niego widzimy jeszcze jeden przycisk który został nazwany EQ i jest to coś na wzór wbudowanego equalizera. W praktyce pozwala on na zmianę charakteru dźwięku i podbicie niskich tonów. Rzeczywiście różnica jest wyraźnie słyszalna, jednak możemy to potraktować jako przyjemny dodatek i pewnego rodzaju bajer.

W drugiej słuchawce znajdujemy gniazdo zasilania USB-C, ponieważ również w niej został ukryty akumulator.

W praktyce słuchawki zostają znalezione przez nasz komputer czy telefon dosłownie natychmiast i są od razu gotowe do pracy. Warto podkreślić, że na pewno nie jest to sprzęt dla wymagających audiofilów, ponieważ w tym przedziale cenowym to po prostu nieosiągalne. Championy sprawdzają się w codziennym użytkowaniu bardzo dobrze, można je wykorzystać podczas spacerów, przejazdów komunikacją czy nawet w trakcie biegania. Jeżeli jednak będziemy przykładali uwagę do dźwiękowych niuansów to znajdziemy wiele niedociągnięć, jednak w tej cenie powinniśmy pójść na pewne kompromisy.

Model Champion zapewnia bardzo głęboki bas, o czym sam producent informuje nas na opakowaniu od słuchawek. Niskie tony należą do wyjątkowo głębokich, jednak to powoduje że momentami zasłaniają instrumenty z wyższych częstotliwości. Sprawdzą się one głównie wśród osób, które szukają mocnego brzmienia i dominacji niskich tonów.

Audictus wspomina o szybkim ładowaniu, które rzeczywiście trwało około 50 minut, kiedy słuchawki zostały zupełnie rozładowane. Producent podaje także że możemy słuchać muzyki przez BT około 50 godzin na jednym ładowaniu, czyli bardzo długo. Zauważmy, że nie ma możliwości jednoczesnego ładowania sprzętu i słuchania muzyki przez BT lub poprzez złącze minijack 3,5 mm. Podczas pracy bezprzewodowej możemy oddalić się od źródła dźwięku na około 15 metrów i nie powinniśmy odczuć pogorszenia się jakości dźwięku lub doświadczyć jakichkolwiek zakłóceń.

Podsumowanie

Audictus Champion to słuchawki, które mimo że z wyglądu zdawałyby się być sprzętem typowo audiofilskim to w rzeczywistości takie nie są. Model ten nie posiada ANC, jednak zapewnia szybkie ładowania oraz możliwość pausowania automatycznego utworów po zdjęciu urządzenia z naszej głowy. To fajne dodatki, podobnie jak wbudowany mikrofon, jednak ten pozostawia nieco do życzenia. Zapewne każdy chciałby tutaj zobaczyć nieco dłuższy kabel do ładowania czy ulepszony przycisk EQ na słuchawce. Z drugiej strony za około 100 złotych dostajemy dobrze wykonany headset, o stabilnym połączeniu bezprzewodowym, o długim czasie pracy na baterii oraz z zadowalającą jakością dźwięku. Do tego dzięki niskiej wadze słuchawek są one wygodne w noszeniu, i nawet po kilku godzinach słuchania muzyki nie odczujemy zmęczenia. Oczywiście wiele kwestii tutaj poruszanych zależy od osobistych preferencji użytkownika, ale według nas Audictus Champion to sprzęt godny polecenia.