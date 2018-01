IRIScan Mouse Executive 2 – test myszy ze skanerem

Jeżeli i Wy zauważyliście, że na Waszym biurku jest coraz mniej wolnego miejsca, to mamy dla Was bardzo ciekawe rozwiązanie. IRIScan Mouse Executive 2, czyli mysz komputerowa, która niedawno trafiła do naszej redakcji. Sprzęt ten to nie tylko klasyczny gryzoń, ale posiada także wbudowany skaner. Jeżeli macie wrażenie, że to tylko mało przydatny sprzęt i nie sprawdzi się w codziennych zastosowaniach to musimy Was zaskoczyć. Więcej dowiedzieć się z lektury tego artykułu.