Genesis Radon 610 – recenzja słuchawek

Redakcja PCFoster.pl otrzymała kolejne słuchawki od Genesis - model Radon 610. Już na wstępie zdradzimy, że choć są to stosunkowo niedrogie słuchawki to warto się nimi zainteresować. Słuchawki są jednym z najważniejszych akcesoriów w dzisiejszym świecie, używane do oglądania filmów, słuchania muzyki i grania w najnowsze tytuły. Nie da się ukryć, że dobry zestaw słuchawkowy potrafi konkurować z porządnymi układami głośników i soundbarów, znacząco poprawiając nasze wrażenia akustyczne. Czy Genesis Radon 610 sprosta temu wyzwaniu? Sprawdźmy to!

W kartonowym pudełku od Genesis znalazły się słuchawki Radon 610, a także krótka instrukcja obsługi zawierająca najważniejsze informacje o produkcie, jego specyfikacji oraz sposobie parowania z komputerem. Słuchawki prezentują się solidnie, wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Niemniej jednak, po wzięciu ich w dłonie, dostrzeżemy pewien istotny szkopuł. Mamy tu na myśli sposób łączenia plastikowych elementów. Plastikowy pałąk został wzmocniony metalowym uchwytem od wewnątrz. Warto jednak zwrócić uwagę, że zamiast odginanego uchwytu na czubek głowy, Genesis zdecydował się na wmontowaną poduszkę pokrytą skórą ekologiczną. Poduszka ta jest bardzo miękka, ale wydaje się że może szybko ulec odkształceniu.

Czarny to dominujący kolor w konstrukcji, doskonale zestawiony z czerwonym. To charakterystyczna paleta barw dla tej firmy, ponieważ nawet ich logo jest czerwone. Te dwa odcienie świetnie do siebie pasują, nadając słuchawkom wyrazisty, gamingowy wygląd.

Na prawym nauszniku znajduje się mikrofon, który można w locie włączyć lub wyłączyć, oraz regulacja głośności. Choć to niewiele, jest to całkowicie wystarczające. Słuchawki możemy połączyć z komputerem (lub konsolą, ponieważ Radon 610 współpracuje także z PlayStation 4 oraz Nintendo Switch) za pomocą kabla USB w solidnym oplocie. Na maskownicach znajdziemy metalowe elementy, za którymi znajdują się podświetlone na czerwono znaczki producenta.

Niestety, pałąk ma manualną regulację, która może być uciążliwa, szczególnie gdy wiele osób korzysta ze słuchawek na zmianę. Aktualna długość pałąka jest ledwo wystarczająca, więc osoby o większej głowie na pewno odczują pewien dyskomfort. Kabel jest również podłączony do lewej muszli, ma długość 210 cm i posiada efektowną wtyczkę USB. Przewód został zabezpieczony oplotem, który jest nietypowy - wykonany z tekstylnego materiału i dodatkowo obszyty siateczką.

Pod względem komfortu użytkowania sprzęt pozostawia trochę do życzenia, jednak ergonomia wypada całkiem dobrze. Słuchawki są dość ciężkie, ważą 380 g, a pałąk wywiera mocny nacisk na głowę. Nauszniki mogłyby być bardziej miękkie i bardziej poduszkowate, ale przylegają równo, co pozwala uniknąć ucisku nad uszami i na styku ze szczęką. Na szczęście opaska pałąka jest miękka i nie powoduje ucisku na czubku głowy, co jest zasługą elastycznego mocowania, które dostosowuje się do kształtu głowy. Regulacja rozmiaru działa dobrze, wystarczyło rozsuwać pałąk na pozycję trzecią z dziewięciu dostępnych. Dzięki temu Radon 610 powinny pasować zarówno na mniejsze, jak i większe głowy.

Słuchawki Genesis zapewniają dźwięk przestrzenny 7.1 dzięki zamontowaniu karty dźwiękowej we wtyku USB. Muszę przyznać, że jakość brzmienia, które dociera do użytkownika, jest na naprawdę wysokim poziomie. Przetestowałem nagrania z różnych gatunków muzycznych (rock, rap, pop, symfonia). W większości przypadków brzmienie było świetne, ale czasami niskie tony mogłyby być trochę bardziej wyraziste. Na szczęście Genesis udostępnia dedykowaną aplikację do pobrania ze swojej strony internetowej, która pozwala na dostosowanie dźwięku do potrzeb użytkownika. W programie tym można ustawić różne efekty akustyczne (np. łazienka, kino czy tunel). Można także zapisać kilka wariantów wzmacniania dźwięku i dostosować rozmieszczenie wirtualnych źródeł dźwięku. Powinniśmy zdecydowanie skupić się na początku na odpowiednim dostrojeniu dźwięku według swoich preferencji. Niestety, na konsolach nie będziemy mieć dostępu do tych ustawień, ponieważ słuchawki nie posiadają swojej wewnętrznej pamięci profili. Możemy z nich korzystać jedynie na komputerach.

Equalizer w słuchawkach Genesis Radon 610 jest w formie zaawansowanej, ponieważ nie ma dedykowanych profili do wyboru. Musimy samodzielnie dostosować dźwięk za pomocą pięciu suwaków. Osobiście zdecydowałem się delikatnie podkręcić niskie tony, ponieważ te bazowe nie do końca odpowiadały moim preferencjom muzycznym o czym wspomniałem wcześniej. Nie oznacza to jednak, że mało wyraźne – wręcz przeciwnie, są odpowiednio wyważone w stosunku do tonów wysokich. Warto dodać, że dostosowanie dźwięku za pomocą equalizera to zaawansowana opcja, ale pozwala ona na dopasowanie słuchawek do indywidualnych preferencji dźwiękowych.

Stosunek sygnału do szumu (SNR) wynosi 40 dB, co jest dobrym wynikiem jak na słuchawki gamingowe. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 20 do 20000 Hz, co również jest zadowalającym parametrem. Jeśli poszukujecie słuchawek przede wszystkim do grania w gry, a muzyka i filmy na YouTubie to jedynie dodatek, to Radon 610 będzie odpowiednim wyborem. Jego dźwięk jest czysty, bez szumów, co zapewnia dobrą jakość dźwięku w czasie rozgrywki. Natomiast jeśli zależy Wam głównie na słuchaniu muzyki lub nagrywaniu piosenek, to może warto poszukać innych opcji, bardziej dostosowanych do tych celów.

Podsumowanie

Genesis Radon 610, choć nie są pozbawione wad, są wartościowym i interesującym sprzętem, który zasługuje na uwagę. Oferują dobrą jakość dźwięku za przystępną cenę, co jest szczególnie cenne podczas rozgrywek online. Dodatkowo, aplikacja do dostosowywania ustawień dźwięku jest intuicyjna, łatwa w obsłudze i pozwala na indywidualne dostosowanie brzmienia, jednak jej funkcje są dostępne tylko na komputerach. Mamy uwagi do spasowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Należy także wziąć pod uwagę cenę, za którą można nabyć Genesis Radon 610, która obecnie wynosi około 169 zł. Szczerość nakazuje mi przyznać, że nie spodziewałem się, że słuchawki w tej cenie zapewnią tak dobre brzmienie, komfort użytkowania i funkcjonalność. Jeśli chcecie poprawić swoje doznania podczas rozgrywki i zdobyć przewagę w sieciowych strzelankach, prawdopodobnie trudno będzie znaleźć coś tańszego, a jednocześnie tak sensownego.