Natec Fowler Plus – recenzja urządzenia

Co mamy zrobić kiedy potrzebujemy podłączyć do naszego komputera coś więcej niż myszkę i dysk zewnętrzny, a brakuje nam dostępnych portów. To scenariusz coraz częściej nam znany, ponieważ producenci komputerów przenośnych starają się maksymalnie odchudzać swoje urządzenia, a tym samym pozbawiają nas dostępu do wielu gniazd. Z pomocą przychodzą nam adaptery, a jednemu z nich przyjrzeliśmy się bliżej. Natec Fowler Plus, bo o nim mowa to bardzo uniwersalny sprzęt, który przyda się w zasadzie każdemu posiadaczowi laptopa. Jeżeli jesteście ciekawi jakie możliwości ma do zaoferowania to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Fowler – nazwa ta wzięła się o pająka, który posiada aż osiem odnóży do poruszania się. I nie jest przypadkowa, bowiem Natec Fowler Plus oferuje w sumie osiem portów, które zostały zamknięte w zgrabnej i eleganckiej obudowie aluminiowej. Całość waży zaledwie 77 gramów, i jest na tyle mała (118 x 49 x 14 mm) że nie powinniśmy odczuć jego obecności na blacie biurka czy stołu. Wszystkie elementy są odpowiednio spasowane, nic nie skrzypi, ani się nie ugina.

Jak już wspomnieliśmy, do dyspozycji otrzymujemy osiem portów, z czego połowa jest na dłuższej krawędzi. W ich skład wchodzi HDMI oraz 3x USB-A 3.0. Z drugiej strony znajdujemy sloty na karty pamięci zarówno microSD, jak i SD. Miejsce na port zasilania USB typu C oraz Ethernet widzimy na krótszym boku. Kabel, którym podłączymy Natec Fowler Plus do komputera ma 14 cm i został zakończony czarnym wtykiem USB-C. Jest on zamknięty w czarnym oplocie, jednak jego elastyczność nie zachwyca.

Warto zwrócić uwagę na szczegóły. Przede wszystkim porty USB ułożone są zbyt blisko siebie, dlatego możemy zapomnieć o jednoczesnym podłączeniu dwóch pendrivów z nieco grubszą obudową. Przydałaby się także jakakolwiek diod aktywności, zebyśmy wiedzieli czy urządzenie jest w danym momencie zasilane i czy komunikuje się z podłączonymi urządzeniami.

My testowaliśmy Natec Fowler Plus po podłączeniu do komputera MacBook Air. Urządzenie było natychmiast gotowe do pracy. Na początek postanowiliśmy podłączyć do niego smartfona, żeby przenieść obraz na ekran monitora. Okazało się, że w przypadku Huawei Mate 40 Pro, działa to bardzo dobrze. To co mieliśmy na telefonie od razu znalazło się na ekranie komputera. Niestety o płynnej pracy możemy zapomnieć. W trybie pulpitu uzyskaliśmy rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, jednak liczba klatek pozsotawiała wiele do życzenia.

Na koniec podłączyliśmy poprzez adapter monitor zewnętrzny o przekątnej ponad 24 cali i rozdzielczości 4K. Okazało się, że możemy korzystać maksymalnie z rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 60 Hz, a maksymalne możliwości tego urządzenia to co prawda 4K, ale przy częstotliwości odświeżania zaledwie 30 Hz.

Ogólne możliwości są zadowalające, chociaż zapewne to nie wystarczy każdemu. Hub USB 3.0 (do 5 Gb/s) zapewnia pełną wydajność, ale nie oferuje wsparcia dla USB 3.1, co sporadycznie może mieć znaczenie przy urządzeniach z USB-A. Czytnik kart pamięci podpięto przez wewnętrzny hub USB 2.0, co sprawia, że transfery nie przekroczą 400 Mb/s, chociaż w praktyce to jest 10x mniej. Podobna sytuacja ma się ze złączem RJ-45, które także jest uzależnione od huba USB 2.0, a dodatkowo działa w standardzie Fast Ethernet do 100 Mb/s, co jest szybkością naprawdę mizerną jak na dzisiejsze czasy.

Dużym plusem jest port USB-C PD 3.0, który został wyposażony w technologię Power Delivery i pozwala na równoczesne ładowanie przelotowe o mocy aż 100 W. To na tyle dużo, że podładujemy naszego laptopa.

Podsumowanie

Natec Fowler Plus to urządzenie bezwzględnie przydatne, które na pewno każdemu przyda się wcześniej czy później. Sprzęt ten jest dobrze wykonany, ma kompaktowe rozmiary i nowoczesny, mogący się podobać design. Do dyspozycji otrzymujemy liczne porty, a samo urządzenie nie nagrzewa się nadmiernie. Wszelkie złącza trzymają dobrze, a karty SD znacząco wystają. Jak przystało na kolejną edycję tego modelu otrzymaliśmy coś więcej niż wolne złącze Ethernet 100 Mb/s znane z Flower 2 (tutaj mamy aż 1 Gb/s). Nadal jednak mamy wsparcie tylko do rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 30Hz. Nie da się ukryć, że Natec kontynuuje rozwój tego urządzenia i zapewnia nowe, lepsze rozwiązania, które były oczekiwane przez użytkowników. Dodatkowo liczba złącz na pewno każdemu się przyda, więc uważamy, że Fowler Plus jest godny polecenia. Obecna cena tego modelu to około 250 złotych. Producent udziela 24 miesiące gwarancji.