Natec Bharal – rzut oka na plecak

Tym razem zrobimy szybki rzut oka na plecak Bharal, który znajduje się w ofercie firmy Natec. Model ten nadaje się do transportu notebooka, tabletu i jeszcze kilku innych akcesoriów. Producent podkreśla, że nadaje się on głównie dla osób, które szukają niestandardowych rozwiązań i zapewnia szereg udogodnień. Postanowiliśmy się przekonać, czy zapewnia on odpowiednią pojemność i czy może być dobrym towarzyszem w trakcie podróży. Zapraszamy do dalszej lektury.